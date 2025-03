El caso de Sofía Herrera, la niña desaparecida de Tierra del Fuego en 2008, volvió a alborotarse luego de los nuevos resultados de ADN solicitados y obtenidos a raíz de su supuesto parecido con la hija adoptiva de Carlos Pérez, uno de los detenidos del caso Loan en Corrientes. La ciencia dijo que no es la niña buscada.

La madre de Sofía, María Elena Delgado, contó los resultados de los estudios. “El resultado salió anoche, me enteré, porque me llamó nuestro abogado, el doctor Francisco Ibarra y ahí me dijo que el resultado había sido negativo”, dijo a la prensa. Delgado también aclaró que "este resultado es lo que esperábamos, por la foto que vi de la chiquita, yo ya sabía que no era mi hija". La familia de Sofía no pidió que se realizara la prueba, si no que "la Justicia es la que decidió hacer el ADN".

De todas formas, la madre de la niña desaparecida aseguró que están "muy apenados" y afirmó que "seguiremos adelante con la búsqueda".

La prueba de ADN fue solicitada por la Justicia debido a que una mujer declaró que vio a Carlos Pérez en 2008, en el lugar y momento exactos en los que desapareció su hija. La muestra fue tomada en Chaco, donde vive la hija del hombre, y se trasladó a Buenos Aires para su posterior análisis.

El caso de Sofía Herrera

La niña fue vista por última vez en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, en 2008, hace más de 14 años, cuando apenas tenía 3. En 2022 su madre había declarado que "no abandonamos el compromiso de buscarla y esperarla", alrededor de otra prueba de ADN que se le realizaría a una joven de la provincia de San Juan, que también dio negativo.

Previo a eso, en 2018, el juez a cargo de la causa, Daniel Cesari Hernández, ordenó que se realizaran allanamientos en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, ya que se sospechaba que estaba viviendo con una familia en esa localidad bonaerense. El desenlace de esta pista tampoco fue positivo.

Tal como manifestó el magistrado, lo único que se tiene de Sofía Herrera previo a su desaparición son las huellas dactilares de la palma de su mano. En caso de dar con una palma de la mano que coincida con la obtenida hace más de una década, recién ahí se procedería correctamente a una prueba de ADN para verificar que se trate de Sofía Herrera.

En el medio de las investigaciones, los allanamientos y los estudios de ADN, queda el dolor de la familia de Sofía Herrera. “La búsqueda de Sofi es una herida que está abierta todo el tiempo. No la podemos encontrar” se lamentó María Elena Delgado cuando se cumplieron 10 años de la desaparición, pero aseguró que "hay que seguir buscándola".

Además, Delgado recordó cómo fue la última vez que vio a su hija, el instante que marcó un antes y un después en su vida: “Recuerdo que ese día llegamos al camping y después de pagar la entrada estacionamos los dos autos en los que fuimos. Le acomodé la camperita y ella se fue atrás de su papá y su amigo, que fueron a ver dónde podíamos comer. Eran cuatro nenes, y la última vez que la veo es así, caminando con el grupo”.

El único imputado por el caso fue Alberto Urrutia, el cuidador del camping, sobreseído en todas las instancias y con una firme situación judicial. En todos estos años colaboraron con la búsqueda la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, el FBI, el Equipo de Antropología Forense, la División Servicios Especiales de la Policía de Ushuaia, la Brigada Rural de Río Grande y el equipo de buzos, aunque todavía no se ha podido encontrar a la joven desaparecida en el Tierra del Fuego.