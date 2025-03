Hay frases que son puertas abiertas a la praxis del pensamiento. “El derecho de recordar no figura entre los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pero hoy es más que nunca necesario reivindicarlo y ponerlo en práctica: no para repetir el pasado, sino para evitar que se repita; no para que los vivos seamos ventrílocuos de los muertos, sino para que seamos capaces de hablar con voces no condenadas al eco perpetuo de la estupidez y la desgracia. Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que invita a hacerla”, escribió Eduardo Galeano. En el Mes de la Memoria, esta invitación se extiende con la iniciativa Derechos en letras, la primera Feria del Libro de Derechos Humanos del Espacio Memoria ex ESMA, que se realizará este viernes 14 y sábado 15 con entrada libre y gratuita, con la participación de más de 60 editoriales e instituciones, y actividades para todas las edades.

En el Pabellón Central del emblemático edificio Cuatro Columnas del Espacio Memoria se desplegarán los puestos de las editoriales que acompañarán esta primera edición, entre otras, Fondo de Cultura Económica, Biblos, CICUSS, Colihue, Corregidor, Continente, Ediciones de la Flor, Eudeba, Siglo XXI, Prometeo, Sudamericana, Sudestada, Marea, Gourmet musical y Editorial Octubre y el diario Página/12, que auspician Derechos en Letras. Habrá presentaciones de libros, charlas, talleres, muestras, conferencias y lecturas colectivas en los distintos auditorios ubicados en el predio del barrio de Núñez en las que participarán Rita Segato, Ulises Gorini, Miriam Lewin, Ernesto Crenzel, Selva Almada, Félix Bruzzone, Martín Kohan, Marlene Wayar, Marta Dillon, Martín Becerra, Claudia Aboaf y Verónica Parodi, entre otros.

Gabriela Alegre, coordinadora general del Espacio Memoria y representante del directorio de organismos de Derechos Humanos en el Ente Público Espacio Memoria ex ESMA, quienes organizan la Feria, cuenta que hay un antecedente de esta primera Feria: la participación del Espacio Memoria ex ESMA en la Feria del Libro de Buenos Aires en 2024, cuando se cumplieron los veinte años de la creación del Espacio. “Fuimos con una mesa en la que se repasó la historia de la recuperación del predio, los primeros momentos, la construcción de la narrativa sobre lo ocurrido en la ESMA, las primeras visitas guiadas, las propuestas para las juventudes, los criterios de conservación; en fin, la historia misma de esas dos décadas”, dice Alegre y recuerda que la Feria del Libro llevó al predio, para la Noche de los Museos 2023, la muestra fotográfica El alma expuesta de la democracia, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, que se había exhibido en 2023 en la Feria del Libro.

Apta para todo público

A partir de ese vínculo surgió la idea de realizar una feria temática dedicada a los derechos humanos. La Fundación El Libro, que organiza la Feria del Libro en el predio de La Rural, les sugirió contactarse con quienes venían realizando hacía algunos años la Feria del Libro de Derechos Humanos del Parque de la Estación, en el barrio de Almagro, por iniciativa de la fotógrafa Mónica Hasenberg. “Con ellos avanzamos en la planificación de esta versión más grande, que no es la primera feria del libro de derechos humanos, pero si la primera que se realiza en la ex ESMA a escala mucho más grande”, subraya Alegre. “El Espacio Memoria trabaja propuestas que sean convocantes para los públicos más amplios posibles, su tarea es construir memoria, transmitir los hechos del pasado y también las problemáticas del futuro; por eso nos pareció mejor una agenda abierta a los temas de derechos humanos que van más allá de lo ocurrido en la dictadura, y que hoy incluye cuestiones como las ambientales, de género y diversidad, de educación, de trabajo o de migraciones. Pensamos la Feria como una oportunidad más para visibilizar este espacio y que el público lo sienta propio”, agrega la coordinadora general del Espacio Memoria.

“La programación fue pensada a partir de nueve mesas de debate, organizada por los equipos de contenidos del Espacio Memoria, en las que se abordan, por ejemplo, la literatura en la escuela, las cuestiones ambientales, la polémica en torno a necesidades y derechos, las prohibiciones a la música durante la dictadura, las historias de vida de los y las luchadoras de los Derechos Humanos, el Derecho a la comunicación y la situación de los migrantes, entre otras”, explica Alegre. La coordinadora también destaca que están las presentaciones de libros que propusieron las editoriales, una serie de actividades educativas centradas el día viernes, cuando recibirán las visitas de escuelas y docentes, y actividades al aire libre como espacios de lectura colectiva y ferias de fanzines. Los organismos de derechos humanos y el consejo asesor de sobrevivientes que integran el Directorio del Ente Público que administra el predio sumaron actividades en los respectivos edificios y presentarán materiales en el Pabellón Central en que se desarrollará la feria. La propuesta se completa con dos ferias: la Feria Migrante con el apoyo de la OIM (Organismo de las Naciones Unidas para la Migración), y la Feria y Memoria, que todos los meses se organiza en el predio, en las que se podrá disfrutar tanto de alimentos y bebidas como de artesanías.

