Este domingo 31 de agosto, más de 950 mil correntinos acudirán a las urnas para las elecciones provinciales 2025. Los comicios definirán gobernador y vicegobernador, renovación de bancas en el Senado y la Cámara de Diputados provinciales, y autoridades municipales en 73 localidades, incluida la ciudad capital.

La provincia del Litoral decidió desdoblar sus elecciones de las nacionales, que se realizarán el 26 de octubre, para evitar confusión en los votantes y facilitar la logística electoral.

Qué cargos se votan en Corrientes 2025

Durante estas elecciones, los ciudadanos definirán:

Gobernador y vicegobernador de la provincia

5 senadores provinciales titulares y 3 suplentes

15 diputados provinciales titulares y 8 suplentes

Intendentes, concejales y consejeros escolares en 73 municipios

Para esta elección se empleará boleta partidaria o "lista sábana", donde cada partido presenta sus candidatos por secciones horizontales.

Los votantes pueden elegir una boleta completa o combinar secciones de distintos partidos. Los votos en blanco o nulos se contabilizan según la normativa electoral provincial.

Para ganar en primera vuelta, la fórmula debe superar el 45% de los votos válidos o alcanzar el 40% con una diferencia superior al 10% sobre el segundo; de no lograrlo, habrá balotaje el 21 de septiembre.

Cómo consultar el padrón electoral de Corrientes 2025

La Junta Electoral de Corrientes ofrece un padrón online donde cada elector puede verificar su escuela, mesa y número de orden.

Solo se requiere ingresar el DNI y el género tal como figura en el documento. Esta herramienta agiliza la jornada y garantiza que los ciudadanos lleguen informados a las urnas.

Candidatos y alianzas políticas en Corrientes 2025

Siete fórmulas competirán por la gobernación:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés (hermano del actual gobernador)– Néstor Pedro Braillard Poccard

Juan Pablo Valdés (hermano del actual gobernador)– Néstor Pedro Braillard Poccard La Libertad Avanza: Claudio Lisandro Almirón – Evelyn Karsten

Claudio Lisandro Almirón – Evelyn Karsten Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza

Adriana Vega – Andrés Barboza Partido Ahora: Carlos “Teke” Romero – Ana “Coty” Casaro Quiñones

Carlos “Teke” Romero – Ana “Coty” Casaro Quiñones Encuentro por Corrientes – ECO: Horacio Colombi – Martín Barrionuevo

Horacio Colombi – Martín Barrionuevo Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago

Sonia López – Raúl Dal Lago Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano

Más allá de la gobernación, estas elecciones impactarán en la distribución del poder legislativo provincial y en la gestión municipal. Los correntinos definirán políticas públicas que afectarán desde educación y salud hasta infraestructura y seguridad local.

Doble cita electoral: provincia y nación.

Así, Corrientes será protagonista de una doble jornada electoral: primero este domingo 31 de agosto para la provincia y luego, el 26 de octubre, para renovar bancas nacionales. La participación ciudadana será clave para consolidar la representación política local y su relación con el Congreso nacional durante los próximos cuatro años.

