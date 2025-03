La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que atacantes desconocidos lograron hackear su teléfono móvil y su cuenta personal de correo electrónico y reiteró su rechazo a una "campaña negra" en su contra. El ciberataque viene después de que México entregara a más de 29 narcotraficantes a Estados Unidos el pasado 27 de febrero, de acuerdo al diario The New York Times.

"Hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico", anunció Sheinbaum en su conferencia matutina, aunque aclaró que sus teléfonos y cuentas oficiales están protegidos con "todas las condiciones de ciberseguridad". Durante la misma, Sheinbaum reconoció el informe del diario neoyorquino, que el viernes publicó que "poco después de la entrega" de los criminales, su teléfono habría sido intervenido. Según la mandataria mexicana, mantenía ese número como un contacto para las localidades vecinas de Tlalpan, antes de mudarse al Palacio Nacional.

Sheinbaum explicó que Apple notificó a las autoridades mexicanas sobre la intrusión poco después de que sucediera. "Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital del gobierno. Adecuadamente se dieron cuenta del hackeo, tomaron cartas en el asunto y muy rápido lo revisaron", aportó la presidenta, antes de adelantar que la investigación por los culpables sigue en curso, dada la dificultad de rastrear el origen del ataque.

"Hay algunos temas que no son ciertos"

Por otro lado la mandataria cuestionó el artículo del New York Times, titulado "Eres dura: cómo Sheinbaum se ganó los elogios de Trump", en el que menciona las llamadas que tuvieron ambos presidentes para negociar los aranceles de Estados Unidos a México. "No sé cómo conoció esta reportera del hackeo", dijo antes de agregar que la información referida a sus conversaciones con Trump es inconsistente.

"No sé de dónde sacó la información de la llamada con el presidente Trump, no sé quién se la dió, ahí hay algunos temas que son ciertos, que por lo general conté aquí en la mañanera, y otros temas que no sé de dónde los sacó porque no son reales", señaló la mandataria. El artículo destaca que Trump, quien fue abiertamente hostil con México en el pasado, cambió su discurso hacia Sheinbaum, a quien ha calificado de "maravillosa" y con quien dice tener una "muy buena relación".

En la campaña previa a su elección, Trump prometió blandir una guerra comercial contra sus vecinos hasta que cese el flujo de drogas e inmigrantes ilegales hacia los Estados Unidos. Ya como presidente, el republicano anunció que retrasaría la implementación de sus aranceles "por respeto" a la presidenta mexicana. "¡Gracias presidenta Sheinbaum por su trabajo duro y cooperación", afirmó el mandatario semanas atrás.

En febrero, como señal de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, las autoridades mexicanas realizaron un traslado "sin precedentes" de 29 reclusos hacia Estados Unidos, provenientes de centros penitenciarios mexicanos, entre los que figuraban capos como Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara, así como dos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

"No hay mucha presidenta, hay mucho pueblo"

Pese al hackeo, Sheinbaum explicó que decidió conservar el número de teléfono intervenido por "cariño", ya que fue un regalo de la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en 2008, cuando ambas participaron en las brigadas de mujeres en defensa del petróleo, conocidas como Las Adelitas. "Ese teléfono lo tiene muchísima gente que se quiere comunicar conmigo, pero es un teléfono que ya no uso para mi comunicación más personal", contó.

La presidenta señaló que mantuvo ese número incluso después de asumir el cargo en la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, por lo que múltiples ciudadanos los utilizaban como un canal de comunicación con la mandataria. Y aunque en la actualidad no lo usaba de forma personal, lo quiso mantener en parte como un recuerdo a su trayectoria política.

"¿Quién lo hackeó? No sabemos", respondió Sheinbaum cuando la prensa le preguntó sobre los responsables o el origen del ataque. La mandataria también mencionó que Mario Delgado, actual secretario de Educación y expresidente de Morena, fue víctima de un hackeo similar en su teléfono hace algunos años. Sin embargo él optó por cambiar su número, a diferencia de ella.

En cuanto a su cuenta de correo electrónico, la presidenta explicó que se trata de "la primera" que creó en el servidor Yahoo. "Es una cuenta muy antigua, que muchas personas tienen. Pero también tengo una cuenta del gobierno con todas las condiciones de seguridad", aseguró Sheinbaum. El domingo desde Macuspana, en la región de Tabasco, la jefa de Estado enfatizó que su país está empoderado y no será debilitado por campañas en su contra o ataques contra su persona.

"Los adversarios quieren seguir con su campaña sucia, su campaña negra, pero si no sirvió antes, menos servirá ahora, porque el pueblo de México está muy consciente, muy empoderado", afirmó. Sheinbaum, que se convirtió en la primera mujer en presidir el país al suceder a Andrés Manuel Lopez Obrador, le atribuyó este empoderamiento a la convicción de la población más que a una hazaña política. "No hay mucha presidenta, hay mucho pueblo de México. Eso es lo que nos da fuerza", sentenció Sheinbaum, en un mensaje con el que reafirmó el respaldo popular que indican las encuestas.