Desde hace tiempo venía pergeñándose la idea de institucionalizar un espacio para el estudio de la historia del Club Atlético Central Norte, al menos así lo venía soñando Fernando Gordillo, socio, hincha e historiador apasionado y meticuloso de la historia del Club.

“En enero se presentó el proyecto y no tardó mucho tiempo en ser aprobado. A partir de ahí empezamos a trabajar en los distintos pasos que se tenían planeados; en primer lugar, la conformación de un equipo de trabajo, investigación y difusión de lo que se está indagando”, comenta Fernando.

El historiador describe como se fue conformando el equipo de trabajo: “Se hizo una convocatoria a través de redes sociales y tuvimos una muy buena aceptación, se llegaron a anotar más de 20 personas donde el único requisito que se pedía era, obviamente, que sean hinchas y que tengan el compromiso y la predisposición para trabajar”.

Hoy el flamante Departamento de Historia y Estadísticas aglutina a alrededor de diez personas que, impulsadas por Gordillo, comenzaron a escribir, justamente, una nueva página en la historia del equipo cuervo.

La conversación con el hacedor de la iniciativa repasa aquí la fundación, historia y el devenir histórico de Central Norte, así como también la importancia de que la iniciativa de fomentar el estudio de la historia se cristalice en el plano institucional.

(Imagen: gentileza Departamento de Historia)

-¿Cómo fue el proceso previo que decanta en la fundación del Club?

-El proceso nace en los mismos albores del siglo XX cuando comienza la aparición de los distintos clubes de fútbol, no solo en Salta, sino a nivel país, que si bien había clubes antes, una gran mayoría comienzan a establecerse a principios del siglo XX. En nuestra provincia tenemos el caso de Libertad, el caso de Gimnasia y Tiro, el caso de Argentinos del Norte y el caso de Juventud, aunque también había otros clubes que después terminaron desapareciendo. Esto llevó a la necesidad de cobijar, de contener, a futbolistas que comenzaron a practicar el juego del fútbol, el cual comenzó con el dominio de los ingleses y después se fue trasladando a los criollos hasta que se instaló como deporte importante tanto en el país como en Salta. Así como había clubes antes que Central Norte, por supuesto también había dirigentes y uno de ellos era Pedro Pastore, dirigente de Gimnasia y Tiro que por cuestiones internas con su club relacionadas con el manejo de fútbol, decide, no dar un paso al costado, porque convengamos que Pastore sigue siendo dirigente de Gimnasia y Tiro aún cuando era presidente de Central Norte, pero sí armar en primer momento un equipo de fútbol. Es por eso que el equipo de fútbol de Central Norte comenzó a jugar partidos amistosos antes de la fecha de fundación.

Material publicado por el Departamento de Historia (Imagen: gentileza Departamento de Historia de CN)

En algún momento, y a partir de los intereses tanto de Pastore como del resto de la gente que componía ese equipo, se dio la posibilidad y hasta la obligación de armar un club aparte, un propio club, porque era un equipo que tenía jugadores que por ahí habían quedado fuera de otras instituciones, jugadores que quizás estaban aprendiendo el juego, muchos de ellos trabajadores del Ferrocarril. Todo esto teniendo como escenario y marco geográfico la zona de la estación, que era la zona de mayor importancia en cuanto a lo económico y lo social en esa época, ya que desde la aparición del tren en Salta en 1891, había comenzado un auge para esa zona donde había mucha interacción; interactuaba el comerciante, el trabajador, el lustra, y había un gran movimiento de gente, no solo por los pasajeros que viajaban, sino por la mercadería y hasta por el ganado. Entonces si uno se quiere parar en la pintura de esa época va a decir que el escenario político por decantación siempre fue la plaza 9 de Julio y alrededores, y el espacio económico y social más importante, por lo menos desde el principio del siglo XX hasta más de la mitad de ese siglo, estuvo en la zona de la estación.

Espacio donde estuvo situada la primera cancha (Imagen: gentileza Departamento de Historia CN)

-¿Cómo se da la fundación el 9 de marzo de 1921 y por qué en ese espacio físico?

-Como decía, el escenario principal para la época era la estación, y Pedro Pastore que era si se quiere un empresario de aguas y gaseosas, pone su casa a disposición, donde está chequeado que se hacían las reuniones, y ahí es donde se determina hacer la reunión donde formalmente se pone vida a lo que es el Club Atlético Central Norte, que toma su nombre de la empresa de Ferrocarril que cubría desde lo que era Córdoba hacia el norte argentino, que en un primer momento se llamaba Central Norte, después se habilitaron dos ramales y uno quedó como Central Norte y otro quedó como Central Córdoba. Entonces del Central Norte, de ese Ferrocarril, nace el nombre del club teniendo en cuenta que muchos de sus integrantes, por lo menos de sus primeros integrantes, pertenecían justamente a la empresa. Trabajaban en distintos lugares pero dentro de la empresa, ya sea maquinista, gente de los talleres, gente que trabajaba en la parte administrativa, todos relacionados con lo que era la zona de la estación y, por supuesto, con los ferrocarriles.

