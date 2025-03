"El 24 vamos a llenar todas las plazas de gente, de argentinos y argentinas. Cada uno que esté ahí va a estar diciendo 'Nunca más' y 'son 30 mil'", dijo el gobernador Axel Kicillof este jueves desde La Plata, secundado por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Lo hizo con un marco imponente y cargado de historia, dado que la convocatoria se realizó desde el excentro clandestino de detención, tortura y exterminio que Comisaría 5ta.

El mandatario provincial y la referente de derechos humanos estuvieron acompañados por el intendente local, Julio Alak; el subsecretario de Derechos Humano de la Provincia, Matías Moreno y su par de la Municipalidad, Leonardo Fossati Ortega. Este último, nombrado recientemente en el cargo local, además se desempeñó como coordinador del espacio de memoria donde nació mientras su madre fue detenida.

Juntos inauguraron la obra de puesta en valor del edificio histórico del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, al tiempo que se anunció que en el primer piso funcionará la oficina de la Unidad Provincial Especializada para la Búsqueda de Personas Apropiadas, la "CONADI bonaerense", a cargo de Claudia Carlotto.

"Estamos en una etapa triste, donde algunos debates que parecían resueltos y eran una base común de comprensión están siendo puestos en duda desde las más altas esferas del Gobierno nacional", fustigó el gobernador.

Bajo el sol de la mañana que golpeó con dureza en la capital provincial, el gobernador señaló haber visto encuestas que señalan que el discurso negacionista del Gobierno de Javier Milei no hizo mella en la población. "Estuve mirando encuentas, aunque no lo necesito porque por mi rol recorro bastante la provincia y sé muy bien que esos discursos de odio, de complicidad con lo que ocurrió, no han logrado penetrar", dijo.

"Hay un intento de reabrir la discusión y gracias a lo que ustedes hacen y lo que podemos contribuir, esos discursos de odio y que reivindican a la dictadura no entraron en la población de la provincia de Buenos Aires", aseguró.

Tras repasar las acciones en materia de derechos humanos que llevó adelante la gestión en los últimos cinco años, valoró el paso de jóvenes y vecinos por el sitio de memoria, reconvertido en un espacio educativo y cultural. "Tenemos que seguir discutiendo cuestiones políticas, filosóficas y electoralmente, pero no podemos discutir que acá se torturó y asesinó gente de la forma más horrible y canalla", sentenció.

"Pueden decir e intentar cualquier cosa, pero estas políticas son punto neuralgico en la democracia argentina. Dirán lo que quieran, nosotros vamos a seguir en la misma lucha", cerró.

La que se llevó todos los aplausos fue Estela de Carlotto, que pese al paso del tiempo sostiene una actividad sin freno por la búsqueda de los nietos y nietas. "Tenemos que estar siempre pensando en la patria, que es de todos, es futuro y presente", pidió.

"Se está haciendo mucho en la provincia de Buenos Aires, miren qué gobernador tenemos. Tenemos que dar abrazos aunque no tengamos la misma idea completa, lo que pasó, pasó y no puede quedar sin esclarecerse", dijo y advirtió: "A discutir con buen criterio, el que venga a hacer trampas enseguida lo encontramos".

Acto seguido, los cánticos con los históricos "no nos han vencido" y "como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar", no quedaron afuera de la actividad.

Entre el horror, la memoria y la esperanza

La ex Comisaría 5ta de La Plata entró en el proceso de reconversión a espacio de memoria en 2012, luego de una definición de la Justicia en el marco de la causa del Circuito Camps.

Según Leonardo Fossati Ortega, los sobrevivientes pusieron "la piedra fundacional, porque sin sus testimonios no hubiésemos sabido que acá funcionó una maternidad clandestina y las abuelas no nos hubieran podido buscar".

El sitio estaba en condiciones paupérrimas, dado que además del paso del tiempo habían quedo las marcas de un motín en el año 2000 y, más tarde, de la inundación del 2 de abril de 2013. "Agradezco a todos los trabajadores que se arremangaron para limpiar, arreglar, revelar testimonios, algo que está plasmado en las visitas guiadas que hacemos todos los días. Lo que se muestra está basado en testimonios judiciales, no en nuestras opiniones, para que nunca más se ponga en duda", agregó.

Alicia Trinidad Minni fue secuestrada desde el 20 de diciembre de 1976 y estuvo desaparecida hasta marzo de 1977. Parte de ese tiempo, lo pasó en la Comisaría 5ta. "El significado de este lugar es muy importante para mí, porque trae recuerdos y expectativas de poder mejorar varias cosas, de poder rearmar este rompecabezas que es nuestra historia", dijo a Buenos Aires/12.

"Me trae recuerdos tristes, de solidaridad y de amor entre nosotras en el periodo que estuve acá. Es poder seguir dando testimonio de lo que pasamos. Vivimos momentos muy duros en nuestro país, queremos que sea realmente Nunca Más", cerró.

El integrante de H.I.J.O.S y hermano de la última nieta recuperada, Ramón Inama, señaló desde La Plata a este medio que "es un política de Estado poner en valor sitios recuperados para la memoria del pueblo bonaerense".

"Este lugar nos sirve en este debate que se reabre sobre esta politica negacionista que quiere instalar que no tenemos historia, cuando tenemos una historia trágica a saldar, recuperar y sanar. Que las Abuelas laburen acá es un acto de justicia", añadió.

Sobre la recuperación de la nieta 139, reveló que se vive "con mucha emoción" y que ya pudo conocerla. "Indica que vamos en el buen camino, este día se junta y complementa con mi situación personal", cerró.