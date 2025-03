Este miércoles a las 12 del mediodía se reunirá la Cámara de Diputados para impulsar el tratamiento de una serie de proyectos sobre el escándalo del criptogate que tiene al Presidente, Javier Milei, como protagonista. El titular del cuerpo, el libertario Martín Menem, oficializó la convocatoria y finalmente citó a los diputados dos horas más tarde de lo solicitado por los radicales de Democracia para Siempre, los pichettistas de Encuentro Federal y el larretista Alvaro González. La postergación se produjo para permitir que a las 10 de la mañana se lleve adelante el plenario de comisiones donde se debate la baja en la edad de imputabilidad. Contra reloj, la Casa Rosada busca evitar que se logre el quórum y frustrar una vez más la investigación de la estafa multimillonaria con la shitcoin $LIBRA.

Con la apertura de sesiones ordinarias, los distintos bloques de la oposición retomaron la agenda que no lograron llevar adelante cuando estalló el escándalo del 14 de febrero. En el Senado estuvo a punto de aprobarse la creación de una comisión investigadora, pero la marcha atrás a último momento de un sector de la UCR terminó dándole oxígeno al oficialismo.

La situación en Diputados parece ahora más comprometida para el Gobierno. El sector del radicalismo que lideran Facundo Manes y Martín Lousteau incluyó en el temario de la convocatoria casi todos los proyectos sobre $LIBRA que estaban dando vueltas en la cámara para aglutinar así la mayor candidad de apoyos posibles. Las propuestas van desde algunas más tímidas como los pedidos de informes, hasta la creación de la comisión investigadora y pedidos de interpelación al propio Milei, su hermana y Secretaria General de la presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Liberona.

Sólo quedó afuera el pedido de juicio político de Unión por la Patria. La exclusión generó malestar en el bloque que conduce Germán Martínez, el más numeroso de la cámara con 98 voluntades. Por lo pronto, dejaron en claro que no serán ellos quienes impidan que se lleve adelante la sesión pero advirtieron que los "dialoguistas" tendrán que hacer su parte para juntar el número para sesionar. No quieren quedar, como ya les pasó, como responsables de una iniciativa fallida cuando ni siquiera es una propuesta propia y el resto de las bancadas no cumple con la responsabilidad de reunir a sus propios compañeros.

A último momento, el diputado Oscar Zago, aliado del gobierno y expresidente del bloque libertario, presentó también un pedido de creación de una comisión bicameral para que investigue el hecho. El proyecto lleva las firmas de los otros dos integrantes del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez. En verdad, para crear una comisión bicameral se requiere la aprobación de ambas cámaras y en el Senado -además de que ya fracasó una iniciativa similar- Zago no tienen ningún representante que impulse su idea. Se trata más bien de un mensaje hacia la Casa Rosada y en particular al entorno más cercano al Presidente, con quien el diputado mantiene un tenso enfrentamiento desde que fue desplazado de la conducción de la bancada oficialista. A menos que lo llamen a negociar, sus tres diputados podrían sentarse a dar quórum, complicando todavía más el escenario para el gobierno.

El poroteo y el número mágico

A diferencia de otras ocasiones, en la oposición dialoguista se muestran confiados -aunque con cautela- de superar los 129 diputados sentados en sus bancas para iniciar la sesión. Los 12 de Democracia para Siempre, los 15 de Encuentro Federal y Gonzalez, como firmantes de la convocatoria, son la base para arrancar a sumar. A esos 28 se le agregan los 6 de la Coalición Cívica y 5 del Frente de Izquierda. Si bien el pedido de juicio político que impulsa Unión por la Patria no está en el temario, fuentes del bloque confirmaron que aportarán al quórum, una vez que el resto de la oposición junte sus porotos. Con asistencia perfecta de todos esos bloques, incluídos los 98 de UxP llegarían a 137. Pero como los diputados son susceptibles a las presiones del Gobierno, y más de uno tiene línea directa con el gobernador de su provincia, prevén que habrá algunas bajas. En Encuentro Federal hay al menos media docena de integrantes que no están dispuestos a quedar enfrentados con la Casa Rosada en un tema tan sensible. También en UxP los diputados que tienen terminales en mandatarios provinciales podrían sufrir algún sorpresivo impedimento para participar del convite.

De todas maneras, entre los promotores de la sesión se ilusionan con la presencia de unos 4 o 5 representantes del bloque de la UCR que preside Rodrigo De Loredo. Según estos calculos, al menos hasta ahora había alrededor de 135 diputados a favor de habilitar el debate.

¿Qué pasará en la sesión?

Una vez superado el obstáculo del quórum y antes de pasar al caso $LIBRA, está prevista la discusión de una iniciativa de la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) para declarar por 90 días de la emergencia ambiental, económica y habitacional en Bahía Blanca. El proyecto, presentado el viernes pasado, cuenta con el apoyo de diversas fuerzas políticas, incluidos aliados íntimos del oficialismo como el PRO, la UCR, Innovación Federal y el MID, entre otros. Nadie quiere quedar en contra de brindar ayuda en medio de la catástrofe que dejó 16 muertos, 1.400 evacuados y daños materiales por aproximadamente 400 mil millones de pesos. A tal punto es así que La Libertad Avanza dijo que está evaluando el texto y todavía no se pronunció al respecto. Esta iniciativa servirá de incentivo para dar quórum de algunos diputados que no quieran pagar el costo político de darle la espalda a miles de familias en una situación dramática.

Como ninguno los expedientes sobre $LIBRA cuenta con dictamen de comisión, debería aprobarse su tratamiento sobretablas con dos tercios de los votos. Con la relación de fuerzas actual en el Congreso, ese escenario es imposible. Por eso la intención es que la cámara, con mayoría simple, emplace a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos a emitir dictamen la semana siguiente y citar nuevamente a sesión especial con los dictámenes en la mano. Será un desafío para el libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato resolver cómo desarticular la jugada en sus respectivas comisiones.

"Vamos a dar un debate público sobre el tema y poner un plazo no muy lejano para dictaminar para que en 2 o 3 semanas volvamos al recinto", explicó al canal IP Noticias el diputado Estaban Paulón. Según el socialista, la iniciativa que más apoyo tiene es la creación de una comisión investigadora. "Cada día que pasa y el Gobierno no aclara la situación va empeorando. La falta de confianza en la palabra del Presidente frente al mundo requiere de una acción del Congreso para llevar claridad cuanto antes", completó.