De los primeros equipos, década de 1920 (Imagen: gentileza Departaamento de Historia CN)

-¿Entonces los colores tienen que ver con el tren?

-En cuanto a los colores, hay dos versiones. Hay una versión, que es la más romántica, y es la que dice que la gente que trabajaba en el tren, pasaba todo su día de trabajo con la indumentaria de trabajo negra, ya sea por lo que era el principal combustible que había para la locomotora en ese entonces que era el carbón, o por las grasas que se ponían para lubricar las vías. Entonces se dice que el color negro tiene su preponderancia y arranca desde ahí. La otra versión, que yo tampoco la daría por rebatida, es que los colores se los toma del Club Central Norte de Tucumán, que era preexistente al nuestro y que si bien tiene otro escudo tiene los mismos colores, el mismo nombre, también relacionado con el ferrocarril. El Central Norte le dio origen a varios, incluso 9 de Julio Rafaela se llamaba en primer momento Central Norte, también hay Central Norte en Tucumán, Central Norte de Metán, Central Norte de San Antonio de los Cobres, en Jujuy también había otro, en Embarcación y en Aguaray.

-Además, la fundación se dio en un lugar hoy muy turístico de la ciudad...

-La fundación se hace justamente en la casa que tenía Pedro Pastore en Balcarce 888, actualmente hay una pared que está al caerse, una pared donde nosotros como Departamento de Historia queremos impulsar la colocación de una placa recordatoria por el hecho de la fundación del Club, ya que es una zona muy concurrida que se volvió muy turística. Y allí no solo tuvo origen el Club sino que en esa casa se hacían muchas reuniones, en la cuadra siguiente donde está el Bar Madrid también se hacían reuniones de comisión, eran lugares de reunión para los jugadores, lugares donde los jugadores se concentraban antes de salir a los partidos y después de los partidos.

La empresa de Pedro Pastore en Balcarce 888 (Imagen: fentileza Departamento de Historia CN)

-A lo largo del tiempo hubo diferentes campos de juego antes del estadio actual y también distintos espacios de socialización...

-Central tenía los colores, tenía el escudo, tenía club, tenía indumentaria, pero no tenía cancha. Para aquel entonces, estamos hablando de 1920, no había tampoco tantas canchas, y muchas de ellas compartían espacios casi similares. Por ejemplo, en el Parque San Martín había dos o tres canchas, y cuando decimos canchas no hablamos de estadio, no hablamos de tribunas ni nada por el estilo. Entonces, Central tuvo su primera cancha, espacio de entrenamiento si se quiere, frente a lo que es el Hospital del Milagro, en la Avenida Sarmiento entre Rivadavia y Leguizamón, que después ante quejas de gente del Hospital se cambió de lugar, no duró tanto tiempo. Ahí se traslada al lugar que actualmente ocupa el supermercado Vea también sobre la Avenida Sarmiento pero más hacia el norte, en Sarmiento y O'Higgins. Ahí estuvo durante bastantes años, hasta a mediados de los 50, cuando se da la obtención del espacio actual, el cual recién en el 55 se logra. O sea que entre mediados de los 20 y el 55 estuvo afincado en lo que es la zona del Monumento 20 de Febrero. En ese lapso, mientras se llega a la actual casa, se había conseguido la sede de calle Alsina (y 25 de Mayo) y esa sede que yo considero muy importante para lo que es la vitalidad del Club, para su crecimiento en cuanto a la popularidad, porque se comienzan a practicar distintas disciplinas más allá del entrenamiento del equipo de fútbol, se practica básquet, boxeo, había bailes de carnaval, todo lo que genera un espacio de socialización, espacio de interacción donde mucha gente concurría, mucha gente que era de la zona de la estación pasaba y veía que había un lugar en donde practicar deportes, donde interactuar, y esa sede al mantenerse durante tantos años le dio hasta un sentido de identidad y pertenencia a la zona. Por eso es que la considero tan importante.

Imagen antigua del actual estadio de Central Norte (Gentileza Departamento de Historia CN)

-104 años de vida, de crecimiento, ¿qué momentos podrías mencionar como más salientes de la vida institucional y deportiva de Central Norte?

