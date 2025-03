El precio de los huevos se disparó más de un 15 por ciento en la última semana y acumula un aumento del 35 por ciento desde diciemrbe, en un proceso de subas donde confluyen factores externos, como la gripe aviar en los Estados Unidos, fenómenos climáticos que han complicado la producción local y cambios en los hábitos de consumo de una proteína “barata” que ha ido en aumento en los últimos años en la Argentina.



Los productores y comerciantes coinciden en que el brote de gripe aviar que afecta desde hace semanas a los Estados Unidos es una de las claves para entender el incremento de precios a nivel local: por el virus, fueron sacrificadas más de 60 millones de gallinas ponedores, alrededor del 20 por ciento, y se produjo una suba descomunal en ese país, donde la docena llegó a costar 15 dólares, y eso causó un desequilibrio del mercado global.



Por el desabastecimiento, buena parte de la producción de países como Canadá, México y Brasil - que antes abastecían a la Argentina - se está volcando a los Estados Unidos. “Argentina el año pasado importaba huevos de Brasil porque no alcanzaba para cubrir la demanda interna. Hoy todo lo que exporta Brasil se lo manda a Estados Unidos, entonces hoy no alcanzan los huevos que se producen acá”, explicó Juan Pablo Della Villa, integrante de la cooperativa alimenticia ECAS, en diálogo con la AM 750.



Cuánto cuestan los huevos

El cajón mayorista de 360 huevos que Della Villa pagaba 47 mil pesos en diciembre, a finales de marzo lo paga entre 63 y 64 mil pesos. “Aumentó un 35 por ciento y es un artículo de consumo masivo, básico en la dieta de todas las familias”, argumentó el comerciante, que afirmó que la Argentina podría aprovechar el desabastecimiento de los Estados Unidos y reclamó políticas para darle impulso a la producción y exportación. “Podría ser una oportunidad y termina siendo un momento inoportuno”, dijo con resignación.



El maple de huevos que a finales de 2024 se conseguía a entre 5.000 y 6.000 pesos, hoy no baja de los 7.500 en las verdulerías, aunque en los supermercados está aún un poco más y puede trepar hasta los 9.300.

En su comercio cooperativo de Villa Crespo, Della Villa los vendía en diciembre a 4.800 y ahora a 6.330. “La inflación del huevo fue de más del 30 % en tres meses, y más del 15 en siete días, el impacto fue tremendo y vertiginoso”, se quejó.



Sin embargo, también influye la calidad y el tamaño. El maple de 30 huevos pastoriles cotiza mucho más, alrededor de $12.000. En otros comercios, otras variedades se consiguen a $10.000.

Las gallinas, entre las retenciones y la ola de calor

El otro factor que influyó en la suba del precio de los huevos fue la quita de las retenciones a la soja y el maíz anunciada en enero pasado, que repercutió en el mercado interno. “Lo pagamos los consumidores en el valor final del huevo y los productores, que pagan más por la soja y el maíz y con los incrementos del alimento balanceado para las gallinas, nada es gratis”, dijo Della Villa.







Las condiciones climáticas también tienen su grado de influencia, ya que por las olas de calor y las altas temperaturas que registra la zona de mayor producción de huevos durante enero y febrero afectan a las gallinas ponedores.

Por qué aumento el consumo de huevo

Todo esto ocurre en un escenario de suba del consumo de huevos per cápita registrado en el último año, en especial por tratarse de una proteína “barata” en comparación con la carne vacuna, que por los aumentos del último año se ha vuelto imposible para muchas familias.



De hecho, es cada vez más frecuente la instalación de comercios dedicados exclusivamente a la venta de huevos en los grandes centros urbanos, que lo ofrecen en múltiples variedades y presentaciones. De acuerdo con los registros oficiales de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), los argentinos pasaron de consumir 127 huevos al año en 2002 a 352 en 2024.



Mientras tanto, en la CAPIA hubo gran preocupación, meses atrás, por el crecimiento del contrabando de huevos en la Argentina, en especial en el norte y el nordeste, en zonas cercanas a las fronteras. En diciembre, los empresarios pidieron al Gobierno que refuerce los controles y decomise la mercadería que circula en la informalidad, por tratarse no sólo de una amenaza para una actividad económica fundamental, sino también por el riesgo que supone para la salud pública.