El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó duramente a Javier Milei, a quien definió como "un nostálgico de Mussolini".

"Milei viene del mundo europeo, no viene del fluir latinoamericano. Es italiano. Y hoy Italia está en plena decadencia y aún añora ya no el Imperio Romano, sino Mussolini, algo peor", expresó. "Creo que Milei es un nostálgico de Mussolini, y entra a ser parte de energías que corresponden no a la vida sino a la muerte. Es un codicioso", definió en declaraciones al programa radial La Pizarra, de Alfredo Serrano Mancilla.

"Trump debe mirar a Milei como inferior, así como Hitler miraba a los judíos como inferiores, igualito. Y entonces se burla de él, lo acepta, pero no está a gusto y lo golpea porque no lo quiere. Pero así son los cipayos, a pesar de que el amo no los quiera, siguen arrodillados ante él. Al pueblo argentino le toca hacer algo, sabe qué es, pero no lo digo porque respeto el principio de la autonomía de los pueblos", concluyó, en una entrevista que transitó por diferentes temas.

Noticia en desarrollo