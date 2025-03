“¡Cada miércoles vamos a ser más!”, le gritan a Beatriz Blanco desde una esquina. Por lo bajo explican que es la jubilada que salió en todos lados, la que cayó al suelo después de ser empujada por la policía. La herida sigue ahí, entre las mechas blancas y la hinchazón en los ojos que aún le queda. Beatriz camina hacia el Congreso, pasó una semana desde que su imagen se viralizó al instante, dificil evitar el gesto que provocaba verla sobre el pavimento, con sus 81 años desparramados, una herida abierta entre su pelo canoso, a la altura de la coronilla. “Yo pensé que estaba muerta, en la ambulancia no podía abrir los ojos”, dice recordando el traslado hacia el hospital. “Al lado mío iba ella, mi ángel guardián”. La señala a Mabel, otra jubilada de las muchas que llegan al Congreso cada miércoles y que no conocía a Beatriz hasta que tuvo que socorrerla luego del golpe: “Le agarré la mano durante todo el viaje”. La suya también está vendada, las heridas del miércoles pasado todavía son visibles en los cuerpos de jubilados y jubiladas que, con insistencia, encendieron una mecha que continúa encendida.



Beatriz no está sola aunque la enorme cantidad de cámaras que registran su caminata al Congreso la dejan un poco aislada para el encuadre de la heroína. “Quedense cerquita”, grita Marlene Wayar, travesti histórica que huele la importancia de acompañar a Bety, de dar cuenta de que lo que vale en este momento es no dejar a les viejes en soledad: “Hemos cometido muchos errores dejando solxs a los jubilados. Dejamos que les levantaran la mano nuevamente, esto es una historia repetida, Norma Plá esta en nuestra memoria, no nos puede suceder a menos que seamos unos idiotas”, dice. Un grupo de chicas se acerca, va acompañando su paso lento, le cuidan la espalda. “Estoy emocionada”, dice Bety, con una mano sostiene su bastón y con la otra se quita los lentes de sol para que se vean sus ojos aún inflamados por los gases.

Antes de salir a la calle, Beatriz se fue al baño para ponerse una remera que le trajeron especialmente: “Jubilada Patotera”, dice con dos bastones cruzados, ella la estira con las dos manos y la mira orgullosa: “Esta buenisima”. La iniciativa fue de un grupo de chicas que conocieron a Beatriz en el local de LaVacaMu, un espacio cultural a pocas cuadras del Congreso al que muchos y muchas de las jubiladas insurgentes toman como punto de encuentro, a veces para descansar, otras para recuperase de las heridas de la represión. “Nosotros venimos todos los miércoles y la policía nos reprime, esta vez fue con más violencia y eso para el pueblo no fue indiferente”, dice un jubilado que también camina en dirección al Congreso completamente vallado.

La remera que viste Beatriz y muchas de las personas que la acompañan hace referencia a los dichos de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien apenas sucedido el hecho la llamó “Jubilada Patotera” para justificar que el policia que la empujó se estaba defendiendo de los bastonazos que le daba la jubilada. Todo sucedió en el contexto de un operativo desproporcionado que terminó con un centenar de personas detenidas, decenas de heridos y un fotoreportero luchando por su vida después de haber recibido un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza.

“Bety, Bety corazón, acá tenés las pibas para la revolución”, le corean llegando a la primera de las vallas que marcan el perímetro del Congreso, a diferencia de los miércoles anteriores toda la zona se encuentra sitiada. Fue después del llamado a marchar de las hinchadas de fútbol que hicieron de la convocatoria una concentración masiva. "Esto es una clara muestra de las indefenciones estatales: las vejeces, las personas travestis son descartables salvo que sea una Mirta Legrand", dice Wayar y agrega: "Nuestra comunidad está así, maltratada, golpeada y hambreada. Hoy estamos viendo estallada la calle a pesar de los parlantes amenazantes", hace referencia a los mensajes difundidos en las terminales de trenes de Contitución y Retiro durante el día alertándo que la policía iba a reprmimir.

El recorrido que hace Bety hasta el Congreso es una muestra de la insistencia por sostener la protesta, pero también es una apuesta por recuperar un tejido social vapuleado. "Que feo, que feo, que feo debe ser, pegarle a un jubilado para poder comer", es otra de las canciones que acompañan el paso de Beatriz. "Una nueva Norma Pla", dicen quienes hacen del recorrido una cruzada colectiva, una esperanza y un llamado a una idea de futuro bien alejada de la crueldad con la que insiste el gobierno.