Rodeada de cientos de miles de simpatizantes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confió este domingo en que el diálogo con Donald Trump sepultará la amenaza del mandatario estadounidense de imponer aranceles a las importaciones procedentes de territorio mexicano. Durante un acto masivo en el Zócalo de la capital, convocado para celebrar un acuerdo con el republicano que retrasa la entrada en vigor de los gravámenes hasta el 2 de abril, Sheinbaum se declaró optimista sobre un arreglo que blinde definitivamente el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el T-MEC, que recibiría un golpe demoledor si Washington termina imponiendo impuestos arancelarios del 25 por ciento a sus dos socios comerciales.

"Estamos resueltos a colaborar con EE.UU."

"Le digo al pueblo estadounidense que no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos. Especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas", apuntó Sheinbaum, quien agregó: "Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses. No solo que no queremos que esa droga llegue a los jóvenes de Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jóvenes mexicanos".

En la principal plaza pública del país, en la que se dieron cita unas 350 mil personas según cifras del gobierno local, la mandataria mexicana dijo que "es indispensable atender el consumo de estupefacientes desde la raíz de la adicción". Citando cifras oficiales estadounidenses, revindicó que gracias a las incautaciones realizadas en México, el ingreso de fentanilo a Estados Unidos por la frontera de 3.100 kilómetros se redujo 50 por ciento entre octubre de 2024 y enero de 2025. También apuntó que así como existe una estrategia para evitar el cruce de drogas hacia Estados Unidos "le hemos planteado al gobierno de los Estados Unidos que debe aplicarse para que dejen de llegar armas de alto poder a nuestro país".

Voluntad de diálogo de Trump y T-MEC

En lo que llamó una "asamblea informativa", Sheinbaum explicó a sus miles de simpatizantes, gobernadores de los estados del país, empresarios y políticos, el acuerdo alcanzado el jueves pasado con Donald Trump para pausar por un mes la amenaza de aranceles a productos mexicanos. "Hay que agradecer la voluntad de diálogo con México del presidente de los EE.UU.. Hay algunas personas que no les interesa que haya una buena relación entre nuestros pueblos y gobiernos, pero estoy segura que con información y diálogo respetuoso siempre podemos lograr una relación de respeto. Hasta ahora ha sido así", señaló la mandataria mexicana.

Sheinbaum dijo que al ser países vecinos "tenemos la responsabilidad de colaborar y coordinarnos", y recordó que el 4 de marzo Trump impuso impuestos del 25 por ciento a las exportaciones de México a Estados Unidos, pero tras una llamada el jueves, se aplazó la medida al próximo 2 de abril. "Somos optimistas porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que impondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo, si algún país le cobra por sus exportaciones, Estados Unidos lo hará también, eso es lo que ellos han dicho", explicó.

"Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales, con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos, ni ellos con nosotros, es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos porque prácticamente no hay aranceles de México hacia Estados Unidos", destacó Sheinbaum. Los acuerdos comerciales a los que se refirió son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y el actual Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"No estás sola"

Desde una tarima instalada frente al Palacio Nacional, sede del gobierno, Sheinbaum también advirtió: "No podemos ceder en nuestra soberanía, ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras". "No estás sola", corearon los asistentes al mitin bajo un sol intenso. Algunos destacaron el "temple" de Sheinbaum frente a Trump, quien llegó a acusar a su gobierno de estar infiltrado por el narcotráfico y promete librar una "guerra" contra los cárteles mexicanos.

Sheinbaum precisó que en Estados Unidos viven cerca de 38 millones de mexicanos, de los cuales las dos terceras partes son nacidos en Estados Unidos. También señaló que México desarrolló una estrategia para atender el fenómeno migratorio "sin violar los derechos humanos empezando por el derecho a la vida" y que la forma más humana de atender este fenómeno es impulsando el desarrollo para evitar que las personas migren por necesidad.

Si bien México es un importante proveedor de Estados Unidos de productos como aguacate y tequila, el mayor impacto sería para las cadenas de producción en las plantas de los tres socios del T-MEC. La firma británica Capital Economics explicó en un informe que la aplicación de los aranceles anunciados por Trump conduciría a México a una recesión económica.