-Mas allá del origen en 1921, hay que resaltar lo importante de contar con una casa propia, donde nos situamos a mediados de los 50 y donde se dieron las intentonas por tener un estadio importante como es lo que se había pretendido y como se había proyectado durante el gobierno peronista, cosa que con el golpe del 55 queda trunco y recién en 1958 podemos tener nuestra casa y poder inaugurarla como tal. Después lo que fue la década del 60, una década gloriosa, en la que se obtienen la gran mayoría de los campeonatos de esos 10 años, se consigue participar del torneo regional en el 67; después las participaciones durante la década de 70 en los Nacionales que abren la puerta para que Central sea conocido a nivel país topándose con los clubes más importantes del fútbol. Entonces ya desde Buenos Aires había otra visión sobre Central Norte que dura hasta el último campeonato nacional en el cual participamos y el cual se organiza en el 85. En el 86 con el primer nacional B, con nuestra participación, también lo considero algo importante porque se obtiene después de una final contra el clásico rival de toda la vida y ganándole categóricamente, es un hecho para nosotros muy importante. Lamentablemente, de ahí en más entramos deportivamente en un declive importante que no solo afectó lo deportivo sino también lo que fue la infraestructura, un Club que comenzó a abandonarse, un Club que la pasó mal incluso durante la década del 90, y esto que digo corre por cuenta mía, con una campaña para borrar a Central del mapa, una campaña de ninguneo, de ser indiferente para con el Club inmerso en un contexto donde Gimnasia había obtenido sus ascensos al Nacional B y a Primera, Juventud estaba peleando ascender al Nacional B y nosotros deportivamente no teníamos importancia para los medios, y eso también hacía que el Club estaba casi abandonado, dejado de lado en relación a lo que era la visión que se había tenido en las décadas anteriores. Fueron décadas de resistencia, décadas que también sirvieron para que se vaya fortaleciendo una identidad de hincha, una identidad que quizás hasta ese entonces no se había visto por lo menos en Salta, porque esa resistencia, ese sentido de pertenencia, de decir ‘soy de Central Norte pesar de esto’, fue importante y fue clave para después poder pegar un salto.

(Imagen: gentileza Departamento de Historia CN)

-Y hoy hay un resurgir...

-Hay un resurgir a partir del 2006, cuando volvemos, después 2010, después 2019, fueron muestras de vitalidad, de recuperación, de pasar décadas sin poder volver, sin poder estar entre en los primeros planos de lo que es el fútbol, que es el deporte principal en el Club. Y últimamente también se ha visto un crecimiento en todo sentido, no solo por el tema del ascenso, sino un crecimiento en cuanto a la cantidad de socios, un crecimiento en cuanto al compromiso de la gente, de los hinchas. Por eso destaco el compromiso en lo social, destaco también la aparición de las mujeres en los clubes y en Central Norte por supuesto, que antes no era tan manifiesto. Hoy por hoy uno ve las canchas, ve partidos y hay gran cantidad de chicas que van a la cancha, que viajan. Y en Central Norte tuvo una gran importancia la aparición de las mujeres, no solo en las tribunas, sino también en lo social, como madres que empujan por el bienestar de sus hijos, por el bienestar de las disciplinas que practican los chicos, comprometiéndose con el Club.

Integrantes del Departamento de Historia (Imagen: gentileza Departamento de Historia CN)

-¿Qué crees que aporta el estudio de la historia para los clubes?

-Comprometerse más con la historia de los clubes, comprometerse con los orígenes, saber qué es lo que se pretendía, qué es lo que pretendían los grandes dirigentes, hacia dónde iban, es estar en sintonía con amar a los clubes de verdad, poniendo cada uno un granito de arena desde donde cada uno pueda y como se pueda; sea siendo socio, en una tribuna alentando, siguiendo al club, sugiriendo ideas, creo que los clubes son espacios aún muy importantes dentro de lo que son las sociedades. De ahí entonces la importancia del estudio de la historia dentro de lo que es la sociedad, la sociedad salteña, la sociedad argentina y en el Club también, porque un club que se pretende importante y con expectativas de crecimiento tiene que tener en cuenta los hechos históricos, los distintos procesos, el por qué, el quiénes somos, el tema de la identidad, el tema de la pertenencia. Creo que hoy por hoy el tema de la historia es vital para un club que pretende seguir funcionando y seguir desarrollándose, no solo desde lo deportivo, y más allá de los campeonatos y los jugadores, sino el tema del origen del club, de la interacción del club para con la sociedad, con lo social, con los barrios, con los espacios que se han ocupado. Y por supuesto que también el club visto como un espacio de socialización y como un espacio de contención.