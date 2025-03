Luego de varios meses sin stock, comenzaron a ingresar vacunas contra el dengue en las farmacias de la ciudad. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario recibieron un primer lote de 500 vacunas la semana pasada y este martes confirmaron la llegada de nuevas unidades para los próximos días. “Es un número importante el que va a llegar. Lo necesario para cubrir la demanda”, aseguró Leonardo Jurado, secretario del organismo. El dirigente también explicó que las farmacias priorizarán a las personas que ya se aplicaron una dosis, aunque también tendrán prioridad aquellas personas que tuvieron dengue y aún no están vacunadas. “Las personas que tuvieron dengue ya saben qué serotipo tuvieron. Es muy importante que se vacunen porque contagiarse con otra variante de dengue es complicado para la evolución de la enfermedad”, advirtió.

De a poco se empieza a normalizar el stock de vacunas contra el dengue en la ciudad. La semana pasada ingreso un lote pequeño, de unas 500 vacunas, que se distribuyó rápidamente entre las farmacias. Y este martes se confirmó el ingreso de nuevas unidades que permitirán cubrir la demanda existente desde septiembre del año pasado, según estiman desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario. En concreto, completar los esquemas de segundas dosis que quedaron pendientes y brindar la posibilidad de iniciar el esquema de vacunación a aquellos que aún no lo hicieron.

“La semana anterior logramos que se envíen unas 500 vacunas. Son pocas, pero tomamos la decisión de entregar tres por cada una de las farmacias que podían acceder a esas vacunas”, explicó Jurado a Rosario/12. “Según lo que nos informaron, son entre 2 mil y 5 mil vacunas las que estarían llegando en estos días y después se va a ir sumando otros lotes más. La idea es llegar a la mayor cantidad de vacunas posibles. Es un número importante el que va a llegar. Lo necesario para cubrir la demanda”, añadió.

Las vacunas contra el dengue son producidas por el laboratorio japonés Takeda, con sede en Alemania, pero la alta demanda, que incluyó a otros países como Brasil y Paraguay, generó un faltante de stock de vacunas sobre finales del año pasado. Ante esa situación, desde el Colegio vienen manteniendo comunicaciones con el laboratorio. “Nos reunimos en forma permanente y pudimos lograr que se tenga en cuenta nuestra región cuando ingresen algunas dosis al país”, expresó y agregó: “Todas las droguerías en la provincia de Santa Fe van a tener vacunas que se van a ir incorporando de forma constante. Esperamos llegar a fines de abril con una provisión normal”.

En ese marco, Jurado explicó que con las dosis que van ingresando se va a priorizar la situación de aquellos que se aplicaron la primera dosis y se encuentran aguardando la segunda tanda desde hace varios meses: “Muchos se han vacunado en septiembre y ya estamos a casi seis meses de esa primera aplicación. Las dosis necesitan un período de ventana que va de los tres a los seis meses. Así que antes de que ese período se extienda van a poder vacunarse con esta segunda dosis. Estaríamos llegando justo a cumplir con esa población”.

No obstante, desde el organismo entienden que con la cantidad de dosis que irán llegando alcanzará para cubrir todas las demandas. “Las vacunas pueden comprarla todos los que quieran y cumplan los requisitos para aplicársela. Después depende de la farmacia, cuando reciba las dosis, ver si en su lista de espera tiene gente que requiere su segunda dosis. Esos se van a priorizar, al igual que los que han padecido dengue. Las personas que tuvieron dengue ya saben de qué serotipo tuvieron. Es muy importante que se vacunen porque contagiarse con otra variante de dengue es complicado para la evolución de la enfermedad”, sostuvo.

La venta de la vacuna se hace bajo receta médica y está destinada a la población de entre 4 y 60 años. Algunas obras sociales y prepagas las están cubriendo e incluso se pueden tramitar solicitudes especiales para que se apliquen descuentos. “Si el paciente tuvo dengue lo más probable es que le den una autorización”, afirmó Jurado. No es un dato menor teniendo en cuenta el precio: hoy cada una de las dosis cuesta 107.900 pesos.

En cuanto al momento de la vacunación, el farmacéutico explicó que lo importante es llegar al próximo verano con los refuerzos aplicados. “Si nos vacunamos ahora y la segunda dosis dentro de seis meses, vamos a llegar a diciembre cubiertos. Aún no sabemos qué va a pasar con el mosquito y cómo va a ser la circulación, pero lo importante es llegar protegidos. La vacuna no te deja inmune contra el dengue, sino que disminuye las complicaciones de la enfermedad”, evaluó. “Si esa persona padeció dengue y se vacuna, pero tiene la mala fortuna de ser picada nuevamente por el mosquito, va a transitar la enfermedad de forma mucho más liviana que si no se hubiese vacunado”, recordó.