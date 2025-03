La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) expresó durante la mañana de este jueves en conferencia de prensa su contundente repudio a las agresiones que se cometieron por parte de las fuerzas de Seguridad hacia civiles, en particular a fotógrafos y camarógrafos, que cubrían en la tarde del miércoles la represión a la marcha de los jubilados. Desde la aRGra reclamaron la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y convocaron a un "camarazo" para la tarde de este jueves.

En este sentido, puntualizaron en la gravedad del caso de Pablo Grillo, un fotógrafo independiente que está internado en un hospital porteño luego de recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. "Necesitamos saber quién le tiró (a Pablo Grillo el cartucho) y que se vaya, y que se vaya (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich", exigió la vicepresidenta del sindicato, Alejandra Bartoliche, mostrando el cartucho que golpeó al joven en la cabeza.

" Necesitamos tener libertad de prensa , como dice la Constitución Nacional, y no ser más lastimados. No es solo Pablo: estamos hace un año y medio hablando con autoridades de Seguridad pidiendo que no nos lastimen más. Evidentemente, eso no está resultando, porque además, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le encanta pegarle a la gente", espetó la dirigente.

Por su parte, el titular del gremio, Sebastián Andrés Vricella, aseguró que tomarán "las acciones correspondientes" ante la situación. "No queremos otro (José Luis) Cabezas. No se atienen ni siquiera al protocolo que escribieron ni quieren hacer cubrir de mala manera. Necesitamos que el Congreso active, y sobretodo la Justicia. Todas las presentaciones que hacemos caen en saco roto", cuestionó el referente.

Por su parte, Marcela Perelman, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), enfatizó que la situación crítica que atraviesa Pablo Grillo se inició con el protocolo anti piquetes, que reintrodujo en los operativos el uso de la pistola lanza gases. "Hasta ese momento, estaba prohibida, esta arma no letal ya había impactado en la cabeza del compañero Carlos Fuentealba y lo había asesinado adentro de un auto, mientras se retiraba de una manifestación", recordó Perelman.

Finalmente, desde la asociación convocaron a un "camarazo" para este jueves a las 16 en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, lugar en el que Grillo recibió el disparo que le causó graves heridas.

Pablo Grillo, fotógrafo herido durante la marcha de los jubilados. Imagen: redes sociales.





El comunicado oficial de arGRa

Durante la noche del miércoles, mientras la persecución policial a civiles continuaba en las calles pese a que la concentración de manifestantes había sido disuadida por la represión, aRGra emitió un comunicado para criticar el ataque a Grillo. En el texto, desde la asociación explicaron que la represión no es una política reciente de la gestión de Javier Milei y le reclamaron a la Justicia un cese a la violencia y el castigo a los responsables.

"aRGra denunció el 16 de diciembre de 2023 que para el Ministerio de Seguridad las y los Reporteros Gráficos eran “objetivos a reprimir”, y lo fundamentó en las circunstancias en que una veintena de nuestras y nuestros asociados fueron baleados y gaseados por las fuerzas de seguridad, a menos de una semana de asumir el actual gobierno", comienza el comunicado del sindicato.

En ese contexto, señalaron que semanas después, a partir del 9 de febrero de 2024, se presentaron "ante distintos estrados judiciales denunciando por ilegal e inconstitucional el Protocolo de Seguridad instaurado por la ministra Bullrich, que en 50 días de vigencia había provocado heridas a decenas de reporteras, reporteros gráficos y trabajadores de prensa".

Según el gremio, advirtieron que el protocolo "iba a incrementar la violencia institucional y la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad".

Represión policial en Congreso durante la marcha de los jubilados. Foto: Leonardo Teysseire.

Asimismo, señalaron que durante los últimos meses iniciaron "más de media docena de juicios ante distintos juzgados federales, nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires". También presentaron "recursos de amparo, denuncia por lesiones, abuso de autoridad y atentados contra la libertad de prensa". Pero remarcan: "Ninguno prosperó, ningún juez nos escuchó".

"Hoy, quien fuera nuestro alumno en aRGra Escuela, Pablo Grillo, ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad. No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Patricia Bullrich. Y fue herido, y su vida corre peligro, porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a su impericia asesina y demagógica".



En este marco, el sindicato le exige al Presidente la destitución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de sus "subalternos". "Que la separe de inmediato de su cargo y la ponga a disposición de la justicia, a ella y a sus subalternos. De no ser así, lo hacemos moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos por su ministra. Fuerza a Pablo y toda su familia", concluye el comunicado.

Cómo sigue la salud de Pablo Grillo

Según informó su padre durante la noche del miércoles en la puerta del Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internado, los médicos lograron bajar la presión intracraneal y reconstruir parte del tejido dañado, mientras que la respuesta pupilar fue, en principio, positiva. Sin embargo, el estado de Grillo sigue siendo delicado y los próximos días serán clave para su evolución. Según indico su entorno, el joven sufrió traumatismo de cráneo grave, fracturas múltiples y pérdida de masa encefálica.