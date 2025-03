Paula Ippolito es la hija de Beatriz, la jubilada de 81 años que fue golpeada por un policía en la marcha del miércoles pasado y, en diálogo con la 750, actualizó el estado de salud de su madre y qué fue lo que realmente sucedió.



Según Paula, Beatriz "está un poco mejor", aunque "todavía sigue con dolores en el cuerpo por el golpe, el ojo que le llora".

Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Beatriz es una “patotera” y “pegapalos” y la acusó de darle “diez palazos” al efectivo policial. Por esta razón, la jubilada ya presentó una denuncia penal contra la ministra y los efectivos que le provocaron el traumatismo.

"No demuestran los 10 bastonazos que le da mi mamá al policía. Solo toca al policía porque la venían empujando en la vereda. Fueron empujados para que suban rápido a la vereda. Ella que viene con su bastón muy lento, ella con el bastón le estaba diciendo al policía por qué le trataban así y el tipo se cansó, le tira el spray, y la empuja", explicó su hija.

"Vi todo en vivo, al principio no la reconocí porque llevaba una remera que no se la conocía. Y al rato me mandan un mensaje una señora que la acompañó. No la quisieron atender en el Churruca y la llevan al Argerich", contó Paula.

"Mi vieja fue una luchadora, siempre fue a las manifestaciones que considera justas, no es por un Gobierno determinado, no porque Milei sea presidente. A festejar o reclamar. Ellos quieren implementar este miedo que, lamentablemente, con algunos lo implementan. No les tenemos miedo. Los pobres viejos, qué miedo le van a tener si no tienen para comer", concluyó.

Las declaraciones de Beatriz Blanco sobre la represión

“Me lastimé mucho la cabeza, en la zona de la sien. Ya estoy mejor, pero yo soy epiléptica, me pudo haber pasado cualquier cosa”, aseguró Beatriz en declaraciones a este diario y se mostró muy consternada también por “la terrible situación de Pablo Grillo”, el fotógrafo al que las fuerzas de seguridad comandadas por Bullrich le dispararon una granada de gas en la cabeza, y que continúa luchando por su vida en el hospital.

“Es mentira lo que dijo Bullrich de que le pegué diez palazos, yo ni lo toqué al policía”, agregó la señora Blanco y explicó que “solamente quería hablarles y me acerqué porque como están con esos cascos que parecen robots, no te escuchan”. “Pero bueno, parece que soy una patotera”, ironizó en relación a las declaraciones de la ministra de Seguridad, que calificó a la señora mayor de “patotera” y “pegapalos” y la acusó de darle “diez palazos” al efectivo policial. Beatriz contó que usualmente intenta hablar con los efectivos de las fuerzas de seguridad cuando concurre a una manifestación.