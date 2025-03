En los más de 18 años que lleva siendo ley la ESI, ha demostrado ser fundamental para proteger a chicos y chicas del abuso sexual, prevenir las violencias machistas, el bullying y los embarazos no intencionales. No es una cuestión de supuestas batallas culturales, sino de estadísticas: según el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que fueron abusados, entre el 70 y el 80 por ciento de ellos pudieron comprender lo que padecieron, recién después de recibir clases de Educación Sexual Integral.

Sin embargo, desde la campaña y en lo que lleva de gestión, la fuerza política que gobierna convirtió a la ESI en uno de sus blancos principales. Luego de asumir la presidencia, el gobierno de Javier Milei tomó medidas para desmantelar los programas vinculados con estos temas. Por ejemplo, se eliminaron materiales educativos de la plataforma estatal y se contrató a una ONG ultracatólica (Teen STAR, cuyas siglas en inglés significan Educación Sexual en el contexto de la Responsabilidad Adulta) para brindar capacitaciones con lineamientos antiderechos a docentes. Teen STAR es una organización chilena que promueve la abstinencia sexual como modo de evitar embarazos no deseados y está vinculada a grupos conservadores del partido Republicano de Estados Unidos.

Como reacción ante este estado de cosas, este domingo tendrá lugar el Festival xMásESI CABA. Se llevará adelante desde las 16 en el Parque Centenario, en Caballito, con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de sostener los contenidos de ESI en las escuelas y otros espacios de formación. “En el último año, los gobiernos de Javier Milei y de Jorge Macri han tomado decisiones que atentan contra los derechos humanos, la salud, la salud mental, las jubilaciones y los derechos de las mujeres y disidencias. Entre otras, contra la Ley Nacional 26.150 y la Ley de CABA 2.110 que establecen la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles educativos”, dicen desde la organización del encuentro.

El Movimiento xMásESI es un colectivo federal de docentes que trabajan en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (desde el inicial hasta el universitario), en sindicatos y diferentes instancias de los gobiernos nacional y provinciales.

“El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular, es responsable de: la eliminación de los materiales curriculares y propuestas pedagógicas sobre ESI que el mismo Ministerio de Educación de CABA elaboró y publicó en los últimos 18 años. El desfinanciamiento de los postítulos y la falta de espacios de formación para docentes, y el reemplazo de alternativas de capacitación de ESI por cursos de ‘Bienestar socioemocional’”, sostuvo en diálogo con este diario Valeria Sardi, docente e investigadora de la UNLP.

Cuando Sardi hace referencia a los “cursos de Bienestar Socioemocional” se refiere a talleres que se promueven desde el Ministerio de Capital Humano y desde el Ministerio de Educación de CABA enfocados en la regulación individual de las emociones, con una mirada descontextualizada que reemplaza la sugerida por la ley.

La tarea de desmantelamiento de la ESI en la ciudad consistió en despedir o reducir las horas del personal del Ministerio que tenía formación específica en estos temas. A esto se sumaron también los intentos de promocionar un reglamento escolar persecutorio de la libertad de expresión de docentes en las aulas.

El Movimiento Federal xMásESI presentó recientemente un informe sobre la implementación de la ESI con información sobre veintitrés de las veinticuatro jurisdicciones que componen Argentina. A 18 años de la sanción de la Ley 26.150, el panorama deja al descubierto el fuerte desfinanciamiento del Programa Nacional y la consecuente ausencia casi total de acciones de alcance nacional.

La regla casi general que se puede ver en este mapeo es la discontinuidad abrupta de los programas o la continuidad, pero sin financiamiento. En cuatro jurisdicciones, los equipos fueron desarmados y los contratos terminados. En otras trece, los programas continuaron en teoría, pero en la práctica, al no tener partidas, los equipos se disolvieron.

No existen datos en relación al presupuesto destinado a la implementación de programas de ESI por parte del Estado nacional. A nivel provincial, solo dos jurisdicciones en todo el país establecen presupuestos específicos: la provincia de Buenos Aires y Formosa. En otras seis jurisdicciones, durante el año pasado, los programas continuaron, pero con otra orientación en los contenidos. En Formosa, por ejemplo, se transformaron en talleres de prevención de consumos problemáticos. En Misiones y CABA, los programas de ESI se transformaron en otros de “Educación emocional”. El caso del programa ENIA, que es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, es especialmente grave: hay doce jurisdicciones que nunca lo tuvieron en la currícula. Hay otras once jurisdicciones que lo tenían, pero en 2024 fue desmantelado. Misiones fue la única provincia que lo tuvo y que, frente al desmantelamiento de Nación, el gobierno provincial tomó la posta.

El ataque que se viene presentando a la ESI en el marco del gobierno libertario se concreta en dos dimensiones: una material, que conlleva un recorte presupuestario hacia todo lo que se vincule a políticas relacionadas con género, derechos sexuales y específicamente la ESI. Pero también se da en el plano de los contenidos, con un viraje hacia una perspectiva que se aleja cada vez más de lo que la ley y los lineamientos curriculares proponen. Se reemplaza la perspectiva integral del abordaje que propone la educación sexual integral, por una mirada que vuelve a enfatizar solamente en cuestiones ligadas a la reproducción, fuertemente heteronormada, que patologiza otras formas de vivir las sexualidades y de construir una familia.

A esto hay que agregar, según relata Paula Fainsod, docente e investigadora de la UBA, que “se genera un caldo de cultivo para una serie de prácticas violentas, persecutorias, hacia quienes trabajan en pos de garantizar el derecho a la educación sexual integral”.

Por todo esto, el domingo 16 de marzo a las 16 en el Parque Centenario, se llevará a cabo un festival en defensa de la Educación Sexual Integral. La programación incluye bandas, juegos, lecturas, espacios para las infancias, postas y kermesse. Entre los artistas confirmados están Lour Aro, David Tagger, Verdevioletacuentos, Ian Moche, La Banda de les Mostres y la Orquesta Argentina de Charango. Habrá, además, clases de tango, de serigrafía, ilustración, tejido, teatro y economía popular.