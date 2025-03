Los compositores se pasan la vida tratando de perfeccionar y crear su música para que llegue a los oyentes, pero a veces terminan con un ataque de nervios. A menudo la canción que se convierte en el éxito más popular de un artista puede llevarlo a la frustración, sobre todo si empieza a sentir que toda su obra se ha reducido a una línea repetitiva. Ya sea porque Nirvana odiaba el aroma de "Smells Like Teen Spirit" o porque a Radiohead le daba escalofríos "Creep", aquí se presentan 19 canciones que terminaron detestadas por los músicos que las escribieron.

"Wonderwall", Oasis (1995)

Está claro que Liam y Noel Gallagher están encantados de volver a reunir a la banda para los nuevos conciertos (por no hablar de la paga), pero puede que los hermanos no estén tan emocionados como sus fans por un momento en particular. En 2008, mientras promocionaba Dig Out Your Soul, Liam Gallagher comentó sobre su nuevo disco: "Al menos no está 'Wonderwall'. No soporto esa puta canción. Cada vez que tengo que cantarla me dan arcadas".

Lamentó especialmente el predominio cultural de la canción en Estados Unidos, y agregó: "El problema es que fue una gran, gran canción para nosotros. Vas a Estados Unidos y te dicen: '¿Es usted el Sr. Wonderwall?' Querés pegarle a alguien". En un raro ejemplo de acuerdo entre hermanos, Noel tampoco es el mayor fan de la canción. Dijo en una entrevista de 2017: "'Wonderwall' se ha convertido en un éxito mundial, y me pararán en todo el mundo, en cualquier ciudad que quieras nombrar, y la gente cantará 'Wonderwall'. No me gusta especialmente esa canción: creo que 'Cigarettes & Alcohol' es muy superior."

"We Didn't Start The Fire", Billy Joel (1989)

Es su canción más grande, pero el disgusto de Billy Joel por la melodía de "We Didn't Start the Fire" se remonta casi al momento de su lanzamiento. "Realmente no es una gran canción", dijo en 1993, sentado al piano para una entrevista filmada. "Si tomás la melodía por sí sola es terrible. Como el torno de un dentista".

Aunque no ha dicho que odie la canción entera, más de 10 años después acudió al programa de Howard Stern y la calificó de "probablemente la peor cosa musical que he escrito" antes de hacer una demostración de la melodía al piano.

"Brass in Pocket", Pretenders (1979)

La líder de The Pretenders, Chrissie Hynde, dijo que el éxito más popular de la banda, "Brass in Pocket", sería lanzado "sobre mi cadáver". "No me gustó al principio", dijo a American Songwriter en 2019, reservándose elogios para el pegadizo riff creado por su guitarrista principal original, James Honeyman-Scott, que murió de una sobredosis de drogas en junio de 1982, a los 25 años. Hynde dijo más tarde que sentía como si la canción "no supiera lo que era", y agregó: "Me pareció que intentaba ser una canción de la Motown, pero no lo conseguí".

Sin embargo, parecía que estaba sola, ya que la canción sigue siendo uno de los mayores éxitos de la banda hasta la fecha, alcanzando el nº 1 en el Reino Unido y el nº 6 en Estados Unidos. "Hoy en día disfruto cantándola", afirma Hynde. "Si alguien quiere escucharla, siempre es un placer... Pero lo mejor de la canción es que siempre me recuerda a Jimmy Scott. Era un guitarrista fantástico".

"Break the Rules", Charli XCX (2014)

La artista británica está considerada como una de las estrellas del pop más innovadoras del momento, marcando tendencia con su álbum Brat, ganador de un Grammy en 2024. Aunque ha hablado de lo orgullosa que está de Brat, se ha mostrado menos favorable hacia algunas de sus canciones anteriores.

En 2017, por ejemplo, dijo a la revista Q que tomó "algunas decisiones precipitadas" con su segundo álbum, Sucker, destacando el single "Break the Rules". "Eso fue tan malo. Lo odio", declaró. "La escribí en un campamento de escritura (...) y me dije: 'Quienquiera que cante esta canción es un idiota'".

En 2018 le dijo a The Guardian que partes de "Sucker" se sentían "falsas" cuando volvió a escucharla: "Definitivamente fue una experiencia confusa, después de 'Fancy', cuando las cosas realmente no salieron a mi manera", dijo. "No me convertí en una gran artista o lo que fuera. Fue duro en algunos momentos".

