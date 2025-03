Un tipo con cara de perro malo deja al descubierto su pecho con el tatuaje de una Adelita y una faja llena de cuchillos. Momento clave en La balada del pistolero de Robert Rodríguez, bisagra en la vida de Danny Trejo y de la cultura pop en lo que se refiere a la presentación de un rudo en la gran pantalla. Además de sus 300 apariciones en las pantallas de cine (Machete, Fuego contra Fuego) y televisión (Los Muppets, Rick & Morty), el paso por la prisión de San Quintín antes de la actuación, su metier gastronómico con un local de tacos y un sello musical, Trejo le suma a su CV la conducción en Misterios inexplorados (estreno este miércoles a las 21.50 por History, también disponible en VOD). “Esto es diferente en el sentido en que soy yo. No estoy interpretando, no sé un asesino, digamos soy yo, soy yo. Y me gusta quién soy”, dice con su voz aguardentosa en una conferencia de prensa de la que participó Página/12.

La fórmula de History ya es reconocible como los mostachos de Trejo. Divulgación, entretenimiento y algo más. El halo de sus conductores copula con las temáticas a investigar: Grandes escapes con Morgan Freeman, Grandes misterios de la historia con Laurence Fishburne, Inexplicable con William Shatner y Capos de la mafia con Michael Imperioli. Recientemente se sumó la segunda temporada de Increíble con Dan Aykroyd (viernes a las 21.50) y en el horizonte aparecen nombres de la talla de Dennis Quaid, Pierce Brosnan, Sylvester Stallone, David Duchovny y Kevin Costner.

Es cierto que no hace mucho Trejo había conducido Hombres de armas, lo cual tenía bastante lógica por su physique du rol. En este caso, el californiano presenta hallazgos de diversas culturas descubiertos de manera totalmente inesperada. Un mosaico que perteneció a Calígula, un original de la Declaración de independencia de los Estados Unidos o un cuadro de Rembrandt son algunos de los tesoros que pasan en estos primeros ocho episodios. ¿Será Trejo una reliquia en sí misma desde su debut cinematográfico hace cuatro décadas en Escape en tren? “El gran misterio es que sigo vivo. No pensaban que iba a pasar los 60. Así que estar aquí ya es una bendición. Y cada día que siento que estoy del lado positivo de las cosas, para mí es una bendición”, dice el anfitrión.

Así, cual Jack Palance chicano, Trejo se dedica a desmenuzar lo increíble pero real de textos incunables hallados en Egipto, torres de cráneos, depredadores antiquísimos y maldiciones legendarias. “A mí me gustan aquellas cosas que son posibles para cualquiera. No cualquiera puede sumergirse casi un kilómetro hacia abajo en el océano para encontrar un tesoro. A mí me interesan más esas que suceden de manera accidental”, cuenta Trejo, aficionado a la cuestión desde sus días como estudiante . “La única materia que me iba bien en el colegio era Historia”, confiesa el anfitrión del envío.

-¿Cuál fue el misterio o historia que más te sorprendió mientras hacías este programa?

-Hay tres chicos que estaban jugando al fútbol en un campo y uno de ellos pateó algo y terminó llevándose a su casa un tesoro que encontraron allí. Y bueno, la mamá dijo: “Bueno, dame el tesoro. Vayan a seguir jugando al fútbol”. Me gustan mucho las cosas que se encuentran de manera fortuita. No con el gobierno que te da dinero para ir a buscar tesoros, sino cosas como, no sé, una mujer que encontró restos de una villa romana en su jardín cuando estaba plantando frijoles o algo así.

-¿Es cierto que cuando filmaste Anaconda sorprendiste a todos con tu conocimiento del Amazonas?

-Eso fue un regalo de la Sra. Finley, mi profesora de cuarto grado. Yo era de Los Ángeles, así que a mí no me importaba el Amazonas, pero esa señora me enseñó cosas que hasta entonces no me interesaban. Pero cuando hicimos Anaconda, estábamos en el río Amazonas y todo el mundo estaba haciendo preguntas. Y yo sabía las respuestas. Me acuerdo a Ice Cube diciéndome: “¿Cómo sabías eso, Danny? Vos eras gangster”. Y quizás no dije que fue por la Srta. Finley. Dije una historia como que cuando estaba preso, leía mucho. Y sentía la que la Srta. Finley me tiraba de la oreja por mentir.

-Se lo conoce por su actitud de renegado y tatuajes. ¿Se haría uno basado en Misterios Inexplicables?

-Creo que ya terminé con los tatuajes. Tengo todos los que pueda soportar por una vida. Pero quizás me haga algún otro. Y si encuentro oro lo usaría en mi cuello (risas).

-¿Hay algún papel o un personaje inexplorado que nos quede por conocer a nosotros como público?

-No. Lo hice todo, desde un niñero hasta un asesino (risas). Navajas, cuchillos, tijeras. Fui Machete. Me gustaría que todos le escriban a Robert Rodríguez y le digan: “Vamos, levantate y hagamos una versión de Machete en el espacio”. Sé que la tiene escrita. Creo que puedo interpretar un árbol, si quieren. Pero esto me gusta porque no solo es divertido, sino que también es aprendizaje. Eso es lo que más me gusta. Y cualquier escuela a la que voy, vienen los chicos y se me acercan y me dicen: “Te vi en el canal History”. Y quizás hagan una monografía al respecto de lo que ven en la pantalla. Eso es muy bueno.