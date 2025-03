La diputada nacional por Unión por la Patria Agustina Propato advirtió que la aprobación del DNU que habilita al Gobierno de Javier Milei a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) simbolizará una “entrega del porvenir de al menos cinco generaciones de la Argentina” y defendió el insulto que esbozó, fuera de micrófono, el miércoles durante la sesión en la Cámara Baja, cuando finalizó su encendido discurso: “¿Les cabe otro calificativo?”, se preguntó.



En declaraciones a la AM 750, Propato lanzó severas críticas no sólo al Gobierno, sino también a los diputados oficialistas y aliados a La Libertad Avanza que respaldaron el DNU de Milei que permite las negociaciones con el Fondo, y dijo que “nadie conoce los términos del acuerdo, por cuánto tiempo, los montos, la tasa de interés y las condiciones que pone el FMI, que no hace caridad, sino que desembolsa pero viene con planes de gobierno que luego supervisa”.



El miércoles, al finalizar su discurso en el recinto, Propato aseguró: “No voy a ser cómplice de quedarme callada sin denunciar a mis colegas que hoy se están cagando en los argentinos nuevamente”, sostuvo, y luego, fuera de micrófono, lanzó: “Hijos de puta”. “¿Les cabe otro calificativo?”, se preguntó este viernes la diputada.



Además, parafraseando los términos del acuerdo con el FMI, Propato dijo que se trata de un “plan de dificultades extendidas para el país”. “Patea la deuda para adelante, no resuelve la independencia económica del país, nadie dice que esto es soplar y hacer botellas, pero si miramos los números de todos estos años no deberíamos estar parados acá”, señaló la diputada peronista.



“Chau moratorias, chau ingresos dignos para los viejos, medicamentos para jubilados. El levantamiento de aranceles a la industria textil y el calzado representa el fin de la industria nacional, empleados en la calle, microemprendimientos que fracasan porque el plan económico no va a dejar florecer nada. Les dije a mis colegas diputados que no me iba a callar”, resaltó.



Propato también denunció que “hay un proceso de desnacionalización estratégica” y recordó que en el megaDNU está dispuesta la derogación de la ley de Tierras, que fue suspendida a raíz de una medida cautelar impulsada por el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. “La Argentina está a la venta”, lamentó la diputada.