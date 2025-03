Rosario/12

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires apresó a Juan José Raffo, ex subcomisario de la Policía provincial, prófugo de la Justicia federal en el caso narco que involucra a miembros de la comunidad gitana, integrantes de Los Monos, ex y actuales policías provinciales, un fiscal santafesino y hasta un agente de la ex Side. Raffo estaba prófugo desde principios del 2023 y fue detenido en el barrio porteño de Barracas por dos pedidos de captura por parte de la Justicia federal y provincial.

La detención de Raffo se produjo ayer, luego de las tareas de investigación que realizó la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad. El 28 de febrero pasado, la Unidad fiscal de Crimen Organizado y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Rosario le pidió a la Policía de la Ciudad que realice tareas investigativas destinadas a dar con la captura de Raffo. Ante ello, la Policía de la Ciudad inició un relevamiento de cámaras públicas y privadas, se analizó información del Anillo Digital y en 11 días se dio con el paradero.

Raffo es investigado por la Procunar en un caso que involucra envíos de droga vía el puerto de Campana en una banda con múltiples conexiones en el mundo político-judicial del sistema penal. El ex policía, que hace años se hizo famoso en Rosario por denunciar actos de corrupción dentro de la Policía local, fue condenado en 2018 en una causa contra Los Monos y estaba prófugo desde marzo de 2023. Todo estaba planeado para que cayera en una redada organizada sobre un asado que policías y ex policías rosarinos iban a tener en la casa de un ex agente. Pero según los fiscales, Raffo fue avisado: lo ayudó a escapar el "Señor J", como se menciona al agente debido a la ley de inteligencia.

El policía exonerado había recibido en 2018 la pena de 5 años y 10 meses de prisión como miembro de la organización que opera hace más de dos décadas en Rosario. Como había sido detenido en diciembre de 2013, en julio de 2019 recuperó la libertad. No obstante, su actividad delictiva continuó, a criterio de los investigadores policiales y judiciales, que lo tienen sindicado como un nexo entre los narcos que responderían a Vinardi y cuevas financieras en las que se hacían operaciones de divisas para luego traer cargamentos de droga. Raffo está señalado junto a un ex agente de la SIDE de Rosario como quienes pasaban datos de investigaciones en curso y allanamientos a miembros de la estructura de Vinardi, que fue allanada el año pasado bajo el nombre de “Operación Romaní” en la que quienes recibieron los dólares fueron personas de la comunidad gitana, algunos de ellos conocidos de la Justicia, como Mariano “Gordo” Salomón, condenado en la trama de Los Monos.