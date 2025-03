Central y Newell’s presentarán variantes para jugar el fin de semana una nueva fecha del torneo Apertura. Los canayas visitarán el sábado a River con la probable vuelta de Tomás O’Connor y la continuidad en ataque de Sebastián Ferreira. Newell’s, en cambio, recibirá el domingo a Boca con el retorno Brian Calderara, aunque hay dudas aún sobre el planteo táctico. Ayer se reintegró a los entrenamientos en Bella Vista el arquero Keylor Navas.

Dudas canayas. El plantel del Central retomó las prácticas en Arroyo Seco con la atención puesta en los lesionados Facundo Mallo, Carlos Quintana, Federico Navarro y Juan Giménez. Ninguno está descartado para jugar el sábado a las 21 en el Monumental con River pero solo tendrán chances los que hoy se puedan sumar a las exigencias junto a sus compañeros. Mallo, Giménez y Navarro tienen más posibilidades que Quintana de convenser a Holan para que jueguen ante el millonario.

De igual forma el técnico no quedó del todo conforme con la actuación del equipo ante Gimnasia y Esgrima y más allá de la victoria es probable el retorno de O’Connor para reemplazar a Santiago Segovia. En ataque, a su vez, Ferreira se mantendrá en la titularidad y Enzo Copetti permanecerá en el banco. Pero el equipo lo confirmará el técnico recién el jueves, dado que el miércoles se reintegrarán Agustín Sández y Jaminton Campaz, ambos connvocados para jugar hoy por Eliminatorias con su respectivo seleccionado.

Volvió Navas. Con el regreso de Navas de Costa Rica, donde pamaneció la ultima semana, Newell’s entrenó ayer para preparar el partido del domingo a las 19.30 con Boca en el Coloso del Parque. El once rojinegro tendrá cambios porque Alejo Tabares no entrenó ayer, afectado por un cuadro viral, y está descartado. En su reemplazo es probable que reaparezca Calderada en defensa. Pero Cristian Fabbiani aún no definió si el equipo mantendrá su formación con línea de cinco atrás o vuelve a parar con cuatro defensores. Saúl Salcedo juega hoy con la selección de Paraguay Eliminatorias ante Colombia, regresará mañana a la ciudad y es improbable que el técnico leproso lo tenga en cuenta para el domingo. Además la Lepra hace fútbol el jueves y allí Fabbiani considerará la posibilidad de sumar un volante de marca para prescindir de Gonzalo Maroni. Ever Banega, por su parte, reaparecerá tras cumplir una suspensión.