El guitarrista Carlos Casazza junto a Ernesto Jodos en piano y Franco di Renzo en contrabajo repasará temas de sus últimos discos –entre ellos Benarés, Mejor Disco de Jazz de Rosario 2024-, y anticipará algunas composiciones de su próximo álbum. Además, es el primer concierto de la segunda temporada del ciclo “FilaCero” que organizan el sello BlueArt Records y la Asociación Cultural del teatro El Círculo. Para presenciar el concierto, los espectadores se ubican en el escenario mayor del teatro.

En una entrevista concedida a la revista Barullo, Casazza dijo: “Nunca me sentí en una posición de vanguardia, y a su vez siempre me costó el diálogo con los géneros. Por eso me cuesta mucho definirme como músico de jazz. Entiendo que mi música está relacionada con eso, entiendo que puedo improvisar, que puedo tener una superficie compositiva razonablemente dramática para la improvisación, lo puedo entender. Mi música puede ser heterodoxa respecto de los géneros, pero siempre cuido de no parecer exótico en relación a esos géneros. Por otro lado, tengo una extraña fortuna, que es haber aprendido mucho, haber acompañado, o haber sido acompañado por músicos con un gran manejo de los géneros, de folklore argentino, rock, tango, jazz”.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir en la boleteria del teatro o través del https://www.ticketek.com.ar/carlos-casazza/teatro-el-circulo

El ciclo FilaCero continuará el 23 de abril con la presentación del disco El Umbral por El Umbral; el 20 de mayo Ernesto Jodos y Rocío Giménez López, anticipan a dos pianos su nuevo proyecto discográfico, mientras el 17 de junio el baterista Gerónimo Mangini presentará oficialmente en trío su disco Versiones 1.

En otro ámbito, como el Centro Cultural Contraviento, el 3 de abril el cantante y guitarrista Pablo Read explora Blues criollo, su nuevo disco editado también por el sello discográfico BlueArt.