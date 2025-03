La situación de las falencias en la medición de inflación en el Gobierno de Javier Milei no sólo se han instalado internacionalmente, sino que ya hay dirigentes que plantean que el no cambio de metodología del IPC termina impactando, además, en otras mediciones de ingresos. A raíz de esto, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto de Resolución en el que insta al Gobierno a aplicar la nueva fórmula de precios, porque consideran que, al no hacerlo, les pega directo a los ingresos de los jubilados.

En el proyecto, que es acompañado por la diputada Mónica Fein, asegura que "$522.741 es el monto que el gobierno de Javier Milei le robó a las jubilaciones mínimas durante 2024 por no actualizar IPC que ya tiene listo hace más de un año". Y agregó Paulón que "eso es más de medio millón de pesos. Unos $45mil por mes. Es urgente que el aumento previsional responda a necesidades actuales".

El documento afirma que la actual metodología del IPC incluye productos que ya no son parte del consumo habitual de las familias. Entre los ejemplos mencionados por Paulón se encuentran los televisores de tubo, las líneas telefónicas fijas, los DVD y los casetes. “Absolutamente fuera de la realidad”, afirmó el diputado, quien agregó: “Hoy se consumen plataformas como Disney+, Netflix. Además, los servicios representan un 17% en los gastos de cada persona y en el IPC real solo un 2%”, expresó.

En este contexto, el diputado puso datos que prueban por qué hay que actualizar y qué distritos ya lo han hecho. Vale decir que Nación es el único que no ha corregido, aún con recomendaciones y validaciones del nuevo IPC de parte del Fondo Monetario Internacional. Paulón indicó que algunas provincias ya han avanzado en la actualización del IPC. Citó que "en Santa Fe o Buenos Aires, el IPC ya está actualizado y las cifras son más acordes a la realidad. Pero a nivel nacional no hay decisión política de ejecutarlo porque esto hoy implica que la inflación anual sea un 16% mayor”.

Desde Página I12 se viene insistiendo hace más de un año de que los números del IPC no son representativos del costo de vida de las familias. En paralelo, también se relató que la decisión de no actualizarlo es de la Casa Rosada, que quiere evitar cualquier ruido que represente un impacto mayor sobre los precios. El asunto es que la situación ya es muy tensa porque el propio titular del INDEC, Marco Lavagna, asegura que es conveniente cambiarlo ya.

Es que el IPC actual toma una canasta del año 2004, cuando otros distritos, como la Cpaital Federal y los mencionados por Paulón, ya miden con una canasta del año 2018, mucho más representativa de los costos fijos y variables de las familias argentinas. El asunto es que, según mediciones privadas, el cambio de metodología habría dejado a Milei con 16 puntos más de inflación en 2024 y un resultado abierto para este 2025, año de elecciones.