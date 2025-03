Más voces se suman a la polémica por el penal anulado a Julián Alvarez que favoreció al Real Madrid en la Champions League. Este viernes fue el turno del árbitro del encuentro, Szymon Marciniak, quien por primera vez se refirió al hecho; a la vez que se expidieron Carlo Ancelotti, Josep Guardiola y un expresidente del Atlético al que no le tembló el pulso a la hora de hablar de "robo".

El polaco Marciniak dio detalles sobre la acción y confesó que fue él mismo quien le avisó al VAR de un posible doble toque de Julián: "Yo fui quien informó a los árbitros del VAR de que había un 99% de posibilidad de un doble toque por parte de Álvarez, y ellos lo revisaron minuciosamente".

Quien también dirigiera la final del mundo de Qatar 2022, agregó: "Para ser sincero, nunca me había enfrentado a una situación así en mi carrera arbitral, pero los jugadores conocen las reglas".

Por su parte, Guardiola fue consultado sobre el episodio en la conferencia previa al choque de su Manchester City con Brighton (este sábado a las 12, televisación de ESPN) y evitó generar polémica: "Lo que ha pasado con Julián y con el Atlético... Son los márgenes. ¿Te puedes imaginar estar fuera de la Champions por eso? El Atlético fue brillante por cómo jugó ante el Madrid, pero se juzga si una temporada fue buena o mala por un margen".

En sintonía similar declaró Ancelotti, en la previa del choque entre Villarreal y su Real (este sábado desde las 14:30 por ESPN). "Hay esta regla y hay que respetarla. No tengo ni idea de lo que haría porque no estoy en este sitio", salió rápidamente del paso ante la consulta sobre si habría que modificar el reglamento.

Por el contrario, el que no se guardó nada fue Alfonso Cabeza Borque, presidente del Atlético entre 1980 y 1982 y, en consecuencia, conocedor del poder extrafutbolístico que tiene su clásico rival. "Aún no me lo creo. Con el Madrid toda la vida nos ha pasado algo, pero lo del penalti de Julián Alvarez el otro día es increíble. No lo había visto nunca. Mira que en mi época de presidente nos robaron una Liga y pasaba de todo, pero lo de Julián es la leche. Nos han robado la eliminatoria", manifestó el exdirigente de 85 años en diálogo con la agencia española EFE.

Cabeza recordó también que el año pasado, el polaco Marciniak le anuló un gol agónico al Bayern Múnich en semis contra el Real, a la postre campeón, que generó la indignación de los alemanes ya que no esperó al VAR y el mismo era legítimo. "Me gustaría saber en qué zona de la Costa Blanca va a veranear este árbitro. El año pasado tuvo ese error y este año le anula el penalti a Julián. Los dos errores a favor del Real Madrid. Los árbitros son ahora peores que en mi época. El VAR no ha arreglado nada. Siguen mangoneando lo que quieren, da igual que sea desde el césped o delante de un monitor de televisión", sentenció.

Aunque los hinchas del Atlético reclaman que el club explore vías legales para hacer justicia, esto aparenta ser una historia terminada. Sólo queda por ver si se cambia o no el reglamento ante una norma difícil de sostener.