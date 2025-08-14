"El que avisa no traiciona", reza el dicho popular que bien puede aplicarse a la al fuerte descenso de las temperaturas provocado en casi todo el país por el ingreso de una masa de aire proveniente del sur. Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves el termómetro marca los registros más bajos de la semana y la vuelta de las camperas y bufandas a escena.





Alerta amarilla por frío extremo: las zonas afectadas

En este contexto, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para zonas de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos. Esta advertencia implica, en la escala del organismo, que el frío puede tener un efecto leve a moderado en la salud.

Significa que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

La alerta rige para las siguientes zonas de la provincia de Buenos Aires: Zárate, Campana, Capilla del Señor, San Andrés de Giles, Suipacha, Las Heras, Luján, Pilar, Tigre, San Fernando, Vicente López y San Isidro. También en Magdalena, Verónica, Punta Indio, Lezama, Chascomús, Tordillo y en Azul, Olavarría, Rauch, Benito Juárez y Laprida.



Mientras que en Entre Ríos alcanza a Villa Paranacito, Gualeguachú, Colón, Tala e Islas de Ibicuy.

¿Hasta cuándo seguirá el frío en el AMBA?

De acuerdo al pronóstico del SMN, este jueves será el día más frío de la semana. El descenso de las temperaturas se hace sentir en casi todo el territorio, debido al ingreso de una masa de aire frío que bajó las temperaturas hasta los -5 grados en zonas centrales.

En el AMBA, este jueves se presentará con cielo algo nublado y frío. Se esperan temperaturas de entre 6 y 13 grados, con viento del sureste.

El viernes estará soleado, pero con bajas temperaturas: la mínima de 7 grados y la máxima de 13 grados, con viento del noreste.

Para el sábado se espera un aumento de la nubosidad, con 9 grados de mínima y una máxima de 13 grados y viento del este. Por la noche se esperan lluvias aisladas.

A partir del domingo, las temperaturas vuelven a subir un poco. La mínima será de 12 grados y la máxima de 16, mientras que el lunes estarán un escalón más arriba. Con una mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados.

El martes el termómetro oscilará entre los 13 y los 16 grados y el miércoles entre los 13 y los 18 grados.



