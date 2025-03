Nunca se supo –y ahí reside el encanto- quiénes o qué eran los intrusos que atemorizaban a Irene y su hermano en “Casa Tomada” de Julio Cortázar. Esta semana, con apenas algunas horas de diferencia arribarán al streaming dos miniseries, Good American Family (el miércoles por Disney+) y Happy Face (el jueves por Paramount+), en las que el horror se instala en el hogar y lo hace implosionar. La primera dice estar inspirada en múltiples “historias, perspectivas, amenazas, interpretaciones y acusaciones” que hacen de La huérfana (Jaume Collet-Serra; 2009) una suerte de palimpsesto audiovisual. La otra abreva en el caso de un asesino serial canadiense y se apega al canon del True Crime de una manera singular. Fue su propia hija la que decidió contar el infierno puertas adentro.

Los ocho episodios de Good American Family recrean el bombazo mediático de Natalie Grace, que, a su vez, tiene un reflejo deforme con la película sobre la hija adoptiva de edad dudosa y sociopatía manifiesta. Quienes la reciben en su hogar responden al genotipo del título. Casa en el medio oeste, tres hijos biológicos, un papá de fierro (Mark Duplass) y Kristine (Ellen Pompeo en su primer papel tras Grey’s Anatomy), quien tiene todo para ser la mamá del año. Su deseo de “construir un mundo en el que todos los niños se sientan a salvo” se va a topar con Natalie (Imogen Faith Reid), la “niña” que convive con una rara forma de enanismo y una partida de nacimiento dudosa. Lo mismo podría decirse de los Barnett, acusados de maltrato y abandono infantil. Así es como la miniserie también se apega al modelo del litigio en los estrados. Sin embargo, lo más sugestivo de la propuesta pasa por su narrativa caleidoscópica. Cada episodio corresponde a alguno de los involucrados, incluyendo el de la nacida en Ucrania. En ese sentido, resulta un gran acierto la elección de Pompeo, quien hizo una carrera gracias a su mirada cándida, y aquí ofrece una faceta engatusadora.

Algo similar pasa con Dennis Quaid, el gran antagonista de Happy Face. Después de probarse el traje de villano en La sustancia (Coralie Fargeat; 2024), el otrora intérprete bonachón encarna aquí a Keith Hunter Jesperson. Un buen padre de familia canadiense y femicida serial ¿Su seudónimo y firma? El pictograma de una carita sonriente con la que decoraba sus cartas a las autoridades y los medios. A no confundirse, la miniserie de Robert y Michelle King (The Good Wife) no posa su lente sobre las motivaciones del homicida. Tampoco –como suele manda el mantra visual del género- hay un regodeo gore de la puesta en escena. La gran viga es el vínculo entre el sujeto y una de sus hijas, Melissa Moore (Annaleigh Ashford), quien ya de adulta se enfrenta a su pasado y a su progenitor encarcelado. La excusa argumental es indagar en un crimen de Jesperson adjudicado a otra persona, pero el verdadero conflicto pasa por describir el trauma puertas adentro.

Un punto de contacto más entre Natalie Grace y Melissa Moore. Sus casos despertaron interés en los Estados Unidos tras su paso por El show del Dr. Phil. Hace algunos años lo relataron en un programa de media tarde, ahora es tiempo del True Crime seriado.

Programados

* Cuatro nombres de peso y un título ídem. Paramount+ anunció el estreno de Tierra de mafia, su nueva producción original sobre el crimen organizado para el próximo 30 de mayo. De la mano de Guy Ritchie, la serie cuenta con un reparto en el que se destacan Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren. La ficción se centra en Conrad Harrigan (Brosnan), padre de familia y jerarca de una federación de delincuentes con mucho estilo.

* Amigos y vecinos aparece en el horizonte de Apple TV+. La serie en la que Jon Hamm (Mad Men) le dará vida a Andrew "Coop" Cooper. Un ricachón que lidia con su reciente divorcio y al que acaban de echar de su trabajo. Para resolver sus problemas de liquidez recurre a robar en las casas de sus vecinos en el extremadamente opulento Westmont Village, solo para descubrir que los secretos y los asuntos ocultos detrás de esas fachadas ricas podrían ser más peligrosos de lo que alguna vez imaginó. Antes de su estreno (11 de abril), la plataforma de streaming ya confirmó una segunda temporada.

* Todas las temporadas de Rocco Schiavone volverán a tener espacio por Europa Europa (irá desde este martes a las 22). Gran oportunidad para reencontrarse con el subcomisario romano trasladado al valle de Aosta. Mujeriego, fumón, desprecia a su superior, maltrata a sus subordinados y puede resolver cada caso que caiga en su despacho. “Es un personaje impulsivo, pero con un gran corazón”, declaró Marco Giallini.

El personaje

Kim Philby de Un espía entre amigos (Guy Pearce). El espía forjado en Cambridge que terminó por adscribir al comunismo y trabajar para Moscú. Lealtad, five o’ clock tea y KGB se ponen sobre la lupa a partir del responsable de atestar el golpe más devastador a la inteligencia británica durante la Guerra Fría. Ya se lo puede ver por Flow.