Las reservas del Banco Central experimentaron este martes una fuerte caída tras imputarse finalmente el pago de un vencimiento de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) por poco más de US$ 600 millones. Las reservas brutas, que alcanzado los US$ 39.279 millones el lunes 28 de abril, tras trepar en US$14.974 millones luego de la sucesión de desembolsos, cayeron en US$ 397 millones, al cerrar en US$ 38.551 millones.

Desde la asesora de inversiones Criteria explicaron que el primer pago desde la entrada en vigor del nuevo acuerdo "se ve reflejado en las reservas brutas, que ya habían caído US$ 205 millones el miércoles pasado".

Indicaron que "a lo largo del año están previstos otros dos pagos de intereses al FMI: uno por US$ 861 millones el 1° de agosto y otro por US$ 883 millones el 1° de noviembre". Pero recordaron también que el Tesoro nacional recibirá en junio un desembolso por US$ 2.000 millones y otro de US$ 1.000 millones hacia fin de año, ambos incluidos en el nuevo cronograma financiero, "por lo que el flujo neto será positivo", estimaron.

La acumulación de reservas también está siendo afectada por el hecho de que el BCRA dejó de comprar divisas tras la salida del cepo cambiario. Federico Furiase, director del Banco Central y hombre de confianza del ministro Luis Caputo, detalló el esquema que busca mantener al dólar en el piso de la banda cambiaria.

El plan se apoya en el ingreso de capitales de inversores no residentes, la estacionalidad de la cosecha agrícola y el superávit fiscal, que retira aproximadamente un billón de pesos mensuales del mercado. Además, la reducción temporal de retenciones hasta julio podría acelerar las liquidaciones del sector agroexportador.

Furiase explicó que la emisión monetaria solo se activará en dos casos: si el tipo de cambio alcanza el piso de la banda o si el Tesoro no logra refinanciar el 100% de sus vencimientos. Esta estrategia busca evitar la emisión descontrolada y mantener la estabilidad cambiaria. El Gobierno también impulsa la remonetización de la economía sin emitir más pesos, fomentando el uso de dólares que los argentinos tienen fuera del sistema financiero formal.



Esta política se enmarca en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que incluye un préstamo de 20.000 millones de dólares y la adopción de un sistema de bandas cambiarias flexibles. El Gobierno busca estabilizar el tipo de cambio, reducir la inflación al 1% mensual y acumular reservas, en un contexto de alta volatilidad cambiaria y desafíos económicos.

En este escenario, las reservas netas solo lograron volver a ser positivas de la mano de los desembolsos del FMI y el BM. Se estima que las reservas netas rondan los US$ 6.000 millones, tras llegar a ser negativas en unos US$ 10.000 millones. En julio, el Tesoro deberá afrontar pagos de Bonares y Globales por más US$ 4.000 millones, por lo que los expertos recomiendan atesorar divisas.

En este escenario, la calificadora Moody s evitó mejorar la nota de la Argentina y el riesgo país se mantiene en los 740 puntos.

Los mercados financieros y bursátiles operaron este martes con subas en los activos de empresas y los títulos de deuda pública. El S&P Merval puso fin a su peor racha del año y rebotó casi 3%, de la mano de las acciones de YPF.

Según analistas, esta semana los inversores estarán atentos a la decisión que tome la Fed respecto de los tipos de interés y, localmente, el mercado continúa evaluando el desempeño del dólar y a la espera de nuevos anuncios en materia de incentivos al blanqueo de dólares en poder de particulares.

Las acciones líderes tuvieron una recuperación del 2,7 por ciento promedio en el panel principal, destacándose los avances de YPF (4 por ciento) y Transener (3,1 por ciento). La petrolera de mayoría estatal tambiérn encabezó los aumentos en los ADRs que cotizan en Nueva York, con un 4,5 por ciento. Los bonos en dólares registraron mayoría de alzas, principalmente en el Global 2038, que subió el 2 por ciento en la jornada.