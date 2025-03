En su editorial en la 750, el periodista y conductor Víctor Hugo Morales aseguró que el verdadero "enemigo" es el "poder real" que "altera permanentemente la situación política".

El editorial de Víctor Hugo

La situación política es permanentemente alterada por el mundo periodístico, por el mundo de las mentiras. Lo que está sucediendo ahora es simplemente el apogeo de ese discurso de falacias que procuran hundir la línea del horizonte y de la política y de los sueños a toda la política. También a los que quieren servir al pueblo, que se pueden equivocar, pero tienen esa vocación.

Sin la política no podemos hacer absolutamente nada. Ellos quieren anularla para quedarse con todo. Si no tiene a la política para ponerle un freno, el poder real se lleva todo por delante.

Todo esto porque nos encontramos a cada momento con pavorosas desmentidas que Clarín no publica, mira para otro lado. No lo hace porque, además, sería una manera de alertar a sus propios lectores. Si pone todo lo que declaran sobre la mafia de Magnetto, la gente al leerlo dirá “pero yo leí esto ayer y ahora me están diciendo que es una brutal mentira”, entonces no pueden recorrer ese camino.

Lo tengo a Lousteau desmintiendo al diario Clarín. Ya es pesado porque estamos hablando de gente que no tiene confrontación directa, gente del establishment ,aunque sean más juiciosos que otros alocados integrantes del sistema .

Martín Lousteau escribe: "En esta triste competencia por inventar noticias hoy le toca el premio a clarin.com". ¿Hoy Lousteau? Bueno, es Lousteau. Juega pero no va a ir al fondo de la cuestión.

Dice “no estamos en ninguna negociación”, desmiente a Clarín, porque lo ataca. Él no está trabajando con Leandro Santoro y da una explicación.

Pero ayer el Partido Justicialista salió y le dijo en 20 renglones muy enfáticos, al Grupo de Magnetto, qué es lo que está pasando. Todos se dan cuenta, lo decía el comunicado también, que ahora ha morigerado su relación con Milei, porque están esperando que Milei no se oponga para nada, no moleste, en quedarse con Telefónica, lo cual es una barbaridad que no tiene nombre. En el mundo sucede esto.

Ya hicieron un acuerdo, lo han hecho toda la vida, eso es verdad. Pero ahora es más grave, porque están apuntalando a un Gobierno de gente que mata. Ya estuvieron a punto de hacerlo. Dios dio una mano para que no estemos lamentando la muerte de Pablo Grillo. Eso es lo que están amparando.



Y ahora veo que La Cámpora, tan atacada por el Grupo dice: "El Gobierno de Milei está negociando con Clarín la autorización de la compra de Telefónica".

Está muy bien que salgan a jugar, pero tienen que hacerlo, si fuera posible, todos los días, porque a esta mafia hay que pelearle todos los días, por ellos salen salen todos los días a todas horas con sus diarios y sus canales de televisión.

Papel prensa robado, el fútbol robado y los canales de televisión, robados a través del fútbol. Porque ni siquiera han tenido ingenio o capacidad. Han tenido capacidad de extorsión, capacidad mafiosa. "Voy a hacer una oferta que usted no va a rechazar", como le dijeron ahora a Milei, y mandaron al pobre payaso a la Expoagro.

"El Gobierno de Milei está negociando con Clarín", dice La Cámpora, "la autorización de la compra de Telefónica".

"La estrategia de seducción que está llevando adelante el Monopolio es clarísima: ahora, de golpe, las tapas del diario volvieron a ser a favor del gobierno. Y, como quien lleva bombones y flores, también pretenden vincular a nuestra organización con barrabravas. A saber: la represión del miércoles fue decisión de Milei y Patricia Bullrich, más allá de quiénes marcharon".

"Clarín miente y gana". Dos verdades. "Bullrich reprime y los jubilados pierden". Es verdad. "Esa es la única realidad. Todo al mismo tiempo que pretenden someternos, una vez más, al FMI". Es una síntesis perfecta este tweet de la gente de La Cámpora.

"Mientras tanto, hay un fotógrafo luchando por su vida y la ministra sigue sosteniendo que el efectivo de seguridad disparó de acuerdo al protocolo establecido".

De esto se trata. De por lo menos darle pelea. Despiértense. El enemigo no es el pobre payaso de la Expoagro. La enemiga no es esa mujer desquiciada que hace de la violencia la canción de su vida. El enemigo es el poder real que es el que ampara, además de haberlos puesto a estos grises personajes de la historia.