Cada standard y cada canción, logran en la voz de Inés Estévez una narrativa propia, a partir de inflexiones y confidencias acompañadas de una sonoridad intensa. Inés Estévez Quartet se presenta este jueves, a las 20.30, en Teatro Lavardén (Mendoza 1085), con un repertorio vestido de jazz, blues, soul, bossa y otras sorpresas; junto a Mariano Agustoni en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo y Javier Martínez Vallejos en batería. “El jazz y sus derivados me atrapan, porque es una música que resuena en mí con una cierta familiaridad; pero más allá de eso, en los shows recorremos otros géneros, siempre hay algún bolero dando vueltas, y algunas veces también hemos presentado folklore”, comenta Inés Estévez a Rosario/12.

-En los recitales, mencionás a tu padre; entiendo que entre el afecto y la música hay un nexo, ¿cómo fue esa relación con tu papá?

-Mi padre fue, en absoluta medida y hasta que tuve mis hijas, el primer ejemplo de amor incondicional de una persona que me quería, independientemente de cómo yo fuera o actuara. Y si bien teníamos una anuencia tácita, con la que nos manifestábamos el cariño mutuo de manera abierta, había una coincidencia en nuestras almas. Él tenía amigos con los que se juntaban a tocar jazz y a cantar, tocaba un par de instrumentos medio de oído y cantaba bien; y solía llevarme. Pero estaban también los asados del domingo, que eran con jazz de fondo; más allá de que en mi casa se escuchaba todo tipo de música: mi madre era amante de la ópera y de la chanson francesa; mis hermanos eran más rockeros, habían pasado por el folklore y aprendieron guitarra; y mi hermana todo eso, más la música brasilera emblemática, el samba y la bossa. Todo eso constituyó un acervo musical que todavía disfruto. Cuando me lancé a cantar, no hubo una decisión ni una elección personal, fue un poco una sugerencia; empecé a probar y fue por el lado del jazz. En cierto sentido, es un camino que me eligió a mí y no yo a él (risas); y siento que es un poco un legado de mi padre.

-Me parece que entre el show musical y la actuación hay una relación; a propósito, ¿siempre quisiste cantar?

-No necesariamente quise cantar, al contrario, lo que me interesaba y no pude concretar, porque vivía en una ciudad muy pequeña, en Dolores (provincia de Buenos Aires), era aprender música y composición y tocar instrumentos. La música y las letras fueron mis primeras inclinaciones artísticas. La que plasmé fue la danza, porque había escuelas municipales de arte en Dolores, y desde muy pequeña me conmovía hasta las lágrimas la danza clásica; era una disciplina que combinaba un par de elementos: por un lado, la música, había que sentir la música y traducirla con el cuerpo; y por el otro, era algo de una exposición relativa, porque no requería de mirar a los ojos a nadie ni de verbalizar, era algo que me protegía de la timidez que acarreaba. Claro que, a la hora de cantar, haber estado familiarizada con el escenario, con la escena y con el vivo, me favoreció; pero, de todas maneras, la actuación es una carrera de 40 años que he transitado, y tiene la protección de la ficción, porque quien se expone es el personaje y no la persona; en cambio, cantar es un recorrido de solamente 10 años, y me hace sentir absolutamente desnuda frente al público. Por eso, mi primer y único álbum hasta ahora se llama Nude (2018), lo grabamos en vivo a los cuatro meses de lanzarme como solista en el ND Ateneo, que se llenó y no lo podía creer, y fue nominado a los Gardel como Mejor Álbum de Jazz. Fue una sensación como de estar recién nacida, con esa especie de suavidad y de vulnerabilidad de quien todavía ni siquiera está vestido. Pero no siento que una cosa retroalimente a la otra, sino que forman parte de las diversidades expresivo creativas que me habitan.

-Me encanta el equilibrio entre el despliegue de instrumentos y lo íntimo, porque tu voz propone una narrativa; hay toda una iconografía que las canciones contienen, y pienso, por eso, también en el cine. ¿Cómo llegaste al formato elegido?

-Partamos de la base de que la mayoría de los standards fueron composiciones escritas para películas, y muchos fueron cantado por actrices; la verdad es que siento que hay mucho de cinematográfico en la melodía. Para mí todo contiene melodía, y honestamente, lo que siento es que tengo una voz canora, sutil, no tengo una apoyatura potente ni poderosa, me refugio en la sutileza de los matices y en la intimidad, incluso en temas bien arriba; me parece que, así como potencia no es velocidad, la fuerza no reside en el volumen; al contrario, a veces sobrevolar las texturas de una melodía la vuelven más profunda. El formato es un poco algo que me eligió a mí, pero lo que lo homogeniza es la sonoridad del jazz; de todos modos, a mí me gusta la heterogeneidad de las diversas composiciones; de hecho, en un momento determinado, se me ocurrió explorar otros géneros e hicimos un show dedicado a música de cine de todos los tiempos y de todo tipo. Me gusta mezclar géneros, romper con lo preestablecido, y no caer en la obviedad de ser una mujer que canta standards de jazz y punto.

-¿Hay un nuevo disco en camino?

-Siempre está la idea de hacer un segundo disco, pero termino distrayéndome con las otras profesiones que ejerzo. Cuando empecé, sentía la obligación de seguir los pasos preestablecidos en relación a una carrera musical, pero luego de la pandemia eso se reformuló. Ahora quiero que la música sea una disciplina que transito cuando tengo ganas y de la manera que más me gusta, sin presiones. Tengo la idea de un segundo y un tercer disco muy claras, todavía no he encontrado el tiempo, pero siento que ese tiempo va a venir solo y me va a encontrar en el mejor momento para plasmarlo. Lo voy a hacer cuando sienta que está todo dado para eso. Por supuesto que en ese disco va a haber más licencias poéticas, en relación a no quedarme solamente en el jazz; y el tercer disco creo que estará más vinculado a composiciones en español. Pero por el momento, son solo ideas.