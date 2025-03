Solo 40 días después del tweet del Presidente Javier Milei promocionando la criptoestafa $LIBRA, se realiza desde ayer en el Palacio Libertad (ex CCK) un nuevo encuentro protagonizado por el entorno cripto nacional e internacional.

“Es un evento en el Palacio Libertad, estamos tranquilos”. Cerca de Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), se muestran confiados en el desarrollo del cónclave organizado por la empresa Merge. Los antecedentes y la confianza en los organizadores de estas actividades no parecen acompañar los dichos del funcionario.

La realización del Tech Forum, el simposio realizado el 24 de octubre pasado en el mismo sitio, fue la antesala del encuentro entre Mark Hayden Davis y Javier Milei que confirmó el sendero hacia $LIBRA.

Las denuncias por pago de tarifas para acceder a una foto conjunta con el Presidente y otra para llegar al despacho privado del Mandatario configuran pruebas que están siendo analizadas en la justicia por el fiscal Federico Taiano. La demanda recorre hoy tribunales en la Corte Suprema de Nueva York y los Tribunales de Madrid.

Los apuntados en este engaño a escala global, que tuvo 78.000 damnificados y un botín de u$s 120.000.000 para los estafadores, incluyen otros posibles involucrados. Julian Peh, CEO de Kip Protocol, quien tuvo su selfie con Milei; Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy para quienes el titular del Ejecutivo realizaba publicidades de sus cursos; y el ex asesor de la CNV Sergio Morales.

Morales dió un paso al costado de su cargo en la CNV luego de conocidos algunos de los pormenores de $LIBRA y fue el primero en designar un abogado para su defensa. Cerca de Silva señalan que tenía tres asesores: uno dedicado a la prensa, otro vinculado al tema de la justicia penal y Morales como nexo con el sector cripto.

Sergio Morales cumplía la función de asesor externo con contrato de locación de servicios y según las autoridades de la CNV “se desempañaba en forma excelente y no estaba vinculado a $LIBRA”. El asesor aún figura en el sitio del organizador como miembro del evento y representante del gobierno argentino en él mismo.

“Hay que vender Argentina como sea”, indicaron también desde el entorno de Silva. Ante la repregunta de este medio si era de cualquier manera, le bajaron un poco el tono a la afirmación. “De la mejor manera posible”, acotaron. El gobierno libertario ha demostrado a través del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que no tiene muchos inconvenientes en otorgar facilidades y permitir la llegada de capitales extranjeros.

Pedro Inchauspe, director del BCRA fue otro de los expositores. La presencia de miembros pertenecientes al equipo económico del gobierno exponen el grado de involucramiento que mantiene con este sector. No es sencillo lograr la participación de un director del BCRA y del titular de la CNV en forma simultánea sin el visto bueno de Casa Rosada.

Otro de los disertantes fue Juan Carlos Reyes, el titular de la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador (CNAD) quien firmó con Roberto Silva un acuerdo para facilitar el intercambio de información de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y Digitales.

Alquilar el CCK

El ex CCK forma parte de la Secretaría de Cultura que comanda Leonardo Cifelli y está bajo el ala de Karina Milei luego de dictado el decreto 989/2024 el 6 de noviembre pasado.

Cifelli renta las instalaciones del Palacio Libertad para las actividades más diversas. Así lo hizo para el Argentina Fashion Week el pasado 20 de febrero. Alejado de los shows populares de la Ballena Azul o la Sala Argentina que se realizaron hasta el 10 de diciembre de 2023. Es uno de los más fervientes defensores de la batalla cultural.

La organizadora de las jornadas de WEB3 y blockchain de Merge es Paula Pascual Cortés quien según señala su biografía en Linkedin es Crypto & Blockchain Project Manager en el Banco Santander. Extendida en todo el mundo la empresa financiera perteneciente a la familia Botín declaró ganancias por € 12.574.000.000 en 2024.

Desde la empresa no respondieron la consulta sobre el costo del alquiler, quien obró de nexo con el gobierno nacional y si fue promocionado por el gobierno español e indicaron que consultáramos a la Secretaría de Cultura.

Como en el juego del Gran Bonete desde Cultura tampoco brindaron información al respecto, restando la transparencia necesaria.

Según pudo averiguar Página/12, el Palacio Libertad fue alquilado para el evento cerca del mes de octubre y dentro de las cláusulas de contratación estaba pautado que un día se accedía solo con entrada paga y el siguiente algunas actividades deben ser públicas. Los tickets para participar tenían un valor de € 99, € 299 y otro Bussines con mayores servicios. Por otro lado los accesos gratuitos son desde el día 26 a las 13 hs.

El menú de actividades ofrecidas incluía la posibilidad de participar en una cena VIP en la Embajada de España el día 24 de marzo. Hasta este momento no hemos recibido respuesta de la representación ibérica sobre su apoyo a las jornadas.

En la última línea del sitio, al igual que en una publicidad de apuestas on line luego de haber vendido el servicio, advierte que “la inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación”.