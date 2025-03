El piloto español Marc Márquez, seis veces campeón de MotoGP, palpitó el GP de Argentina que se llevará a cabo este fin de semana y reveló que pensó en el retiro debido a sus lesiones: "No estaba disfrutando".

Su carrera tuvo un comienzo sencillamente perfecto, al conseguir seis títulos de MotoGP en siete años (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019), y parecía que estaba destinado a romper todos los récords.

Sin embargo, a partir de 2020 comenzó con una seguidilla de lesiones que no le permitió participar con regularidad en el MotoGP, algo que recién volvió a conseguir el año pasado, cuando terminó tercero en el campeonato.

Fue por esto que llegó a pensar en el retiro, según reveló durante una entrevista que le brindó al medio Carburando. "Hasta el 2019 mi carrera deportiva fue de ensueño, pero viví la otra cara del deporte que son las lesiones y entré en un bucle muy negativo, donde incluso me planteé dejar todo porque no estaba disfrutando", recordó.

Finalmente, Márquez decidió darle una oportunidad más a su carrera deportiva y destacó que "recuperé la sonrisa, que es uno de los factores más importantes de un deportista".

Con respecto a su regreso a la Argentina, donde no corre desde 2019, contó que "me encontré pasando por Buenos Aires con algunos fans y hay ganas de MotoGP y, de mi parte, de estar en el circuito de Termas que se me da bien".

Márquez buscará su cuarta victoria en la Argentina para convertirse en el piloto más laureado en este Gran Premio que ya ganó en 2014, 2016 y 2019.

Con respecto a aquel piloto que corrió en Termas de Río Hondo en 2019, Márquez aseguró que "ha cambiado todo. Hubo mucha experiencia y años en medio con muchas lesiones y malas experiencias para un deportista. También hubo cambio de equipo y de moto, estoy en el mejor sitio para intentar conseguir buenos resultados".

Por otra parte, contó qué "dejar el grupo humano, porque trabajaba con amigos y tenía una relación y un vínculo inexplicables", fue lo más duro de marcharse de Honda, a la vez que adelantó que está "preparado para arriesgar todo porque estoy con la mejor moto y en el mejor equipo".

Por último, confesó que "Messi para mí es Dios. Es el que siempre fue un referente para mí junto a Rafael Nadal".