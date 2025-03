Cristian Fabbiani asume que lo hecho por Newell’s frente a Belgrano no fue bueno y planifica un equipo con cuatro cambios para visitar mañana a Estudiantes. El entrenador leproso piensa en los regresos de Tomás Jacob, Luca Regiardo, Luciano Herrera y Carlos Gonzalez. La dirigencia, en tanto, vendió el pase de Nazareno Funez a Defensa y Justica, club que a su vez lo cede a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El técnico rojinegro evitó críticas luego del empate de local ante el celeste cordobés pero puertas adentro reconoció que no quedó nada satisfecho con la última actuación de Newell’s. Fabbiani probó ayer una alineación para jugar mañana en La Plata con variantes en todas las líneas y está dispuesto a dar la titularidad a jugadores que fueron relegados desde su llegada al parque Independencia.

En defensa es probable la vuelta de Jacob, marginado del once titular luego del clásico con Central y con la llegada de Fabbiani, para reemplazar a Saúl Salcedo. En el mediocampo Reggiardo hará lo propio por Ever Banega, ausente por acumulación de amarillas. La inclusión del juvenil volante central por la figura del equipo es señal de que la Lepra apuesta a dedicar más esfuerzo para defenderse y que en ataque se inclina a sorprender con algún contragolpe. Porque la vuelta de Herrera se producirá por Fernando Cardozo y en ataque es un hecho que González tendrá su primer partido de titular con la rojinegra en reemplazo de Juan Manuel García. González tiene más presencia en el área rival que García y Newell’s los buscará con centros, sin dudas, dado que el mediocampo que prepara Fabbiani no tiene como condición jugar con la pelota.

Estas modificiones las probó el técnico en la práctica del miércoles y en la de ayer, lo que sugiere ser la más probable para visitar a Estudiantes mañana a las 18.30. Así el equipo será Navas; Montero, Jacob, Lollo, Cuesta, Tabares; Herrera, Regiardo, Sotelo, Silvetti; González. De esta manera Gonzalo Maroni permanecerá entre los relevos.

El volante más creativo que tiene el equipo para reemplazar a Banega tuvo un buen ingreso en el segundo tiempo ante Belgrano pero Fabbiani prioriza en el armado la condición de juego defensivo de los jugadores y así el ex Tigre no encuentra lugar entre los titulares, al menos por otro partido más.

Estudiantes viene de perder con Defensa y Justicia pero es uno de los grandes candidatos al título. Mañana esperará por los leprosos con la aparición de Lucas Alario en la ofensiva en lugar de Guido Carrilo.

Por otra parte, la dirigencia de Newell's vendió el pase de Funez a Defensa y Justicia, aunque todavía no se informó el monto de la operación. Pero el delantero no jugará en Florencio Varela el resto de la temporada. Su nuevo club lo cede a préstamo hasta fin de año a Central Córdoba de Santiago del Estero. Funez tuvo partidos de titular en el arranque de la temporada con los rojinegros pero no logró buenas actuaciones y pasó a ser el cuarto punta en la consideración de Fabbiani.