Las oficinas del Departamento de Educación de Estados Unidos amanecieron cerradas este miércoles después de que el presidente Donald Trump lo ordenara, como parte de su plan para desmantelarlo y cumplir una de sus promesas electorales. El martes el departamento había anunciado el despido de casi la mitad de su personal, precisando que todas las divisiones dentro de ese gabinete se verán afectadas y que algunas requerirán una "reorganización significativa para servir mejor a estudiantes, padres, educadores y contribuyentes".

"Eliminar una hinchazón burocrática"

La sede del Departamento de Educación en Washington solo contó el miércoles con la presencia de los guardias de seguridad y de un par de manifestantes, luego de la concentración que tuvo lugar el martes justo después de que se diera la orden. Los trabajadores del ministerio recibieron un correo electrónico interno, filtrado a medios nacionales, en el que se les instaba a abandonar todas las oficinas en la capital antes de las seis de la tarde hora local y se les señalaba que estarían cerradas el miércoles "por razones de seguridad".

Poco después la secretaria del Departamento de Educación, Linda McMahon, anunció en un comunicado que se había decidido poner en baja administrativa a la mitad de su personal a partir del 21 de marzo. Más tarde McMahon declaró a Fox News que la decisión de recortar su personal era un paso para cumplir la orden que el presidente Donald Trump le dio el mes pasado.

"Su directiva para mí, claramente, es cerrar el Departamento de Educación, y sabemos que tendremos que trabajar con el Congreso para conseguirlo", dijo la exdirectora ejecutiva de la famosa liga de lucha libre WWE. "Pero lo que hicimos hoy fue dar el primer paso para eliminar lo que creo que es una hinchazón burocrática", remató McMahon.

Cuando Trump llegó al poder en enero pasado, este departamento contaba con 4.133 trabajadores y tras esta decisión la cifra se reducirá a 2.183. En la reducción de plantilla, se cuentan casi 600 funcionarios que en las últimas siete semanas aceptaron renuncias voluntarias y jubilaciones, mientras que el resto de trabajadores afectados serán colocados en baja administrativa a partir del 21 de marzo. El comunicado detalló que todos ellos recibirán su salario completo y los beneficios correspondientes hasta el 9 de junio.

El miércoles por la mañana, las únicas personas que entraban y salían del edificio eran los empleados de seguridad, quienes confirmaron a la agencia EFE que solo ellos estaban dentro de las instalaciones. En la puerta de la sede Chloe Kinsley, una joven de 23 años, levantaba un cartel en el que se podía leer: "Los profesores me apoyaron durante 17 años, ahora es el momento de apoyarlos a ellos". "La educación pública y la educación en general son muy importantes para los niños de Estados Unidos, por eso quise venir", declaró Kinsley.

Consultado en el Despacho Oval, Trump justificó estos despidos alegando que "muchos de ellos no trabajaban" y que "nunca se habían presentado a su puesto de trabajo". "Cuando recortamos, queremos recortar, pero queremos recortar a la gente que no funciona o no hace un buen trabajo. Nos quedamos con los mejores. Y Linda McMahon es una verdadera profesional, una persona de negocios muy sofisticada", agregó después el presidente.

Además Trump insistió en su idea de desmantelar el Departamento para mover la gestión de la educación a los estados y que sean ellos, y no alguien desde Washington, quien se encargue. La semana pasada varios medios estadounidenses adelantaron que Trump, que nunca ocultó su deseo de eliminar el Departamento de Educación, se disponía a desmantelarlo. Estos medios, encabezados por el diario The Wall Street Journal, se basaron en un proyecto de decreto que ordena a McMahon desmantelar su propio departamento.

Un golpe a la calidad educativa

Sin embargo Neera Tanden, la directora del Center for American Progress, aseguró en un comunicado que las decisiones del presidente "perjudicarán a los niños". "Estos recortes masivos afectarán directamente la calidad de la educación pública en Estados Unidos", dijo Tanden, quien agregó que "los niños de hoy tendrán menos oportunidades educativas que sus padres o incluso sus hermanos mayores".

La Asociación Nacional de Educación también condenó los recortes. "La desmantelación del Departamento de Educación aumentará la cantidad de estudiantes en las aulas, recortará los programas de capacitación laboral, hará que la educación superior sea más cara y esté fuera del alcance de las familias de clase media, suprimirá los servicios de educación especial para estudiantes con discapacidades y eliminará las protecciones de los derechos civiles del estudiantado", declaró en un comunicado el sindicato de docentes.

Los republicanos fueron muy críticos con el Departamento de Educación bajo el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025), en particular con las decisiones de perdonar préstamos estudiantiles y extender las protecciones contra la discriminación sexual en la educación a las personas del colectivo LGTBI. Creado en 1979 bajo la presidencia del demócrata Jimmy Carter, el Departamento de Educación no puede desmantelarse completamente sin la aprobación de un proyecto de ley que requiere 60 votos en el Senado, donde los republicanos ocupan actualmente 53 escaños.