"Sweet Child o' Mine", Guns N'Roses (1987)

"Sweet Child o'Mine" dio a la banda su primer y único single número 1, pero el guitarrista Slash nunca fue un fan. "Estaba jodiendo con este estúpido riff", recordaba a la revista Q en 2005. "Axl dijo: '¡Tomen los putos teléfonos! Es increíble'". Convertir el riff en una canción resultó todo un reto. "Escribirlo y ensayarlo para convertirlo en una canción completa fue como sacar los dientes", recordaba Slash. "Para mí, en aquel momento, era una balada muy boba".

"Like a Virgin", Madonna (1984)

Madonna nunca es tímida a la hora de opinar, y menos cuando se trata de su propia música. La reina del pop ha renegado de sus propios éxitos en varias ocasiones, como en una entrevista de 2008 con la emisora Z100 FM de Nueva York, en la que afirmó que necesitaría que le pagaran "como 30 millones de dólares o algo así" para volver a cantar "Holiday" o "Like a Virgin".

Un año después, reafirmó su postura sobre "Like a Virgin": "Por alguna razón, la gente cree que cuando vas a un restaurante o de compras querés escuchar una de tus canciones. Normalmente es 'Like a Virgin', y esa es la que no quiero escuchar". Afortunadamente para los fans, Madonna siguió interpretando la canción en vivo, la última vez durante su gira mundial Celebration.

"Smells Like Teen Spirit", Nirvana (1991)





Un ejemplo clásico de un grupo que se propuso escribir un éxito y lo consiguió superando con creces sus expectativas. "Intentaba escribir la canción pop definitiva", declaró Kurt Cobain al periodista David Fricke en 1994, añadiendo que se había inspirado en gran medida en la dinámica loud-quiet-loud de Pixies. Cuando la canción se convirtió en un éxito monstruoso en la radio y la MTV, Cobain empezó a negarse a tocarla en directo o a destrozarla intencionadamente. "Una vez que se hizo popular, se acabó", comentó. "Estoy harto de que me avergüence. Ya lo he superado".

Era lo bastante consciente de sí mismo como para saber que su aversión se debía al éxito de la canción, no a pesar de él. "La razón por la que tiene tanta repercusión es que la gente la ha visto un millón de veces en la MTV", señala. "Se la han metido en la cabeza. Pero creo que hay muchas otras canciones que he escrito que son tan buenas, si no mejores, como 'Drain You'. Es tan buena como 'Teen Spirit'. Me encanta la letra y nunca me canso de tocarla. Quizá si fuera tan grande como 'Teen Spirit', no me gustaría tanto".

"The Lazy Song", Bruno Mars (2010)

Aplausos para el artista que puede admitir haber lanzado una canción realmente terrible, que es (más o menos) lo que Bruno Mars hizo hace unos años. En su cuenta de Twitter, compartió un vídeo en el que se le veía muy poco impresionado: "Cuando alguien me dice que realmente le gusta 'The Lazy Song'".

Publicado en 2010, el tema es un gusano reggae en el oído de la subcategoría de canciones infantiles, calificado por un crítico como "el más molesto" del año, junto con la otra canción de Mars, "Marry You".

"Cherry Pie", Warrant (1990)

La historia de cómo se horneó el himno del glam rock "Cherry Pie" es una historia tan antigua como el tiempo. El segundo álbum de los rockeros de Los Ángeles Warrant estaba a punto de salir pero la discográfica insistió en que no escuchaba un single y quería algo más parecido a "Love in an Elevator" de Aerosmith. El líder Jani Lane escribió y presentó rápidamente "Cherry Pie", y Columbia Records no pudo estar más contenta.

"De repente, el tema se llama Cherry Pie, el disco se llama 'Cherry Pie', estoy haciendo concursos de comer tarta de cereza...", recordaba Lane a VH1 en 2006. "Mi legado es la tarta de cereza. Todo en mí es tarta de cereza. Soy un tipo de tarta de cereza. Podría pegarme un puto tiro en la cabeza por escribir esa canción". En 2007, sin embargo, Lane se sentía más circunspecto. "Estoy contentísimo de haber escrito una canción que sigue sonando y gustando a tanta gente", dijo en una entrevista radiofónica. "Ya es bastante difícil escribir una canción, y mucho más una que perdure".

