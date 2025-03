El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, inauguró la rotonda de acceso al Parque Industrial de Alvear desde la Ruta Provincial Nº 21, en el marco de la transformación de esa ruta en autovía, una obra que demandará una inversión total de casi 157.000 millones de pesos.

“Los detractores de este gobierno decían que no iba a haber obra pública en la provincia de Santa Fe y que no íbamos a poder pagar los salarios”, recordó el gobernador. “Quince meses después podemos mostrar que en la provincia invencible de Santa Fe estamos llevando adelante 1.562 obras, algunas de gran magnitud, cómo esta: el ensanchamiento y las rotondas de la ruta 21”, dijo y agregó: “El año pasado invertimos 500 millones de dólares en obra pública con recursos propios de la provincia de Santa Fe, más de lo que invirtió el Gobierno nacional en todo el territorio nacional y más de lo que invirtieron todas las provincias en sus jurisdicciones. Este año tenemos proyectado, también con recursos propios, 1.500 millones de dólares para invertir en la provincia de Santa Fe, porque nosotros estamos convencidos que la obra pública es desarrollo, pero también la obra pública es igualdad”.

A continuación, Pullaro destacó que “es imposible para algunas localidades tener el mismo desarrollo que tienen otras si no está el Estado, si no está la obra pública y si no está la planificación permanente de los funcionarios del gobierno”. “Nosotros creemos que la obra pública, además, trae trabajo y derrama en cada una de las localidades”, remarcó.

Sobre el final, expresó: “Estoy muy contento, en el segundo año de nuestro gobierno, mostrándole a todos los santafesinos y santafesinas que podemos, y que unidos, trabajando juntos, poniéndonos hombro con hombro, podemos recuperar el orgullo de ser santafesinos”.

Iniciativa privada

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que “la política del Gobierno santafesino, en materia de cruces viales en la provincia, se va a resolver a partir de rotondas”. “Había muy pocas construidas en las rutas provinciales, y este Gobierno impulsó una política de construcción de rotondas para mejorar la seguridad vial, para hacer algo más sencillo, que todos entendamos cómo tienen otros países, como tienen otras provincias”, detalló.

Luego, se refirió a que hoy se firma el acta de inicio para construir la avenida Piedrabuena de la localidad de Alvear y destacó: “Será la primera obra que se hace por la Ley de Contribución de Mejoras que aprobó la Legislatura. Esto nos permite amplificar la cantidad de obras gracias al esfuerzo público-privado”.

Finalmente, el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, manifestó: “Viene bien recordar dónde estábamos y dónde estamos. Cuando uno mira para atrás se empieza a sintetizar y uno empieza a ver el resultado de diferentes acciones encadenadas que nos trajeron aquí”. “Comentaba el ministro recién que la Ley de las Obras Focalizadas, y la Ley de la Iniciativa Privada, que sale esta semana de la Cámara de Senadores, son muestras de una política que tiene un rumbo marcado, un rumbo fijo, que tiene calidad técnica en su propuesta, que tiene trabajo serio y riguroso, que tiene en cuenta aspectos que hay que conciliar como la seguridad vial y la productividad, pero también la transparencia y la austeridad en la inversión en obra pública”, concluyó.

También estuvieron presente el Administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; el intendente de Alvear, Carlos Pighin; entre otras autoridades provinciales y locales.