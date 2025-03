El dirigente del gremio de Camioneros y co-secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Octavio Argüello, evitó confirmar si desde la central obrera se sumarán a la manifestación del miércoles frente al Congreso en apoyo a los jubilados.

"Mañana (por el martes) vamos a saberlo”, explicó Argüello, quien a fines de 2024 reemplazó a Pablo Moyano en el triunviro que conduce la CGT, junto a Héctor Daer y Carlos Acuña.

Además, se refirió a la posibilidad de un nuevo paro general para las próximas semanas. "El 20 de marzo se hará el congreso de la CGT para definir la fecha y la modalidad, y cuál será el plan de lucha a futuro", destacó en la 750.

"Lo de este gobierno es inaceptable. Si no les cierran las cuentas, van a criminalizar cualquier protesta social. Tienen un operativo represivo muy fuerte en la calle", alertó Argüello.

Y apuntó contra la política económica de Javier Milei y Luis "Toto" Caputo. "El gobierno se mete en los acuerdos salariales. Lo veníamos planteando el año pasado. Si bien el no lo hacen directamente, con un decreto, lo hacen con la no homologación de los acuerdos. Si no se homologan, los aumentos no se dan. Están presionando a los empresarios para que no firmen ningún aumento. Si uno ve lo que dice el ministro de Economía, es clara su posición. Esto se va a ir profundizando", manifestó en Escuchá Página/12.



Por último, confirmó la participación de la CGT en la movilización del 24 de marzo, por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.