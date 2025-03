La campaña electoral, a nivel local, venía tranquila por los decibeles habituales a poco más de dos semanas de las PASO. Hasta que ayer hubo un cruce flamígero en el campo de batalla de las redes sociales, y el destinatario otra vez en evidencia fue el mismo candidato: el ex presentador de noticias Juan Pedro Aleart, que saltó a la arena política este año para pugnar por una banca de concejal y otra de convencional constituyente por La Libertad Avanza. Así como a poco de transitar su recorrido proselitista se supo que dos de los candidatos que lo acompañaban en la lista habían sido designados a dedo con cargo en el PAMI Rosario, ayer lo acusaron de simular una entrevista con un falso empresario pyme para atacar la gestión municipal de Pablo Javkin. Y resultó que el supuesto entrevistado es otro candidato libertario, pero para concejal en Funes.

La chispa encendió este martes, cuando Aleart subió a sus redes sociales una supuesta entrevista, como cuando trabajaba para Televisión Litoral, con alguien a quien presentó como "Emiliano, uno de los tantos laburantes que entre regulaciones absurdas, tasas que no se aguantan y trámites lentos siente que la situación no da para más". Y el hombre desgranó múltiples críticas a "la burocracia" y "las trabas" que la Municipalidad de Rosario le impone a quienes pretenden invertir en la ciudad y contribuir a su desarrollo.

Resultó que el entrevistado en cuestión no tiene una pyme, sino que es un monotributista de categoría G, que va como tercer precandidato a concejal en Funes, por la lista Las Fuerzas del Cielo, del partido La Libertad Avanza. Se llama Emiliano Ceragioli.

Aleart concluyó que "el Estado no puede seguir frenando a quienes trabajan y generan trabajo. Cuando hablamos de meterle motosierra –prosiguió– a esa burocracia inútil y bajar la presión fiscal, lo que queremos es devolverle a Rosario la libertad que perdió con 35 años de socialismo". Y remató con la sigla consabida: "VLLC".

La escena de campaña tenía hasta ayer algo más de 16 mil vistas, y bastó para activar el resorte habitual de defensa en el gabinete de Javkin: su secretario de Gobierno, Sebastián Chale.

"Llama la atención (o no) que, para sustentar una crítica que es absolutamente falsa (no tengo dudas de que somos el gobierno que más trabas levantó y más fomentó y simplificó la posibilidad de abrir un negocio honesto en Rosario), hayan utilizado a una persona que no vive acá, un monotributista sin empleados a cargo y que, para mayor sorpresa (o no) es candidato a concejal por La Libertad Avanza pero en Funes", arremetió el alfil del intendente en la red social X.

"Tuvieron que inventar esta actuación, porque este gobierno fomentó y consiguió que Rosario se convierta en el polo industrial más grande del país, simplificó decenas de trámites para incentivar la inversión e inauguró el sistema de habilitación express para que los comercios de hasta 500 m2 se habiliten en menos de 24 horas. O sea, en la realidad pasa todo lo contrario a lo que dice la ficción que actuaron", recriminó Chale.

Aludió así a la reciente eliminación de un centenar de reglamentaciones y tasas ociosas para facilitar trámites ante el municipio.

El secretario de Gobierno añadió pimienta a su réplica y deslizó entrelíneas que al ex periodista le pasan estas cosas por seguir libretos escritos en despachos lejanos a Rosario. "El video es una mentira de punta a punta, una falsa entrevista entre dos candidatos que siguen un guión que, por desconocedor y falso, parece escrito en Buenos Aires", disparó.

En el cierre de su mensaje, Chale lo cruzó en tono casi paternal: "Juan, me permito hablarte una línea en primera persona: no te sumes a esas trampas tan típicas de allá, no seas otro más de esos que esparcen odio sobre Rosario para intentar ganar un voto. Como siempre, Arriba Rosario", terminó.

Es el segundo error no forzado que comete Aleart en su breve recorrido por la política. En febrero pasado denunciaron desde ATE que luego de la restricción de medicamentos gratuitos a jubilados y de los despidos que la administración Milei dispuso en el PAMI, desde la órbita de la secretaria general de Presidencia que ocupa la hermana Karina se impuso la designación de una decena de militantes libertarios como empleados de diversas delegaciones de PAMI en la provincia de Santa Fe, en puestos de cierta responsabilidad y con sueldos de entre 2,4 y 3 millones de pesos. Algunos de esos, son o eran candidatos en estas elecciones del 13 de abril. Dos, por ejemplo, integraban la nómina que encabeza el propio Aleart: el candidato 9º, Leonel Montesanto, al CAP Granadero Baigorria; y Manuela Camila Costas, primera candidata suplente, al PAMI Rosario.

Cuando la corruptela cobró trascendencia pública, estos dos resignaron su vocación política, renunciaron a la lista de LLA y optaron por aferrarse al nuevo empleo público que consiguieron.