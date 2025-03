10° VIGILIA POETICA POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Este domingo pre-feriado se viene la décima edición de la Vigilia poética por la Memoria, la Verdad y la Justicia por la marcha en conmemoración del 24 de marzo. La reunión, como todos los años, busca sostener, acompañar y a construir a través de la palabra mediante una avanzada de afecto, para gritar juntxs ¡Nunca Más! ¡30400 compañerxs desaparecidxs presentes! Abren la noche Gabriela Borrelli y Walter Lezcano junto a más de 50 poetas que sumarán su voz. Domingo 23 de marzo desde las 20 en Tano Cabrón, Jean Jaurés 715.

COPI EN LA BOCA DE UN FUSIL

Este viernes llega la sexta edición del ciclo que pone de relieve biografías y obras que configuran la mitología de la dramaturgia nacional acompañada de palabras, fragmentos e imágenes inacabadas. En esta oportunidad, el año comienza con la obra del dramaturgo, dibujante y escritor Raúl Damonte Botana, mundialmente conocido como Copi. Lo leen Piel de Lava (Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes), Sofía Gala Castiglione, Hernán Franco y Juampi Mirabelli. Además, feria de libros junto a Libros Drama, Rara Avis Editorial y El cuenco de plata. Viernes 21 de marzo a las 22 en el Galpón de Guevara, Guevara 326.

FIESTAS

Maricoteca. Vuelve la fiesta queer solo para gente bravita con la participación de Vanesa Strauch y Lucas Román. DJ invitade Fernando Cacurri + Laurent Tropikalia LaBeija. Sábado 22 de marzo de 21 a 2 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TERTULIAS

Última noche de verano. Lecturas ilustradas para despedir la fiebre estival mediante un mash up increíble de lecturas con ilustraciones proyectadas y videoclips invitados. Leen e ilustran Kam Sangiorgi, Mora Sánchez Viamonte y Diego Trerotola. Entrada a la visera. Jueves 20 de marzo a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Piringundín. Una varieté atemporal argento cultural presentada por Valentina Brishantina y Ramaxcoll: un cruce entre el ayer y el porvenir, le hije transformista del presente apocalíptico siempre con glamour, el refugio perfecto para les incomprendides de siempre. Invitada especial: Lulú Tanguera. Viernes 21 de marzo a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

RECITALES

Fama y guita. El dúo de queerpunk criollo se presenta con un show en vivo a pura fiesta tropical luego de su gira por Brasil. Comparten escenario con Blujaus y Electrochongo. Dresscode no obligatorio: Brasil y carnaval, con premios a los outfits más divertidos y carnavalescos. Viernes 21 de marzo a las 20 en el Salón Pueyrredón, Av. Santa Fe 4560.

TEATRO

Las mujeres entre los hielos. Estrenó la obra escrita por Agustina Muñoz y dirigida por Claudio Yanes: tres mujeres han abandonado la base en Alaska donde vivían con sus esposos científicos y ahora habitan un espacio indefinido y atemporal, en el cual evocan y reconstruyen ese territorio perdido, sus personas, sus texturas y a ellas mismas. Funciones: sábados a las 20 en Animal Teatro, Castro 561.

Kabaret Elektro Pank. Función especial por el 20° aniversario del mítico cabaret del under porteño: el show creado mediante la poesía, el humor, el erotismo y la música para dar cuerpo y vida a los personajes que Emiliano Figueredo protagoniza en la obra de un solo intérprete, escrita y dirigida por Peter Pank, evocando los poemas de Vera Valdor con el electropop de Amanda 8 y Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Entrada a la gorra. Viernes 21 de marzo a las 22 en La Greco Bar, Perú 269.

Pizarnik. Con Cecilia Roche y dramaturgia y dirección de Rodrigo M. Malmsten, llega la obra que explora la última noche de vida de Alejandra Pizarnik antes de su suicidio, en la que recorre su poesía, la grita, la llora y se disuelve a partir de su propio lenguaje poético. Viernes 21 y sábado 22 de marzo a las 21 en Teatro Ñaca, Julián Álvarez 924.

MUSICA

Tangoville. Ya se encuentra en todas las plataformas, para celebrar veinte años de tango juntos, el nuevo EP del dúo conformado por Walter Romero y Diego Dipi Kvitko: cinco temas para escuchar y bailar antes de su inminente gira europea "Celebración tanguera" que arranca el próximo mes de julio. Disponible en Spotify: Tangoville

MUESTRAS

Lluvia ácida. Inaugura la exposición colectiva que busca narrar la historia de los 45 años del Centro Cultural Recoleta a través de un cruce entre las artes visuales y la historieta, el cómic y el humor gráfico: 38 artistas que utilizaron herramientas visuales pero también recursos del humor como la sátira, el grotesco y la parodia para dialogar con sus respectivos contextos, desde finales de la dictadura hasta la actualidad. Participan Marcelo Pombo, Muriel Bellini, Azul Blaseotto, Ana Eckell, Fermín Eguía, Lux Lindner, Porkería Mala, Gustavo Marrone, Ad Minoliti, Flavia da Rin y muches más. Inauguración: jueves 20 de marzo a las 18 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

