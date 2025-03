Antes de soñar con ser Madonna, quise ser Nadia Comaneci.



Son mediados de los ochenta y todas las nenas queremos ser Nadia Comaneci. Sentadas frente al Grundig Technicolor con botones –o el Hitachi Qué Bien Se Te Vé o el Drean con perilla– nos extasiamos con las imágenes del diez absoluto que la convirtió en nuestra heroína cuando nosotras aún no habíamos nacido o estábamos a punto de hacerlo en medio de una dictadura que, como ahora, creía tener la misión celestial de aniquilar el comunismo. Nadia saca puntaje perfecto en Montreal 76 con el equipo de la Rumania de Ceausescu y nosotras, una década después, la adoramos pegadas a la tele. Tocamos la pantalla con nuestras manitos como quien toca el manto descolorido de la Virgen.

Ahora sé que eran repeticiones (¿en ATC?), pero en ese entonces, con cinco, seis años, no tengo muy en claro cuál era mi relación con el tiempo. Tal vez, con cada emisión, el milagro Comaneci volvía a suceder. Nadia se tira para atrás sobre una viga de diez centímetros de ancho y no se cae. Nadia va de una barra asimétrica a otra, gira a toda velocidad como un remolino y no se marea. Nadia hace todo, y lo hace sin fisuras. Pero en mi recuerdo, simplemente vuela. Porque la gravedad no existe para ella, porque sus huesos no son huesos como los nuestros, los suyos son huesos de pájaro. ¿Tendré yo también huesos de pájaro?

Le pido a mi mamá que me compre una malla –la elijo roja– y que me lleve a Rumania. A mi madre el comunismo la aterra, así que me inscribe en el Club Morón, a pocas cuadras de nuestra casa de Castelar. Ahí intento hacer la medialuna, me sostienen para la vertical, logro avances con el rol para adelante. Al año siguiente, la malla roja todavía me entra y no pierdo la ilusión ni de ser Nadia Comaneci ni de entrenar en Rumania. Mi madre le sigue temiendo al comunismo, aunque ya esté moribundo, así que me anota en las clases de Torres de Manantiales. Nos acabamos de mudar a Mar del Plata y en esos diez meses en los que la ciudad muere, el famoso apart hotel de Varese alquila sus instalaciones para lo que sea: reuniones religiosas, fiestas de quince, casamientos y, también, clases de “destreza”.

Ya tengo ocho años y puedo abrirme de piernas, hacer el puente y hasta caer bien, con los pies juntos, en el rondeau. Para el mortal, en cambio, me pongo una remera sobre la malla roja –que al parecer sigue creciendo conmigo– y las profes hacen un torniquete con la tela, a cada costado, y me sostienen para que yo pueda girar en el aire. Soy como los avioncitos de la calesita que parecen volar, pero no. A mi lado hay otra fila, la de las que sí pueden volar. Hacen el mortal solas. Algo parecido a la frustración –o a la conciencia de que quizá no soy tan buena en esto como dice mi mamá– se empieza a posar sobre mí en cada clase como una bruma marina que podría disiparse con un día ventoso, de esos a lo que ya me acostumbré porque son todos, o instalarse para siempre.



Es la muestra de fin de año. Preparo un cuadro con diagonales. Como ya sé que no me voy a lucir demasiado con las piruetas, concentro todo en la apertura. Elegí una canción que me hizo escuchar la hermana de mi mejor amiga, que es más grande y tiene su propio walkman. También sabe cómo grabar casetes así que le pedí que me la grabara. Me da un TDK que dice Madona, con una sola n, y yo se lo doy a la profe.

Estoy paradita en el vértice imaginario de un cuadrado en el salón de Manantiales. Alrededor, padres, madres y abuelos dispuestos a aplaudir lo que sea. Mamá había querido comprarme otra malla, pero yo insistí con usar la roja: acaso un talismán, acaso la prenda para un ritual de despedida.

Estoy paradita, y paralizada. No recuerdo nada de lo que practiqué en los últimos meses. Cuando empiece la música no sabré qué hacer. Quizá me largue a llorar y corra a los brazos de mi mamá.

Suenan los violines y levanto un brazo, después el otro; bajo los dos con precisión, marcando el ritmo. O son los violines los que lo marcan. Hay una electricidad que se me mete en el cuerpo. Adelanto una pierna, espero que la batería y los teclados se sumen a los violines y me den el envión; entonces sí, hago la medialuna, después el rondeau. El cuadro va a apareciendo en mi memoria como las líneas de una ruta que se marcan a medida que avanzamos, pero a mí ya no me importa hacerlo bien o mal. Solo me importa esa canción que me hace sentir como si me hamacara bien alto, pero mejor. Una emoción nueva que todavía no sé nombrar y que después se parecerá bastante al enamoramiento. Mientras cruzo diagonales a los saltitos o hago un rol en una punta, canto. “Papa don’t preach, I’m in trouble deep, Papa don´t preach, I've been losing sleep, But I made up my mind, I'm keeping my baby”. En realidad canto cualquier cosa por fonética y no tengo idea de que se trata de la historia de una adolescente que queda embarazada y que no quiere abortar –lo descubriría muchos años después ¿treinta?, leyendo los subtítulos del videoclip en YouTube–, pero canto.

Canto con todas mis fuerzas y me doy cuenta de que ya no quiero ser Nadia Comaneci. Tampoco ir a Rumania. El muro de Berlín está por caer y ahora yo quiero ser Madonna.

Fernanda Nicolini nació en Morón, creció en Mar del Plata y vive en Buenos Aires desde los 18 años. Cursó cinco años de Derecho pero se recibió de periodista. Fue redactora en las revistas Llegás a Buenos Aires, TXT y Noticias y en el diario Crítica de la Argentina, y dirigió Brando. Escribió los libros de poesía Ruta 2 (Gog y Magog) y El cuerpo en la batalla (Caleta Olivia) y cuentos en diversas compilaciones. Es coautora con Alicia Beltrami de Los Oesterheld, la biografía familiar del autor de El Eternauta. Forma parte de la antología Una intimidad discreta, que acaba de publicar Godot, en la que intercambia cartas con Mercedes Halfon. Actualmente trabaja como editora y dicta talleres de escritura.