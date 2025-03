En medio de fuertes tensiones en el Senado por las designaciones por decreto de los jueces de la Corte Suprema, la presidenta de la comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (PRO), convocó a una reunión para este jueves a las 11hs. Buscan tratar el pliego de Manuel García Mansilla, el abogado ultraconservador que ya juró en comisión en el máximo tribunal. La jugada es un mensaje para los 3 senadores radicales que integran la comisión y aún no definieron su postura: Maximiliano Abad, Carolina Losada y Mariana Juri. Con una sola de sus firmas quedaría habilitado su tratamiento en el recinto de la Cámara alta pero desde la conducción del bloque de la UCR, a cargo de Eduardo Vischi, vienen postergado una definición. La Mesa Nacional de la UCR se reunió esta tarde y se resolvió citarlo a Vischi de manera urgente para abordar la situación.

La designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla hizo estallar uno de los conflictos institucionales más grandes desde que Javier Milei asumió como Presidente. Ninguno de los dos candidatos había sido aprobado por la Cámara Alta, tal como establece la Constitución Nacional. El Gobierno había rechazado cualquier negociación con la oposión para acercar posiciones y finalmente cumplió su amenaza de hacer uso del polémico inciso 19 del artículo 99 de la Carta Magna.

A partir de ese momento, el bloque de Unión por la Patria y algunos senadores de la oposición "dialoguista", como Martín Lousteau y Tagliaferri, buscaron la forma de ponerle límites al Poder Ejecutivo en un nuevo intento avanzar sobre atribuciones del Congreso Nacional. Para eso, necesitan obtener dictamen para habilitar el tratamiento los pliegos de ambos candidatos, Ariel Lijo y García Mansilla, en el pleno de la cámara y rechazarlos por, al menos, 25 votos.

En el caso de Lijo, quien no pudo jurar porque la Corte Suprema (con García Mansilla incluido) le rechazó el pedido de licencia en su juzgado federal de primera instancia, la situación es más sencilla. Su expediente ya tiene las 9 firmas necesarias en la comisión de Acuerdos, gracias a los avales de tres peronistas: Lucía Corpacci, Claudia Ledesma y Sergio Uñac, que firmaron en disidencia. Solo restaría hacer el pedido de sesión especial y que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, la convoque. La titular de la Cámara alta no puede negarse, pero sí tiene margen para fijar la fecha. Puede no ser inmediatamente y cada minuto juega a favor del gobierno.

En el caso de García Mansilla, la situación es más compleja. Antes del nombramiento por decreto, el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral sólo había recogido 4 firmas a favor sobre 17 integrantes que tiene la comisión. Ante la posibilidad de alcanzar las 9 firmas con un segundo dictamen en rechazo o bien incorporando firmas en disidencia, el senador correntino Carlos "Camau" Espínola, íntimo aliado del gobierno y socio del expulsado senador Edgardo Kueider, escondió ese expediente y evitó elevarlo a la presidencia de la comisión. ¿Por qué? porque si lo hiciera, se lograrían facilmente las firmas necesarias y el pliego podría tratarse en el recinto y rechazarse.

En ese escenario insólito se encuentra trabado el trámite. Los siete senadores de Unión por la Patria que integran la comisión firmaron un dictamen de rechazo del pliego de García Mansilla pero Tagliaferri no consideró válido el de José Mayans porque el jefe del bloque se ausentó en la audiencia pública en la que se presentó el García Mansilla. Ese dictamen entonces cuenta con seis firmas: Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac y Claudia Ledesma.

Lousteau y Tagliaferri firmaron otro dictamen de rechazo, distinto al de UxP para evitar quedar pegados al kirchnerismo. Suman 8 en total.

El resto de la comisión la integra Ezequiel Atauche, jefe de Bloque de LLA; el misionero Carlos Arce, de Innovación Federal y Camau Espínola y Juan Carlos Romero, incondicionales de la Casa Rosada. Ninguno haría nada que perjudique al Gobierno.

La crisis en la UCR

Como contó Página/12, el jueves pasado por la noche el bloque radical se reunió por Zoom en un encuentro que distintas fuentes calificaron como "enquilombado". Después de un largo debate, 10 de los 13 integrantes del bloque se inclinaron a favor de elaborar un dictamen de rechazo. A la mañana siguiente, cuando Lousteau lo envió para que lo empezaran a firmar, las firmas nunca aparecieron. Como titular del Comité Nacional, el senador por CABA convocó a la Mesa Nacional del partido para tratar este tema, entre otros asuntos. Se resolvió convocar para mañana miércoles a una reunión con la Mesa Nacional al jefe del bloque, Eduardo Vischi, uno de los incondicionales de Milei. Su voto fue el que lo salvó de la creación de una comisión investigadora del caso $LIBRA. Había sido coautor del proyecto, pero a último momento se dio vuelta como una media. Desde entonces, se sumergió en un profundo silencio.

Ahora la lupa sigue puesta en dos senadores en especial: Maximiliano Abad, presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires y la rosarina Carolina Losada. Ninguno de los dos responde a gobernadores, que usualmente son más susceptibles a lo que los antiperonistas denominaban durante la gestión del Frente de Todos, el "látigo o la chequera" de la Casa Rosada. Es más, la propia Losada se expresó públicamente en contra de la designación por decreto. "En estos 11 meses no durmió el pliego en la Cámara Alta, sino que no hubo acuerdo", dijo a CNN radio y agregó: "Nombrarlos así no fue la forma constitucional adecuada". "La designación de Lijo y García Mansilla da tristeza. Pensé que el gobierno iba a recapacitar", completó. De Mariana Juri, alfil del mandatario mendocino Alfredo Cornejo, los radicales que rechazan el avasallamiento al Senado no tienen demasiadas expectativas.

En la reunión de la conducción del partido se barajó la posibilidad de hacer un pronunciamiento público, pero hubo resistencias. También se resolvió convocar a una Convención Nacional para el 25 de abril en Buenos Aires. Allí podría discutirse la estrategia de alianzas nacionales del partido, tema que seguramente va a generar chispazos entre los correligionarios. También se definió citar a los jefes de bloque en la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo y Pablo Juliano, para debatir sobre la conformación de la comisión parlamentaria sobre la estafa $LIBRA.