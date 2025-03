El presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, descartó la idea instalada por la Casa Rosada respecto de que la movilización en defensa de los jubilados fuera un plan de desestabilización contra el gobierno. "No hay intentos de golpes de Estado, me parece ridículo", sentenció el diputado y marcó que el oficialismo atraviesa "una crisis profunda" en su bloque parlamentario, tras las peleas entre gritos y piñas que protagonizaron en la sesión de este miércoles.

Pichetto no se mostró en desacuerdo con el objetivo de liberar las calles, pero sí consideró que el Protocolo Antipiquetes aplicado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generan peligro para quienes quieren manifestarse. "Tendrían que bajar un cambio", le recomendó al Ejecutivo nacional y advirtió que "el día que haya un muerto no va a ser igual".

La represión de este miércoles dejó herido de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo, quien aún se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía, además de viralizarse la imagen en la que un policía golpeó con su bastón a una jubillada de 87 años. "Me parece injusto el golpe a la anciana de 87 años, me parece que no era la forma correcta", señaló el diputado en diálogo con Infobae.

Además, el presidente del bloque de Encuentro Federal --bloque que votó a favor de la Ley de Movilidad Jubilatoria, vetada luego por el presidente Javier Milei-- reconoció que "los jubilados son los que más han perdido en el marco del ajuste que lleva a cabo el Gobierno".

Fiel a su postura, y como lo destacó durante los acuerdos políticos que habilitaron al aprobación de la Ley Bases, Pichetto aprovechó la crisis política demostrada por el oficialismo en el Congreso para pedir que se recupere el diálogo político y la construcción de consensos. "Nunca vi golpes en la Cámara de Diputados, marca un golpe de decadencia y un plano interno quebrado en La Libertad Avanza", cargó.

"En el Parlamento hay que tener emociones bajas", les recomendó Pichetto, haciendo gala de su perfil negociador que lo mantiene históricamente en una banca en el Congreso, y marcó como parte de la crisis del oficialismo la suspensión de la audiencia que había sido convocada para este mediodía con el objetivo de tratar el DNU para cerrar el acuerdo con el FMI.

"Tenemos derecho a saber en qué consiste el DNU y cuáles son las bases del acuerdo. No queremos que sea un cheque en blanco", advirtió sobre la postura que mantendrá su bloque al momento de votar el decreto en el recinto y comparó el plan económico de Milei y Luis Caputo con el aplicado por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura cívico-militar. "La esencia del plan es esa: dólar bajo, libre importación, ajuste. Esto ya lo vivimos", sentenció.