La Feria será otra oportunidad de visibilizar el espacio.

Serán dos días intensos, con mucha tela para cortar. Entre las actividades más destacadas, este viernes a las 16 en el auditorio Mabel Gutiérrez se debatirá “Cómo narrar una vida. Biografías y autobiografías”, una charla coordinada por Gabriela Alegre en la que participarán el periodista Ulises Gorini, director de la revista Acción y fundador de la Cátedra de Historia de las Madres de Plaza de Mayo; Pablo Melicchio, escritor y psicólogo; Matías Cerezo, exdirector de Proyectos Culturales del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti; y Marcela Bubrik, escritora y docente. También el viernes, pero a las 17, en el Ente Público Espacio para la Memoria (Edificio Cuatro Columnas), se presentará el libro Historias rotas. Locura y suicidio en las cárceles de la dictadura, publicado por Punto de Encuentro, de Claudia Rafael y Silvana Melo. A las 18, en el auditorio Mabel Gutiérrez, habrá otro cruce prometedor coordinado por Florencia Halfon a partir del interrogante “¿De toda necesidad nace un derecho?”, con la antropóloga y activista feminista Rita Segato; el arquitecto y militante LGBTTIQ+ Marcelo Ferreyra; la psicóloga social, activista travesti y coordinadora general de Futuro Transgenérico, Marlene Wayar; y el teólogo y doctor en Filosofía, Rubén Dri. Otro diálogo imperdible será también el viernes a las 18, en el Ente Público Espacio para la Memoria, entre la doctora en Historia Vera Carnovale y el sociólogo Emilio Crenzel, autor de Pensar los 30.000. Qué sabíamos sobre los desaparecidos durante la dictadura y qué ignoramos todavía.

La literatura piensa el planeta

“Lo sepamos o no escribimos en el marco de la aceleración de la crisis climática. Bahía Blanca, la Dana en España, no son inundaciones aisladas, son el resultado de la creencia de que la Naturaleza es algo a explotar, consumir y exterminar”, afirma la escritora Claudia Aboaf, que debatirá sobre las “Derivas ambientales. La literatura piensa el planeta” junto a Juan Mattio, Natalia Mazzei (Ecointensa) y Alejandra Bruno el sábado a las 12 en el auditorio Mabel Gutiérrez. “Los derechos no son sólo humanos, los derechos de la Naturaleza incluyen todo lo viviente y es la propuesta de esta Feria”, pondera la escritora y advierte que el gobierno de Javier Milei concentra “enormes recursos” en lo que llama “la batalla cultural” con acciones directas sobre escritoras porque “los relatos determinan cómo entendemos el mundo”, enfatiza la autora de la Trilogía del agua".

“Las narraciones son un método eficaz de comunicación. Entonces, no sólo tenemos un problema de producción extractivista, tenemos un problema de producción de imaginarios y hoy el futuro se disputa en ficciones indistinguibles de la verdad. ¿Cómo narramos y pensamos este mundo trastornado, distópico? La literatura para la crisis es un signo de época, y la ciencia ficción, por ejemplo, produce versiones de futuro, como lo viene haciendo hace décadas”, reflexiona Aboaf y aclara que en su caso la insistencia de la política en la ficción le permite ensayar críticas o alternativas a “este devenir de terror” que se está produciendo al transformar la Tierra en capital. “Para Donna Haraway, ‘una parte del mejor pensamiento se produce de forma narrativa y pensar es lo que tenemos que hacer’. No hay cultura sin mundo. La literatura es un reservorio efectivo y afectivo que viene perdurando hace siglos y es un poderoso recordatorio de que el futuro está abierto”.

“Para que la vida siga encendida”

El Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi) presentará en la Feria del Libro de Derechos Humanos Hasta la vida, libro que surgió cuando escritores, ilustradores, editores y otros trabajadores de la literatura infantil y juvenil se vieron conmovidos por la brutal represión de la Gendarmería y la Policía Federal a los integrantes de la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo”, del Bajo Flores, en enero de 2016. La periodista y editora de Página/12 Karina Micheletto coordinará esta actividad que se realizará el sábado a las 16.30 en la que participarán varios de los protagonistas el libro: Mario Méndez, Paula Bombara, Istvansch, Verónica Fradkin, Verónica García Ontiveros, Verónica Parodi y Silvia Schujer. También estarán las narradoras Gaby Minardi y Gimena Blixen. “Para nosotros poder presentar este libro tan querido, que además es el primero de Ediciones Ecunhi, en esta que será la primera feria del libro de derechos humanos en este predio donde habitó todo el horror, es seguir el camino que venimos transitando hace ya diecisiete años en esta casa de la Cultura de las Madres de Plaza de Mayo: el de construir colectivamente, el de llevar adelante propuestas educativas y culturales que hablen de derechos, de memoria, de la verdad, de la justicia, de la identidad. Que pongan voz donde hubo silencio, que nos interpelen, que nos hagan reflexionar y nos hagan habitar este lugar de la historia involucrándonos con todo aquello que sea un atropello a los derechos humanos”, plantea Parodi, directora socio educativa del EcuNHi.