"Shiny Happy People", REM (1991)

Incluido en el álbum clásico de REM Out of Time y primer éxito de la banda en el top 10 en el Reino Unido, este alegre single también fue considerado como un tema potencial para Friends antes de que el líder Michael Stipe rechazara la serie. La letra del estribillo se extrajo de la traducción de un póster de propaganda del gobierno chino publicado tras la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989, mientras que la canción en sí era un intento de la banda de escribir una canción bubblegum pop.

Desde entonces, Stipe la ha descrito como "escrita principalmente para niños". El cantante también ha dicho abiertamente que la canción tiene un "atractivo limitado" para él, pero siempre se ha abstenido de denigrarla. "Intento no decir nunca nada malo de las canciones que no me gustan especialmente, porque puede haber alguien que la escuche para quien la canción lo signifique todo y represente algo esencial en su vida", dijo. "No quiero quitarles eso".

"Creep", Radiohead (1992)

El single debut de Radiohead los lanzó a la conciencia pública, pero pasaron años sin tocarlo en vivo. Los productores Sean Slade y Paul Q Kolderie los animaron a hacerlo, y el grupo terminó utilizando suficientes elementos del éxito de los Hollies de 1974 "The Air That I Breathe", escrito por Albert Hammond y Mike Hazlewood, como para que al final se les exigiera compartir el crédito de la composición.

En los últimos años, el tema ha empezado a colarse de nuevo en sus listas de canciones. "Es una buena canción", dijo el guitarrista Ed O'Brien a Rolling Stone en 2017. "Es agradable tocarla por las razones correctas. A la gente le gusta y quiere escucharla. Nos inclinamos por no tocarla porque no querés que parezca un espectáculo aparte. Pero empezamos a tocarla el año pasado". El líder Thom Yorke agregó: "Sólo lo hemos hecho una o dos veces este año. La primera vez que me parezca una farsa dejaremos de hacerlo. A veces puede estar buena, pero otras veces quiero parar a mitad de camino y decir: 'No, esto no está pasando'".

"Stairway to Heaven", Led Zeppelin (1971)

Robert Plant tenía poco más de veinte años cuando se sentó a añadir letra a la idea de Jimmy Page para la épica canción que se convirtió en "Stairway to Heaven". A medida que se hacía mayor, empezó a ver sus esfuerzos de forma más crítica. "Si odiabas 'Stairway to Heaven', nadie puede culparte por ello, porque era tan... pomposa", dijo a la revista Q en 1988. "Líricamente, ahora, no puedo relacionarme con ella, porque fue hace tanto tiempo. No tengo intención de volver a escribir sobre esas líneas abstractas".

Ese mismo año, añadió en una entrevista con Los Angeles Times: "Me saldría urticaria si tuviera que cantar esa canción en cada espectáculo, escribí esa letra y encontré que esa canción tenía cierta importancia y consecuencia en 1971, pero 17 años después, no lo sé".

"Whip My Hair", Willow (2010)

En los años que siguieron al lanzamiento de su primer single, a los nueve años, Willow Smith solía hablar de él en términos de arrepentimiento: "Durante mucho tiempo quise condenar esa etapa de mi vida y olvidarla, esconderla bajo la alfombra", declaró a L'Officiel en 2021.

En parte tuvo que ver con la avalancha de atención que recibió cuando la canción se abrió paso en las listas de éxitos, provocándole ataques de pánico: "Fue una locura", declaró a The Independent en 2022. "Me lavaron el cerebro y pensé: 'No, estás siendo una mocosa, aguantate'. Luego crecí y me di cuenta de que era algo con lo que había que lidiar".

Sin embargo, más recientemente, ha llegado a reconocer que los temas de "Whip My Hair" se hacen eco de los que se escuchan en su trabajo más reciente, influido por el rock, unos temas "centrados en el amor propio y el universo y el camino divino de nuestra humanidad, sobre expresarse y no pedir disculpas", dijo. "Escuché 'Whip My Hair' no hace mucho, después de muchos años, y me di cuenta de que es el mismo mensaje".

