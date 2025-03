Nuevamente, la mayoría de diputadas y diputados nacionales por Salta respaldaron una decisión del gobierno de Javier Milei. Seis de los siete representantes de la provincia en la Cámara Baja nacional dieron su voto afirmativo al Decreto de Necesidad y Urgencia que blinda un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Votaron a favor de que el país se endeude nuevamente María Emilia Orozco, Julio Moreno Ovalle y Carlos Zapata, del bloque de La Libertad Avanza (LLA), y también lo hicieron Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, del bloque Innovación Federal (IF) y alineados con el gobernador Gustavo Sáenz. El voto en contra fue de Emiliano Estrada, de Unión por la Patria (UP). La votación final dio 129 votos afirmativos, 108 negativos y seis abstenciones.

El gobierno nacional necesitaba la mayoría simple para la aprobación. Además, con que al menos una de las Cámaras apruebe el decreto queda vigente. Antes de la sesión especial, el Ejecutivo nacional jugó a mostrar el respaldo del grupo más cercano de gobernadores, entre los que se encuentra el mandatario salteño Gustavo Sáenz.

Tras la votación, Estrada repudió la votación final. Sostuvo que el acuerdo tiene las mismas características que los anteriores, ya que se trata de "un crédito que se supone que es un crédito puente", en el que no se establece una finalización. "Creemos que no hay un hasta cuándo", dijo a Salta/12. Resaltó que este crédito "va a servir para financiar el consumo en dólares de un sector de la sociedad en las elecciones, para intentar abrir el cepo y permitir una fuga de capitales de algunos sectores".

El legislador dijo que para el fin de 2026 el país tendrá un mayor nivel de endeudamiento externo y con "una crisis cambiaria y de deuda que va a terminar como ya hemos visto muchas otras veces". En ese sentido, manifestó que el de la deuda con el FMI, contraída durante el macrismo, es un problema de fondo que hay que resolver pero no con el método de tomar más deuda como lo suponen los libertarios. "Esto va a ser la antesala de una nueva crisis en la Argentina", anticipó.

Durante la sesión los representantes por Salta de LLA e IF no se expresaron. Sin embargo, Zapata dijo a este diario que está "convencido de lo bueno del acuerdo". "Es obvio que limpiar el balance del Banco Central es un paso adelante para sacar el cepo", expresó.

El DNU no informa la letra chica del acuerdo con el FMI. Únicamente detalla que los eventuales fondos que ingresen como parte de un acuerdo deben tener como único fin ser destinados para sanear la deuda del Tesoro con el Banco Central, con el objetivo de prolongar la baja de la inflación. Este martes, representantes de la cartera de Economía expusieron en la Comisión Bicameral, pero no dieron precisiones. Mientras que en declaraciones televisivas, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, reconoció que el monto de un eventual refuerzo del FMI no está definido.

Ni bien se conoció la aprobación del acuerdo con el FMI, los diputados de Unión por la Patria convocaron a una sesión para las 19.30, con el fin de tratar la moratoria jubilatoria que vence el próximo 23 de marzo. No se consiguió el quórum, pues sólo faltaron cuatro diputados para completar las 129 bancas que se necesitaban. De los salteños, el único presente fue Estrada.