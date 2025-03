El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este jueves en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, con quienes habló de reforzar a Ucrania militarmente. Mientras tanto, Rusia rechazó un plan de paz europeo, que incluiría el despliegue de tropas en Ucrania, y amenazó con medidas de respuesta.

El presidente ucraniano agradeció a los líderes europeos que estén trabajando para reforzar las capacidades militares del continente y de Ucrania, así como su apoyo en el camino hacia una paz justa y duradera. “Defensa aérea, armamento y munición para Ucrania, entregas a tiempo, reforzar la industria de defensa de Ucrania, negociaciones de acceso a la UE, la necesidad de incrementar la presión de las sanciones a Rusia y de contrarrestar la violación de las sanciones. Todos estos temas los hemos tratado hoy”, dijo Zelenski en sus redes sociales tras el encuentro. “Ucrania ha buscado la paz desde el primer minuto de la guerra, y hoy he presentado los primeros pasos que se necesitan para la paz y he pedido a los aliados que los apoyen”, remarcó.

La reunión se realizó en el marco de una cumbre de la Unión Europea en la que se debatió la unidad del bloque en el respaldo a Ucrania. Se trata de la primera cumbre del bloque después del cruce de la semana pasada entre Zelenski y el presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, que provocó que Washington suspenda esta semana su ayuda militar a Ucrania.

Cese de la información de inteligencia

Estados Unidos también dejó de compartir información de inteligencia con Ucrania tras el enfrentamiento, según confirmó el miércoles el director de la CIA, John Ratcliffe, en una entrevista con la cadena televisiva Fox News. Sin embargo, señaló que el intercambio de inteligencia podría reanudarse tras la carta enviada por Zelenski a Trump, en la que el mandatario ucraniano expresaba su disposición a negociar la paz con Rusia bajo la tutela de Washington.

Tras la acción del ucraniano, el enviado especial de EE.UU. para Medio Oriente, Steve Witkoff, indicó en las últimas horas que Trump planea una reunión con Ucrania en Arabia Saudita la semana que viene para lograr un alto fuego. "Estamos en discusiones para coordinar una reunión con los ucranianos en Riad, o potencialmente en Yeda. La idea es poner en marcha un entorno de trabajo para un acuerdo de paz y un alto el fuego inicial", mencionó Witkoff a la prensa frente a la Casa Blanca. "Hubo una disculpa, un reconocimiento de que Estados Unidos ha hecho mucho por Ucrania, y un sentimiento de gratitud. Creo que eso es lo más importante", agregó respecto a la carta de Zelenski.

El repudio ruso

Por su parte, Rusia rechazó un plan de paz europeo, que incluiría el despliegue de tropas en Ucrania. "Eso significará no una híbrida sino una participación abierta, oficial y no disimulada de los países de la OTAN en la guerra contra Rusia. No podemos permitirlo", manifestó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa. "Nosotros, categóricamente, no nos quedaremos con los brazos cruzados", insistió el funcionario.

El despliegue de tropas europeas fue planteado por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco de un plan teóricamente consensuado con el primer ministro británico, Keir Starmer y Zelenski. Lavrov recordó que el plan pide detener las acciones militares durante un mes como mínimo en el aire, en el mar y en relación con la infraestructura energética, y durante ese plazo de tiempo instalar allí esas tropas. "Seguirán siendo tropas de la OTAN (...). Esta discusión se lleva a cabo con un propósito hostil. No ocultan para qué las quieren", aseguró, indicando que el refuerzo de tropas en el territorio ucraniano no traerá una verdadera paz entre Ucrania y Rusia.

Lavrov criticó el hecho de que los dirigentes europeos se jacten de que el plan será presentado al presidente ruso, Vladímir Putin, una vez sea aprobado por el presidente de EEUU, Donald Trump. "¿Cómo se entiende esto desde el punto de vista de la etiqueta diplomática?", se preguntó y consideró una actitud neocolonial hablar sobre lo que incumbe a Rusia sin su participación, mientras los europeos defienden: "Ni una palabra sin Ucrania".

El ministro también rechazó la idea de Macron de extender el paraguas nuclear francés a sus aliados europeos para hacer frente al Kremlin. "Es una amenaza para Rusia. Si nos considera una amenaza, convoca a una reunión de los jefes de Estado Mayor de los países europeos y el Reino Unido, dice que es necesario utilizar armas nucleares, se prepara para utilizar armas nucleares contra Rusia, sin duda es una amenaza", declaró el canciller ruso.

El campo de batalla

Mientras tanto, el fuego cruzado entre Rusia y Ucrania continúa. Un ataque aéreo ruso mató a al menos cuatro personas y produjo más de 30 heridos en la ciudad ucraniana de Krivi Rig, de donde es oriundo Zelenski. Según precisó el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, donde se encuentra la urbe, Serguí Lisak, el ataque destrozó un hotel de la ciudad y provocó daños en 14 bloques de viviendas, una oficina de correos y una veintena de automóviles y locales comerciales.

Zelenski indicó en redes sociales que en el hotel afectado había voluntarios de Estados Unidos y el Reino Unido que se salvaron por haber salido de sus habitaciones a tiempo. Además de confirmar este ataque, el Ministerio de Defensa ruso anunció también mediante un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus tropas tomaron la localidad de Andrivka, en la región de Donetsk.