La interna de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires ya se volvió una extensa novela por la cantidad de capítulos que se fueron abriendo durante los últimos meses. Ahora, el encuentro del Plenario del partido en La Plata volvió a marcar la grieta entre el sector identificado con Maximiliano Abad por un lado; y con Martín Lousteau y Facundo Manes, por el otro. Aún así, apelan a una última chance de buscar la unidad.

El senador nacional Abad, en su calidad de presidente en funciones, convocó a una reunión del Plenario del Comité Provincia de la UCR para la tarde del miércoles, que se desarrolló de manera mixta, es decir virtual y presencial, con un único tema en el orden del día: tratar el vencimiento de los mandatos de las autoridades partidarias, con un “informe de situación”, como así también la evaluación y resolución conforme las disposiciones de la Carta Orgánica.

El sector opositor, nucleado en la lista Futuro Radical que llevó al diputado provincial Pablo Domenichini como candidato a presidente del Comité enfrentando a Miguel Fernández, estalló en la previa y denunció un “artilugio” del oficialismo para prorrogar el mandato.

Es que, como detalló Buenos Aires/12, la Cámara Nacional Electoral (CNE) falló sobre las elecciones internas y pidió volver a votar en mesas que fueron impugnadas en los distritos de Ezeiza, Quilmes y La Matanza, por lo que la consagración de Fernández o Domenichini quedó en pausa. Además, la CNE marcó al juez en primera instancia que debe utilizar el mismo criterio en las impugnaciones presentadas por la lista opositora en los municipios de Tigre, General Pueyrredón, San Martín y Villarino.

“Con esta convocatoria van a hacer votar gente que no podría, por ejemplo la delegada de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), que no llama a elecciones y no está normalizada hace seis años. El año pasado se presentaron dos listas, no hubo elecciones, por lo tanto no hay delegada, pero va a intentar hacerla votar para poder llegar a tener dos tercios del Plenario”, denunciaron ante Buenos Aires/12 desde las filas de Manes y Lousteau.

En concreto, señalan que el oficialismo busca “ganar tiempo” para no llamar a elecciones, en los distritos que marcó la Cámara. En Futuro Radical insisten en que, con el partido fracturado, el abadismo “quieren terminar llevándolo con el PRO, que es con Milei”, algo que, aseguran “quedó claro a partir de la foto de Ritondo y Santilli con La Libertad Avanza, que era el sector que venía dialogando con el oficialismo partidario”.

La idea de la oposición era juntar nueve voluntades para bloquear o, en su defecto, que el oficialismo no llegue a los 18 votos que necesitaba. Eso fue lo que finalmente sucedió ya que la votación terminó 17 a 9. Todo como al principio.

“Nosotros vamos a mantenernos porque la discusión es ideológica y vamos a intentar impedir eso”, advirtieron. En este sector aseguran también haber recibido llamados de dirigentes que estaban encolumnados con Abad y que, tras la foto de los exsocios del PRO con Javier Milei, “empezaron a patalear y se suspendió porque quedaba en evidencia que era un encuentro para terminar con los libertarios”.

Desde el oficialismo salieron al cruce, al señalar que la oposición “miente” y “está equivocada” dado que, según establece el artículo 241 de la Carta Orgánica, son los miembros actuales del Plenario los que votan cómo se genera un comité de contingencia, una vez formado ese comité, es que pueden participar y votar los miembros designados.

“Están confundiendo al decir que esto lo votaron la OTR y la Juventud. Los que deciden son los plenaristas actuales e incluso forman parte ellos de ese Plenario”, graficaron.

Por caro, el artículo 241 señala que “cuando mediante resolución, aprobada por los dos tercios de los miembros del Plenario se demuestre la existencia de una emergencia insuperable que impida verificar los actos eleccionarios y/o proveer a los cargos previstos por esta Carta Orgánica y/o los reglamentos en vigencia, la dirección y conducción del partido será ejercida por un Comité de Contingencia”.

Este Comité será presidido por el Presidente de la Honorable Convención Provincial y compuesta por el Presidente, Secretario General, Tesorero y dos Vocales del Comité de la Provincia, presidentes del Tribunal de Conducta, Junta Electoral, Comisión Revisora de Cuentas, Junta Ejecutiva de la Juventud Radical y Secretario General Provincial de la Organización de Trabajadores Radicales. “Los vocales del Plenario del Comité de la Provincia que integrarán el Comité de Contingencia, serán designados por el mismo con el voto de los dos tercios del total de sus integrantes”, señala.

En tanto, el artículo 242 marca que en el Comité de Contingencia la minoría tendrá una representación de dos miembros.

El último intento

Toda la discusión del miércoles se dio en el marco de una jornada demasiado agitada para la política nacional y la UCR. Con Manes y Abad concentrados en las diferentes discusiones que se sucedieron en el Congreso y con Lousteau combinando su agenda con el cierre de frentes y alianzas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con todo, la UCR bonaerense también se debate en torno a la estrategia con la que enfrentará los debates legislativos por la suspensión de las PASO en la provincia, para lo cual hay convocada una sesión espacial este jueves.

Minutos antes del inicio del Plenario, Futuro Radical dio el paso en un último intento de frenar la avanzada. A través de un comunicado, convocaron a un encuentro "de diálogo" entre los dirigentes que encabezaron las fórmulas (Domenichini-Mesías y Fernández-Llenderozas) para "ofrecer a los bonaerenses una opción genuinamente republicana, lejos de Milei y el kirchnerismo".

Esta idea se aceptó y se supone que sucederá en los próximos días, dado que el Plenario quedó abierto con cuarto intermedio hasta el viernes a las 18 horas. El reloj corre.