Desde Roma

El Papa Francisco no se detiene pese a sus 23 días de internación. Trabaja y trabaja. Lo que habla sin duda de que está mejor de salud. Este domingo se conocieron los textos que el Papa envió para la homilía de la misa que se hizo en San Pedro por el Jubileo del Voluntariado y otro para el Angelus. En el primero destacó que los voluntarios son “signos de esperanza y humanidad nueva” en un mundo que llamó “desierto de pobreza”. En el segundo hizo referencia a varios temas religiosos pero también a las guerras y conflictos existentes en el mundo.

Según la sala de prensa vaticana, porque este domingo los médicos del Policlínico Gemelli no hicieron ningún informe sobre el estado de salud del Papa, Francisco pasó una noche tranquila y sus condiciones siguen siendo estables, con leves mejorías pero siempre en el contexto de un cuadro complejo. Continúa con su terapia y fisioterapias, tanto respiratoria como motora.

Sobre un eventual encuentro de la prensa con los médicos que tratan al Papa desde que está internado en el Gemelli hace más de tres semanas, fuentes vaticanas indicaron que el encuentro “no es inminente pero no se descarta”, y aclararon que los médicos sólo están esperando tener más resultados.

Por otra parte trascendió, siempre de fuentes vaticanas, que en la mañana del domingo, Francisco participó de la misa en la capilla junto a su departamento en el Policlínico Gemelli y por la tarde se conectó a través de un video con el Aula Paulo VI del Vaticano donde comenzaron los ejercicios espirituales de la curia romana.

Los textos del Papa

Fue el cardenal checoslovaco-canadiense Michael Czerny, que este domingo celebró la misa para el Jubileo del Voluntariado en San Pedro, quien leyó la homilía escrita por el Papa. “El mundo está en manos de potencias malvadas que aplastan a los pueblos con la arrogancia de sus cálculos y la violencia de la guerra”, dijo el Papa.

Y dirigiéndose a los miles de voluntarios presentes añadió: “Les agradezco, queridos, porque sobre el ejemplo de Jesús ustedes sirven al prójimo sin servirse del prójimo, por la calle, entre las casas, junto a los enfermos, a los que sufren, a los detenidos, a los jóvenes y los ancianos. La dedicación de ustedes infunde esperanza a toda la sociedad”.

El Angelus es una oración y mensaje que los Papas hacen normalmente a medio día del domingo desde un balcón del Palacio Vaticano que da hacia la Plaza de San Pedro donde los esperan los fieles. Francisco envió el mensaje escrito por él para el Angelus, como hizo los otros domingos desde que está internado hace más de 3 semanas.

“Quiero agradecer a todos los que me muestran su cercanía en la oración -escribió-. ¡Gracias a todos desde el fondo de mi corazón! Rezo también por ustedes. Y me uno espiritualmente a quienes participarán en los Ejercicios Espirituales de la Curia Romana en los próximos días". Francisco también se refirió a la Cuaresma, auspiciando que “sea un camino de crecimiento de la fe, la esperanza y la caridad”. La Cuaresma comenzó el pasado miércoles de ceniza y concluye el Jueves Santo, es decir este año el 17 de abril.

Y no dejó de lado en su mensaje las guerras y conflictos del mundo. “Juntos seguimos invocando el don de la paz, particularmente en la atormentada Ucrania, en Palestina, en Israel, en el Líbano y Myanmar, en Sudán y en la República Democrática del Congo", escribió. “En particular - agregó -, me he enterado con preocupación de la reanudación de la violencia en algunas zonas de Siria: espero que cese definitivamente, con pleno respeto de todos los componentes étnicos y religiosos de la sociedad, especialmente los civiles".

Por último el Papa tuvo palabras también para los los participantes del Jubileo del Voluntariado . "En nuestras sociedades demasiado subordinadas a la lógica del mercado, donde todo corre el riesgo de quedar sujeto al criterio del interés y de la búsqueda del beneficio, el voluntariado es una profecía y un signo de esperanza, porque testimonia la primacía de la gratuidad, la solidaridad y el servicio a los más necesitados", afirmó Francisco.

Y dando aún más señales de su voluntad de trabajar y de su mejor estado de salud, el Papa recibió esta mañana al secretario de estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y al sustituto para los asuntos generales del Vaticano, el obispo venezolano Edgar Peña Parra, que actualizaron al Pontífice sobre distintos temas mundiales. Desde hace algunos días, Francisco se encuentra con ellos periódicamente, explicó la sala de prensa vaticana que no descartó que entre los temas de hoy haya estado la situación en Siria.

El cardenal portugués José Tolentino de Mendonça, estará a cargo del rosario que esta noche, como todas las noches desde que Francisco fue internado, se reza por su salud en la Plaza de San Pedro.