La Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy marchó en la previa al 8M, día internacional de las mujeres trabajadoras, con la consigna “Basta de políticas de odio, fascistas, misóginas y racistas”.

La concentración fue en la Plaza Belgrano, desde donde partió la marcha que concluyó con un acto en el que se leyó un documento de rechazo al desmantelamiento de políticas públicas en materia de género. “Marchamos en homenaje a esas mujeres que fueron asesinadas por pelear por mejoras laborales, por los derechos de las mujeres trabajadoras”, destacó Miriam Morales, integrante de la Multisectorial, cuyas organizaciones acordaron realizar la marcha el viernes porque el sábado era el entierro del carnaval, una festividad muy popular en Jujuy.

Pañuelos verdes y morados, y banderas predominaron en la marcha. Los carteles y pancartas eran elocuentes: “Yo no festejo, conmemoro y pido justicia”, “En Argentina hay un femicidio cada 27 horas”, “Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran”, “Milei vendepatria: el agua es de los pueblos, no de las mineras”.

El documento consensuado entre las organizaciones que integran la Multisectorial convoca a la “Unidad contra el saqueo, el ajuste y la crueldad del gobierno de Milei”.

(Imagen: Mariana Mamaní)

Reclama que cesen los despidos y la precarización laboral, también reivindica salarios que "garanticen dignidad", exige el cumplimiento del cupo laboral travesti trans, y protesta contra el ajuste del Presidente y el gobernador Carlos Sadir.

Asimismo, repudia los discursos de odio: “Nos organizamos frente a la discriminación y el negacionismo como política de Estado". Y rechaza el ajuste. “Esta es una política cruel e injusta con las mayorías, que no podemos tolerar. No es tolerable que este gobierno de Milei considere que la casta en nuestro país son nuestras jubiladas y jubilados. No pueden seguir ajustando a las jubilaciones y vaciando el PAMI y no es posible naturalizar que jubiladas y jubilados deban elegir entre comprar un medicamento o alimentarse”.

En esa misma línea, rechaza el desmantelamiento y desfinanciamiento de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, reclama que se mantenga la atención de la interrupción voluntaria del embarazo, los programas de HIV y la hormonización a personas trans.

En memoria de las víctimas de femicidio

Las manifestantes también expresaron su oposición a la derogación de la figura del femicidio, que provocaría la reducción de la pena de los femicidas (dado que es un agravante). Recordaron en este sentido que en enero de este año 28 mujeres fueron asesinadas en el país por motivos de género, "lo que significa una mujer asesinada cada 26 horas". En febrero fueron asesinadas 13 mujeres.

En el acto se recordó a las víctimas de femicidio en Jujuy, Iara Rueda, Camila Peñalba, Alejandra Álvarez, Tania Palacios, Gabriela Cruz, Florencia Sayes, Patricia Farfán, Paula Costas. "Por todas y todes, justicia, vivas, libres y con derechos nos queremos", afirmaron.

Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda, expuso el dolor que provoca en familiares que se elimine la figura de femicidio del Código Penal (incorporada en diciembre de 2012, a través de la Ley 26.791), y llamó a defender lo conquistado y a seguir exigiendo justicia.

También pidieron justicia por el triple lesbicidio de Barracas, y afirmaron que estos crímenes muestran que "las políticas públicas para prevenir las violencias de género son necesarias y que los discursos odiantes generan más violencias patriarcales y machistas".

Asimismo, reclamaron que cesen los ataques violentos y la eliminación de derechos a las mujeres y el desalojo de sus territorios de comunidades indígenas. "La aplicación plena de la Educación Sexual Integral en todo el sistema educativo para prevenir e identificar situaciones de riesgo en las niñeces, adolescencias, como los abusos sexuales".

(Imagen: Mariana Mamaní)

En el ámbito de la provincia, exigieron el fortalecimiento, a través de más presupuesto y más recursos humanos, de las políticas y de las áreas de género provinciales para prevenir y atender la violencia de género, com el Consejo Provincial de las Mujeres y Diversidades.

Asimismo, exigieron que se investigue la conducta del ahora ex fiscal Walter Rondón, quien fue denunciado por armar causas, y que se cierren las causas penales contra manifestantes, abogadas, abogados y los tuiteros.

Volvieron a pedir que se capacite a las fiscalías especializadas en violencia de género para evitar la revictimización de las mujeres que transitan violencias.

Y en general, se pronunciaron en defensa del sistema de salud, público y nacional; de la defensa de la educación pública, inclusiva y de calidad en todo el territorio nacional, pidieron que se restituya el fondo de incentivo docente (FONID) y "demás fondos arrebatados por el gobierno nacional a la docencia".

En cuanto a las políticas de Memoria, Verdad y justicia, denunciaron que los funcionarios del gobierno nacional “buscan destruir la memoria del pueblo argentino", y como respuesta reivindicaron a las 30 mil personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar.