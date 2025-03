A partir de este martes a la noche, con el partido entre la selección Argentina y Brasil en las eliminatorias sudamericanas, las personas registradas como deudores alimentarios morosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán ingresar a los estadios de fútbol en territorio porteño. “Si tenés 480.000 pesos para pagar una platea San Martín o Belgrano media es una inmoralidad no pasar alimentos a tus hijos. Esta ley, que aprobamos en la Legislatura en diciembre, es un ACTO DE JUSTICIA” escribió en la Red X el legislador porteño Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica), autor de la norma que habilita el procedimiento.

La medida, que será implementada por los Ministerios de Justicia y Seguridad porteños, se fundamenta en la Ley 6.771 (que modificó la Ley 269 de 1999), sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2024, que establece limitaciones en el acceso a actividades recreativas para quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias. El objetivo es reforzar el derecho a la alimentación y el cuidado integral de niños y adolescentes.

Es un control más pero no soluciona el problema, advirtió la abogada Sabrina Cartabia, coordinadora de la investigación sobre incumplimiento de la cuota alimentaria en la provincia de Buenos Aires. “El registro es la última instancia. Hay que mejorar el acceso a la justicia para las mujeres, que son quienes sufren en mayor medida esta problemática, y no solo concentrarse en los registros de deudores”, consideró Cartabia.

El mapa de los deudores

Según datos oficiales, de agosto de 2024, en la Argentina hay casi 11 mil deudores alimentarios registrados. De ese total, cerca de 2.900 son de CABA. En la provincia de Buenos Aires, hay inscriptos apenas 1023; en Salta, 1264; en Río Negro, 1008, en Mendoza, 1563; en La Rioja, 298; en Neuquén, 439; en Tucumán, 798; en Santa Cruz, 19, en Santa Fe 2; en San Luis, 215; en Entre Ríos, 276; en Jujuy, 99; en Chubut, 4; en Formosa, 8; en Catamarca, 1, en Córdoba, 2; en Santiago del Estero, 2; en Misiones, 4; en Chaco 148; y en La Pampa, 1. La casi totalidad son progenitores varones. Pero es apenas la punta del iceberg. “La inmensa mayoría de los que no pagan no están en los registros ni se les llega a hacer juicio”, explicó Cartabia. Se estima que casi siete de cada diez mujeres separadas y con hijos no reciben obligación alimentaria o sólo la perciben eventualmente .

Con solo adeudar una cuota de alimentos provisorios, ya puede ser inscripto en el Registro de CABA. En la provincia de Buenos Aires es diferente: tiene que deber 3 consecutivas o 5 alternadas, lo que hace más complejo que termine inscripto. Las condiciones varían según la jurisdicción. Pero la anotación la debe ordenar un juez o jueza, y a veces se resisten a tomar esa medida. Para muchas madres que crían solas, suele ser difícil pagar abogado o abogada para llevar adelante el juicio. Entonces, el reclamo se convierte en un camino lleno de obstáculos. Muchas desisten.

El testimonio

Cecilia Bertolino, del colectivo de monomarentales argentinas, cuenta a Página/12 que recibe una cuota alimentaria por tres hijos equivalente a dos salarios mínimo vital y móvil (SMVM). Si el ex no paga, le cobran a su hermano –que es deudor solidario– el 80 por ciento de un solo SMVM. “Mi ex pagó un año y ahora dejó de pagar de nuevo. Habíamos logrado embargarle los ingresos y así se puso al día. Levantaron el embargo y dejó de pagar. Pero para poder volver a iniciar el trámite de reclamo la abogada me cuesta 250 mil pesos y hoy un SMVM ronda los 296 mil pesos. La ecuación no cierra”, cuenta Bertolino.

La cuota estipulada en la justicia suele quedar muy por debajo del valor mensual de la canasta de crianza que define el INDEC para cada uno de los tramos de edad. En febrero de 2025 fue de $404.618 para los menores de un año, de $480.200 para los niños y niñas de 1 a 3 años, de $400.485 para los de 4 a 5 años y de $503.935 para los de 6 a 12 años.

La falta de pago de la obligación alimentaria por parte de los progenitores contribuye a la aparición de formas de sobreendeudamiento de los hogares monomarentales. Esta problemática se suma a la sobrecarga de cuidados que afrontan las mujeres, derivada de la falta de pago de la obligación alimentaria, que las aleja de la posibilidad de acceder al empleo formal y registrado.

Cómo será el operativo en el estadio de River

La Policía solicitará DNI en forma aleatoria en todos los ingresos al Monumental; si se detecta que una persona está inscripta en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se le prohibirá el ingreso, se le labrará un acta y tendrá prohibido concurrir a las canchas hasta que regularice su situación frente a un Juzgado.

El domingo 16 se realizó una prueba piloto en La Bombonera, en el partido entre Boca y Defensa y Justicia. En ese operativo, cerca de 4.000 hinchas fueron controlados, aunque no trascendió si se detectó algún deudor alimentario.

El legislador Gaiso explicó que la idea es que la medida se extienda luego de manera progresiva a todos los estadios de fútbol ubicados en el territorio porteño, donde hay 18 en total.

“Bastará con que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios. Y se usan las mismas herramientas que funcionan con el derecho de admisión a los barrabravas. Es un acto de justicia”, dijo Gaiso.