La aclamada comedia futbolística 'Ted Lasso' fue renovada para una cuarta temporada con Jason Sudeikis retomando su galardonado papel como el célebre entrenador protagonista que da nombre a la serie, informó este viernes Apple Tv+.

"'Ted Lasso' regresa oficialmente a la cancha de fútbol para una cuarta temporada que reunirá al equipo detrás de la histórica serie de comedia ganadora de varios premios Emmy", agregó la plataforma en un comunicado.

Asimismo, el propio Sudeikis salio a confirmar la noticia en el podcast New Heights de Jason y Travis Kelce, jugadores de la NFL. En ese contexto, dijo que Ted entrenaría a un equipo femenino en la cuarta temporada, una semilla plantada en el final de la tercera temporada cuando Keeley Jones (interpretado por la actriz Juno Temple) sugirió a la dueña de Richmond, Rebecca Welton (Hannah Waddingham), que el club comenzara un equipo femenino.

El actor también comentó que los guionistas han comenzado a trabajar en la próxima temporada, y algunas fuentes afirman que la producción podría comenzar a mediados de 2025. "Es abrumador, porque contamos la historia que queríamos contar, pero hay más", dijo. "Es un grupo de personas con el que es estupendo trabajar y un grupo de personajes maravillosos para los que escribir".

La cuarta temporada incorporará a Jack Burditt ('Nobody Wants This', 'Modern Family') como productor ejecutivo y por el momento no se ha develado al resto del elenco que acompañará a Sudeikis, así como la fecha de estreno.



En esta última entrega "el equipo de AFC Richmond aprende a saltar antes de mirar, descubriendo que dondequiera que aterricen, es exactamente donde deben estar", adelantó por su parte Sudeikis, quien también es productor ejecutivo de la serie.

Ted Lasso: la razón de su éxito





'Ted Lasso' trata sobrey, sin apenas experiencia, debe ingeniárselas para que el equipo alcance el éxito.Desde su estreno en agosto de 2020, durante la pandemia de la covid-19, 'Ted Lasso' hay se ha posicionado como una de las comedias más exitosas de la televisión.Tras su debut, "rompió récords y rápidamente obtuvo elogios y aclamación, con su primera temporada convirtiéndose en la serie de comedia más nominada al Emmy en su primera temporada, y obteniendo dos inéditos premios Emmy consecutivos a la mejor serie de comedia por sus primeras dos temporadas en el aire", precisó Apple TV+

