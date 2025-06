El Ministerio de Capital Humano publicó este miércoles el informe con los resultados de la Prueba Aprender 2024 en la que solo el 14,2% de los estudiantes secundarios de 5º y 6º año del país aprobó Matemática. Además, el 58% de los alumnos aprobaron Lengua, por lo que la brecha con la primera asignatura se amplía.

Fueron 379.050 los estudiantes de todo el país que participaron de los exámenes de la Prueba Aprender del año pasado. De este modo se alcanzó una cobertura del 96,6% de las escuelas nacionales. Sin embargo, los magros resultados de los ejercicios de Matemática taparon la buena noticia de la alta adhesión.

El 54,6% tuvo un rendimiento por debajo del nivel básico en la que aparenta ser la materia más difícil de la educación obligatoria en Argentina mientras que el 31,2% obtuvo apenas el nivel básico, dejando a menos de un quinto de los y las estudiantes por encima con los niveles más altos.

La baja en las calificaciones no apareció por primera vez en 2024, dado que en 2022 tampoco ningún estudiante alcanzó el Nivel Avanzado en matemática. Por eso el equipo técnico habló de "deterioro progresivo del conocimiento" desde la primera edición, que se desarrolló en 2013.

Habló el secretario de Educación

Quien salió a responder por los resultados en el gobierno de Javier Milei fue el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien señaló que a fines del 2024 comenzaron "un trabajo en torno a la mejora de la enseñanza de la matemática".

A pesar de los recortes en la inversión educativa de su propio gobierno, Torrendell apuntó que uno de los objetivos es "fortalecer lo que se ve claramente débil en estas evaluaciones" y destacó que enseñar matemática requiere "una formación sólida tanto en los estudiantes como en los docentes".

Por otro lado la Subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, María Cortelezzi, destacó a la Prueba Aprender como una política nacional con más de 30 años de historia y detalló que se va a "poder ver la evolución de los resultados, incluyendo también el ONE 2013, hasta la actualidad".

No solo es estudiar

El documento que recompone los resultados en Lengua y Matemática también observó otras variables para analizar los resultados como lo son el nivel socioeconómico de cada estudiante, la trayectoria escolar y los hábitos de estudio.

Por un lado se comprobó que quienes estudian en sus hogares más de 5 horas semanales obtuvieron mejor resultado que quienes no, así como también ocurrió que quienes no repitieron de curso consiguieron mejores resultados.

De todas formas, lo más grave debido a la elevada situación de pobreza infantil en los últimos años de la Argentina fue que el escrito aclaró que los alumnos que provienen de niveles socioeconómicos bajos ni siquiera con buenos hábitos de estudio logran igualar a sus pares que viven una mejor situación económica.

Una buena, más malas

El mejor índice de la última Prueba Aprender fue la participación. En todas las provincias se superó el 90% de participación (salvo Neuquén, en la que llegó al 62%) y en total realizó los exámenes el 70,2% de los estudiantes a los que les correspondía. Solo el 2,9% de los alumnos presentes no realizaron la prueba y se redujo al 1,5% las respuestas que no mostraron un involucramiento real con los ejercicios.

También se analizó el acceso y la utilización de la digitalidad, lo que evidenció un creciente uso de la tecnología pero con la alerta de riesgos. El 20% de los adolescentes afirmó participar en apuestas (llegando al 30% en varones). Además, la mayoría manifestó no tener controles parentales para la utilización de los dispositivos tecnológicos.

En ese sentido la Directora Nacional de Evaluación de los Aprendizajes, Magdalena Benvenuto, entiende que "la educación digital también debe ser parte del enfoque integral. No se trata solo de acceso, sino de formación en el uso responsable".

Adriana Puiggrós opinó sobre la educación

En diálogo con Página/12 la pedagoga argentina, ex diputada nacional y ex responsable de la Educación Nacional, Adriana Puiggrós, criticó a la Prueba Aprender "porque es como si sacaran una fotografía" y dijo que "hay que tomarlas con pinzas" dado que "lo que no hacen es seguir el proceso". También explicó que sí hay que evaluar, pero que "la evaluación debe ser más integral" y que "el docente debe formar parte de esa evaluación".

Además, Puiggrós se opuso al gobierno de Milei y a los pedagogos vinculados al PRO y a La Libertad Avanza porque con estos resultados "desprestigian a la escuela pública y a los pobres" ya que estos métodos son funcionales a la crítica contra los espacios públicos, buscan sacar como conclusión "que la escuela pública no sirve", y funcionan como argumento "para seguir sacándole fondos a la escuela pública". A su vez, repudió que el gobierno libertario no tuvo "el menor esfuerzo por darles más instrumentos a los docentes" para que mejore el aprendizaje.

La pedagoga señaló que "después de un año y medio de gestión este gobierno también debería preguntarse `¿qué hicimos? ¿Hicimos algo como para mejorar el problema o no?´". En ese sentido, Puiggrós ve "un claro retiro del Estado y una entrega a las instituciones privadas" y profundizó sobre el rol de la ONG "Argentinos por la Educación", sobre quienes advirtió que tiene convenios con varias provincias y que se sustentan "con fondos de grandes empresas", siendo su "proyecto ideológico" neoliberal. A la intromisión en la educación de la especulación de las grandes empresas, la ex diputada la catalogó como "muy grave" porque forman "para un deber ser".

"Si no se tiene en cuenta la situación dentro de la cual están los chicos, no solamente por la situación económica, sino en el clima de pobreza y de abandono cultural, aprender es muy difícil", agregó Puiggrós. Del mismo modo la pedagoga advirtió que otras nuevas problemáticas como la adicción a las apuestas, mayormente de las clases media y alta, también complejiza la situación de aprendizaje.

Para reparar la situación nacional educativa, Puiggrós no dudó en que debe "haber una inversión acorde a las necesidades", afirmó que "hay que trabajar en la capacitación docente de una manera nacional y no jurisdiccional" porque debe haber una política nacional al respecto. Por último, abogó por la recuperación de "la filosofía de la colaboración, de la defensa de la soberanía, de la restitución de los valores nacionales y la ética de la solidaridad".