FESTIVALES





Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires renueva sus contenidos acorde al nuevo sistema de sonido Hi Fi de colección y continúa con los ciclos "Círculo de Sonido", este viernes con la presentación de Solimano / Pabels, y "Artlab en vivo!" el sábado junto a Versus (Pipi Piazolla) / Ekathe. En la Galería se puede ver la muestra internacional BLCK SUN, un trabajo de Amiangelika & 1100 con la dinámica dupla artística con base en Reino Unido. De miércoles a sábados desde las 19, la Galería da lugar a su listening bar, con cócteles de autor. Además, en el ciclo "Discos en Hi Fi" este miércoles sonará "Dark Side Of The Moon" de Pink Floyd, presentado por Maitena Aboitiz. Miércoles 19 a las 18, viernes 21 a las 23 y sábado 22 de marzo a las 20 en Artlab, Roseti 91.

Oh My Goth Vol. II. Nueva edición del festival de cultura subterránea queer. Hostea La Kalo, teatro Work in Progress con "Por favor, no escuches el CD" basado en la novela de Peter Pank con la actuación de Peter Pank y La Joan y dirección de Emiliano Figueredo. Desfile Fashion Victim Runway por Vida Desesperada, las bandejas de DJ Virgen, exposición "Cuadro Torcido" y barra abierta con opciones vegana y vegetariana, tragos y bebidas. Domingo 23 de marzo a las 19 en Casa Alsina, Balvanera, dirección por mensaje de Instagram: @oh__my_goth

CINE

Sanctuary. El ciclo de cine fetichista Encadenadxs presenta el film sobre el heredero de una cadena de hoteles, que cita a su domme para cortar su vínculo en un devenir en parte de comedia y dos partes de thriller. Una lucha de voluntades en un entorno claustrofóbico. Presenta Nadia Karenina. Jueves 20 de marzo a las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

Matar a la bestia. Se proyecta la película de Agustina San Martín que deambula entre el terror, la aparición de lo salvaje y lo fantástico en el despertar sexual de su protagonista, a través de una combinación de clima onírico y realismo, situada en la frontera entre lo real y lo imaginario. Jueves 20 de marzo a las 18 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Muertes y renacimientos en el cine contemporáneo. Ciclo de proyecciones y debate para ver y conversar sobre el devenir de lo incierto a través del cine: lo novedoso, dejar atrás un deseo, un vínculo, una experiencia para que algo nuevo irrumpa, con películas que suceden en esa matriz donde conviven los vínculos, las emociones, la amistad, el amor, lo impuesto, lo heredado, la dulzura y la rudeza. Abre el ciclo la película "El Jockey" de Luis Ortega. Coordina Maxi de la Puente. Viernes 21 de marzo a las 19:30 en Espacio Mil Grullas, Villa Urquiza, toda la información por Instagram: @milgrullasyoga

Girlfight. Se proyecta la película de Karyn Kusama: un drama sobre boxeo con una de las grandes heroínas de acción del cine contemporáneo, Michelle Rodríguez: una joven violenta que encuentra en el boxeo un camino de redención y realización personal que penetra en una comunidad de una manera compleja. Viernes 21 de marzo a las 18 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

LIBROS

Hijas del Arte Federal. Se presenta el libro sobre la Red Argentina de Artistas y Gestores Culturales mediante una conversación entre Jana Fanjul, directora de Hijas del Arte, y Julia Laurent, editora del libro y directora de la editorial Autoras en Tienda. Al finalizar habrá un espacio destinado a preguntas y respuestas del público, con un cierre musical y proyección de fragmentos seleccionados de los tres streamings que forman parte del libro. Entrada libre y gratuita. Sábado 22 de marzo a las 18 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

TALLERES

Ocupar La Impro. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de Impro Teatral exclusivo para personas LGBT+ coordinado por Gon Gutiérrez. Talleres anuales para adultes (los lunes y sábados) o adolescentes (los sábados) en CABA, con el objetivo de aprender a actuar historias improvisadas para salir a ocupar los escenarios con nuestras identidades, nuestras historias y nuestros personajes protagonistas. No se requiere ninguna experiencia previa. Toda la información e inscripciones por Instagram: @ocuparlaimpro

EXTRA

Primera Asamblea Abierta. Las Históricas Argentinas, Adulteces Travestis y Trans de toda la nación convocan a la primera asamblea abierta virtual en miras de la organización de la 3ra marcha por una Ley de reparación histórica para el colectivo travesti trans sobreviviente. Domingo 23 de marzo a las 20, link en bio de Instagram: @las.historicas.argentinas