“En épocas de negacionismo, de odio, de atropello a los derechos humanos, de vaciamiento como el que estamos viviendo actualmente y del miedo que quieren instalar como en la dictadura, volver a pasar por todo aquello que vino a instalarse desde el 2016 ahora con más fuerza, nos moviliza, nos interpela, nos conmueve -reconoce Parodi-. Así como lo hicieron y lo hacen las Madres, reaccionamos con la palabra y los libros, con la música y el canto, ante lo injusto y violento. Como siempre, la cultura popular es rebelde, es alegría, es belleza y es amor; es la voz del pueblo, es identidad y memoria, es lucha, es construcción colectiva, es esperanza. Para que no vuelvan a meter bala, para que no se apaguen las voces corales de un pueblo que canta y para que la vida siga encendida”.

“Derecho en Letras”, la primera Feria del Libro de Derechos Humanos del Espacio Memoria (ex ESMA) surge en el horizonte amplio de los cincuenta años del golpe cívico-militar, que se cumplirá en 2026. “Entendemos que el principal desafío para continuar manteniendo el Nunca Más y la defensa de todos los valores que la consigna implica a cincuenta años del golpe y en el contexto actual es seguir cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creado el Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en la Ex ESMA”, precisa Alegre. La coordinadora general del Espacio Memoria añade que vale la pena recordar lo que expresa la ley 26.415 sobre la finalidad principal del Ente Público: "preservar la memoria colectiva de esta cruel etapa de la historia argentina para enseñanza de las actuales y futuras generaciones de las consecuencias irreparables que trajo aparejada la sustitución del Estado de Derecho por la aplicación de la violencia institucional más absoluta" y actuar en "la exaltación de los valores de la Verdad, la Memoria y la Justicia y la promoción de los Derechos Humanos, en cuanto derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, fortaleciendo el sistema democrático republicano".

Alegre aporta una reflexión final: “En especial creemos que hay que poner el esfuerzo en no encerrarnos y hablarnos solamente a nosotros mismos, entendiendo por nosotros a los militantes y activistas de esta causa. Tenemos que convocar a las nuevas generaciones y abrirnos a públicos diversos, siempre dentro de los principios de Memoria, Verdad y Justicia, y con la lucha de nuestras Madres y Abuelas como el faro que nos muestra el camino”.

Muestras, talleres y fanzines

En la primera Feria de Libro de Derechos Humanos se podrá visitar la muestra Democracia 40 años. Luchas, conquistas y asuntos pendientes, de la fotógrafa Mónica Hasenberg. “Considero que los cambios más profundos son los relacionados a los temas de género y que las mujeres han sido las protagonistas indiscutibles de esas transformaciones en todos los ambientes sociales, políticos y culturales”, plantea la fotógrafa en el programa de la exposición. Abrir las puertas es otra de las muestras sobre los exilios de familias chilenas y latinoamericanas, organizada por CAREF (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes). La propuesta “Encuentro de juegos” es un espacio lúdico para reflexionar y aprender sobre derechos humanos a través de diferentes juegos de mesa. Por la calle lateral del Edificio Cuatro Columnas se desplegará la Feria de Fanzines, un ámbito para compartir fanzines, libros y discos de proyectos autogestionados como Fusión Ciruja, Fanzine Resistencia, Alcohol y Fotocopias, Inerme Discos y Libros, Tren en Movimiento y Lumpen, entre otros. En el Taller Mural se invitará a las niñas y niños a reflexionar sobre sus derechos y a partir de cuentos y relatos se producirán imágenes y mensajes que quedarán plasmados en un mural colectivo. El viernes a las 15 se podrá hacer recorrer Deporte y derechos humanos, una exposición en la que se exhiben fotos, ilustraciones, videos, audios, tapas de revistas, posters, figuritas y libros que cuentan historias del deporte de ayer y de hoy, apelan al juego limpio, a la práctica social y, fundamentalmente, homenajean a los deportistas desaparecidos y a la lucha de los organismos defensores de los derechos humanos. Imágenes con historias comprende un recorrido por las fotografías intervenidas por el artista visual Marcelo Brodsky, que forman parte del libro homónimo, editado por Parque de la Memoria, y que estará disponible en la Feria. También se podrá realizar una visita guiada por la muestra permanente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

*El viernes la feria de editoriales comenzará a las 10 y culminará a las 18. El sábado la actividad de los stands iniciará a las 10 y se extenderá hasta las 19. El ingreso será por Avenida del Libertador 8305. La programación completa se puede consultar aquí.