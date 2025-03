Hace unos meses, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hizo un acuerdo de palabra con su par de Hacienda, Luis Caputo, en el que se juramentó no hablar públicamente de economía, dado que no coincidía en los lineamientos generales del programa. En las últimas horas, en medio de la sangría de divisas del Banco Central para frenar el dólar -que lleva una semana y es la más importante en 14 meses- Sturzenegger no rompió aquella promesa, pero volvió a hablarle al oido al Presidente Javier Milei: "hay que levantar el cepo ya", le avisó, según contaron fuentes de su entorno a Página I12. La conversación entre ambos ex vox populi en Gobierno y Hacienda, por el ruido que genera.

"No hay más tiempo de seguir perdiendo reservas", le completó Sturzenegger al mandatario. El planteo es casi el mismo que el del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero el jefe de Estado desconfía y tiene miedo de no llegar a las elecciones en pie si toma semejante determinación. "Es un riesgo que no podemos tomar hoy", le respondió el líder libertario, que sigue manteniendo a Caputo en el cargo, pero que habla largo con el Desregulador, algo que hace con muy pocos.

En su fuero íntimo, Sturzenegger asegura que el plan Caputo "está terminado" porque el sendero cambiario "es insostenible" en el corto y mediano plazo. En las conversaciones con Milei, de hecho, el ministro le explicó que, según su visión y análisis, no hay riesgos de salto de las cotizaciones si se sale hoy mismo del cepo. La evidencia le avala el diagnóstico, o al menos una parte: si en 7 días se perdieron 1300 millones de dólares para contener los financieros, es preferible levantar el cepo hoy y sumarse dos puntos de inflación o algo más, que terminar gastándose todo lo que preste el FMI frenando la divisa de manera artificial. Situación esta última que tampoco garantiza no terminar, más adelante, en una devaluación.

Sturzenegger, casi desde el inicio de la gestión, le explicó al Presidente que el mejor sistema era dejar flotar el tipo de cambio en tiempos en los que las reservas del BCRA estaban sólidas, pero Milei compró la intervención de Caputo a los mercados y, sobre todo, la falacia de que la liberalización de controles redundaría en inversiones y millones de dólares de la mano del programa de inversiones RIGI.

"Está loco, ahora es imposible", se defienden en la parte de Hacienda más caputista, donde ya huelen una disputa que va más allá del modelo y que se remonta a la pelea por lugares que viene desde que ambos eran funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Federico sabe, cuentan cerca de él, lo que es que el poder político intervenga las funciones del BCRA y Hacienda. Le pasó cuando estaba en el BCRA y Marcos Peña era el jefe de Gabinete.

El campo y lo que se va en importaciones

En este contexto, al Gobierno le queda un trecho antes de que llegue la plata del FMI, que además está atada a la devaluación. Así es que tiene en el agro una vía alternativa para hacerse de divisas en los próximos meses.

Según supo este diario, la liquidación de divisas de la agroindustria podría darle a Caputo unos 8000 millones de dólares entre marzo, abril y mayo. Todo eso dependerá de cuál sea el tipo de cambio, algo que al menos hoy no queda claro. Si ese dinero entra, quizás sea un aporte mayor a los fondos de libre disponibilidad que aporten los de Kristalina Georgieva.

El problema que tiene el Gobierno, en paralelo, es que sigue perdiendo fuerte volúmen de dólares por la balanza de turismo, pero también por importaciones. El ex jefe de la Aduana y referente económico del massismo, Guillermo Michel, publicó en su cuenta de la red social una serie de datos relevantes.

Por un lado, destacó que "si comparamos las importaciones del 1º Bimestre de 2024 con el 2025, el incremento es del 33%, pasando de USD 8.735 M a USD 11.617 M. Pero las que más crecieron fueron las importaciones desde China". En ese sentido, precisó que "el crecimiento en el 1º Bimestre 2025 fue del 74% respecto del 2024, alcanzando el récord de USD 3.024 M. Incluso ese monto es un 46% superior respecto de las importaciones del mismo período de 2023".

Asimismo, aseveró que lo más llamativo es que)el crecimiento de las importaciones de bienes para consumo, subieron un 127% respecto del año pasado y un 87% con relación al 2023. "Este tipo de cambio apreciado artificialmente es la causa principal del aumento de las importaciones, y afecta negativamente a la industria nacional y al trabajador argentino", concluyó Michel.