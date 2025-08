El stock de deuda pública está creciendo pese al discurso oficial, que viene mostrando un superávit financiero desde que La Libertad Avanza asumió la gestión de gobierno. El Tesoro emite bonos con interés capitalizable, por lo cual esos rendimientos no impactan en el balance fiscal y el Gobierno puede mostrar que tiene fondos suficientes para pagar los vencimientos de deuda. La “contabilidad creativa” de capitalizar los intereses oculta que el verdadero resultado financiero es en realidad deficitario, por más de 5 billones de pesos en el primer semestre. La sostenibilidad de la deuda nuevamente está puesta en duda.

Los cálculos corresponden a un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN) que revela el verdadero resultado financiero del Tesoro, si en lugar de capitalizar el rendimiento de las LECAP, este se contabilizara como interés. El informe tiene en cuenta que los instrumentos emitidos en el último tiempo (LECAPs, BONCAPs, LELINKs y BONCERs) no devengan intereses, sino que capitalizan su rendimiento impactando en el propio valor del bono. “Una LECAP es un instrumento que se emite a un valor más bajo del que finalmente paga, por lo que el rendimiento viene dado por esa diferencia. Una LECAP de un valor de 100 a vencer en un mes y que fue emitida a 97 paga implícitamente un interés del 3,09 por ciento”, afirman.

“A pesar de que aquella diferencia entre los 97 y los 100 sea conceptualmente equiparable a pago de intereses, la contabilidad fiscal la considera como parte de un vencimiento de capital, por lo tanto, no impacta negativamente sobre el resultado financiero. En consecuencia, el resultado financiero expuesto en las cuentas públicas está marcadamente sobreestimado”, sostienen desde el CIEN.

Según sus estimaciones, los intereses no incorporados en las cuentas públicas asociados a los instrumentos recientemente emitidos ascendieron durante el primer semestre a 8,16 billones de pesos, lo que arroja un pago de intereses total equivalente al 1,6 por ciento del PBI. Este monto supera ampliamente al superávit primario acumulado en el período, de 7,6 billones de pesos (1 por ciento del PBI). Así, el resultado financiero es en realidad deficitario por más de 5 billones de pesos (equivalentes al 0,6 por ciento del PBI).

Según la contabilidad oficial, los pagos de intereses de deuda ascienden a 4,5 billones de pesos en el período (0,6 por ciento del PBI), de modo que el resultado financiero es superavitario en 0,4 por ciento del PBI.

La deuda del Tesoro

Si el superávit fiscal primario superase a los intereses de la deuda, como asume la contabilidad oficial, el stock de deuda pública en pesos estaría bajando, lo cual es un objetivo deseable para la política ortodoxa de este Gobierno. Ellos sostienen que el endeudamiento público compite con las fuentes de financiamiento al sector privado, generando un “crowding out” (expulsión) de la inversión privada. Además afirman que financiar la deuda con emisión monetaria induce un aumento de precios que licúa los ingresos privados, retirando de esta forma capacidad de compra y trasladándola al Estado (el llamado "impuesto inflacionario").

Para el pensamiento heterodoxo postkeynesiano la deuda pública en moneda local per se no es mala, más bien funciona como un mecanismo para la administración de las tasas de interés. La cantidad de dinero, en cambio, no la determina el Tesoro sino que es endógena (la determina el mercado) así como su composición (billetes, cajas de ahorro, LELIQ, LECAP, etc).

La liquidez de los bancos estaba invertida en LEFIs hasta el mes de junio, un instrumento que le permitió al Gobierno centralizar la deuda en el Tesoro y mostrar que las transferencias del Banco Central al fisco bajaban a cero (las LEFI vinieron a reemplazar los pases pasivos del Central). Cuando se ensayó el “desarme de las LEFI” con el objetivo de que esos 11 billones de pesos trasladaran a las LECAP, el mercado mostró falta de apetito y para cautivar la demanda el Gobierno debió ofrecer tasas de interés cada vez más altas, hasta llegar al 65 por ciento efectivo anual en la última senama, que doblan a la inflación proyectada en el período.

E n esta última licitación, el Gobierno renovó el 76 por ciento del stock de deuda que vencía. Los 2,6 billones sin renovar quedaron en el mercado, parte de los cuales presionaron sobre el dólar.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los vencimientos de la deuda pública denominada en pesos entre junio y diciembre de 2025 ascienden a 103 billones de pesos, que el equipo ecónomico intentará rollear a tasas más bajas. Mientras, las estadísticas oficiales muestran superávit en el resultado financiero, para convencer tanto a acreedores privadores como al FMI. La sostenibilidad de la deuda pública —es decir, la capacidad de un país de pagar su deuda sin caer en default o necesitar reestructuraciones frecuentes— nuevamente se pone en duda.

Emisión e intereses por las nubes

Si bien las transferencias del Banco Central al Tesoro se eliminaron del balance de las cuentas públicas con la llegada de las LEFI, la emisión monetaria no fue cero durante la gestión de Javier Milei. La base monetaria aumentó 263 por ciento desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, según fuentes del sector financiero. En el período la inflación acumulada fue de 150 por ciento, de modo que hubo emisión real de pesos y no sólo para sostener la nominalidad de la economía, como defiende el pensamiento liberal ortodoxo.

Por otro lado, en concepto de intereses (que incluye la capitalización de los mismos mencionada arriba) este gobierno destinó 64,5 billones de pesos desde que asumió el mandato. Los datos surgen de la Celag, que compara el pago de intereses en el primer semestre de 2025 versus el pago de jubilaciones: en intereses se fueron 34,8 billones y en los haberes 25,5 billones de pesos.