"Escape", Metallica (1984)

"Escape" fue una adición tardía al segundo álbum de Metallica, Ride the Lightning, y el líder James Hetfield nunca fue realmente conquistado por la canción escrita apresuradamente. La banda no la había tocado ni una sola vez en vivo antes de que interpretaran el álbum completo en su propio Orion Music + More Festival en 2012. "Esto es innovador", dijo Hetfield al público. "Esto es histórico para aquellos de ustedes que puedan saber lo que viene a continuación. La canción que nunca quisimos tocar en vivo está ahora en el setlist. No tenemos miedo, sólo esperamos que sea buena. Y lo haremos lo mejor que podamos. Pueden cantar si quieren, ¿OK? Eso podría ayudar".

"Fight For Your Right (To Party)", Beastie Boys (1986)





Mike D, miembro de los Beastie Boys, recordó más tarde que su éxito "Fight For Your Right (To Party)" fue "escrito en unos cinco minutos" en la sala Michael Todd del club nocturno Palladium de Nueva York. Si lo que pretendían con la canción era satirizar a un determinado segmento de sus fans, ese mensaje se perdió en la traducción. "Lo único que me molesta es que hayamos reforzado ciertos valores de algunas personas de nuestro público cuando en realidad nuestros valores eran totalmente diferentes", se quejaba Mike D en 1987. "Había montones de tipos cantando 'Fight for Your Right' que no se daban cuenta de que era una total tomadura de pelo hacia ellos. La ironía se pierde a menudo".

"The Goonies 'R' Good Enough", Cyndi Lauper (1985)

La estrella de "Girls Just Wanna Have Fun" ha admitido en entrevistas que "odia" la canción lanzada en apoyo de la película de Steven Spielberg de 1985, Los Goonies. "Creo que ella pensó que era una violación de su creatividad, y yo estaba de acuerdo", dijo el supervisor musical Joel Sill sobre la disputa por el nombre original de la canción, que era simplemente “Good Enough”. "Pero todos teníamos una responsabilidad mayor con la película. Todos invertimos mucho en utilizar la música para vender la película, y la película vendería la música".

Al parecer, Lauper se opuso a cambiar la letra de la canción para que hiciera más referencia a la película, pero cedió (aunque a su pesar) a cambiar el título de la canción. Sin embargo, en los últimos años parece haber cedido a la demanda de los fans a la hora de interpretar el tema en vivo, ya que ha aparecido en algunas de las listas de canciones de su reciente gira de despedida.

"Don't Let Me Get Me", Pink (2001)

"Don't Let Me Get Me", el single de Pink que pedía ayuda, fue aclamado por la crítica y un éxito en las listas internacionales cuando se publicó por primera vez, pero una década más tarde su creador ya estaba harto. "Ojalá pudiera quemar esa canción y no volver a cantarla nunca más", declaró a Los Angeles Times en 2012, aunque consiguió reírse de ello.

"Pinball Wizard", The Who (1969)

Muchos consideran "Pinball Wizard" la pieza central del álbum conceptual Tommy de The Who de 1969, pero el hombre que la escribió, Pete Townshend, la tiene en menor estima. "Me quedé boquiabierto. Pensé: 'Dios mío, esto es horrible, la letra más torpe que he escrito nunca. Oh Dios mío, estoy avergonzado. Esto parece una canción de music-hall", recordó más tarde. "La garabateé y todas las estrofas tenían la misma longitud y no había ningún puente intermedio. Iba a ser un completo fiasco, pero seguí adelante".

"Put Your Hearts Up", Ariana Grande (2011)

Hoy en día Ariana Grande es un monstruo del pop. Con más de 98.000 millones de streams globales, la cantante nacida en Florida es una de las artistas más escuchadas del mundo, pero su transición de estrella infantil de Nickelodeon a músico no empezó de la mejor manera. Su primer single, "Put Your Hearts Up", coescrito por Linda Perry de 4 Non Blondes, era una canción de pop chicle que Grande declaró posteriormente a Rolling Stone que le parecía "poco auténtica, falsa". Y agregó: "Para el video me pusieron un bronceado horrible, un vestido de princesa y me hicieron retozar por la calle. Fue una experiencia infernal. Aún tengo pesadillas con él, y los obligué a ocultarlo en mi página de Vevo".