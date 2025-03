Desde que anunció que iba a ser candidato en la Ciudad -el lugar en el que más molesta-, todos los cañones están apuntados hacia él. Se trata de Horacio Rodríguez Larreta, el ex jefe de Gobierno del PRO ahora devenido némesis del PRO. Primero lo atendieron en off the record, donde descataron que prefirió su proyecto personal para traicionar a su partido. Luego salió un macrista paladar negro como Darío Nieto a anunciarle que su tiempo se terminó y que es como "una naranja que ya no tiene jugo". Pero ahora ya se le animan hasta exministros propios, como Fernán Quirós, quien cuestionó su frase de que "hay olor a pis en la Ciudad".



La gran pregunta es qué pasará si la logran convencer a María Eugenia Vidal de que sea cabeza de lista (por ahora, se viene negando). Ella tiene una relación personal de amistad con Larreta. ¿Se pondrá al frente de la campaña para sacarlo del juego? Las primeras encuestas lo dieron a Larreta sacandole unos seis puntos al PRO, pero lejos de ser su principal competidor. No obstante, por ahora, parecen haber elegido polarizar con él.



Las primeras reacciones de parte del Gobierno porteño al anuncio de Larreta fueron frías y sin rostro. "Hace varios años que en la persecución de sus intereses personales elige traicionar 22 años de trabajo dedicados juntos a transformar la Ciudad", fue la frase que le dedicaron ante este diario. Y la campaña del pis dijeron que "da verguenza".

El último en sumarse a la crítica de la campaña del pis fue Fernán Quirós, actual ministro de Salud porteño y ministro cuando Larreta era jefe de Gobierno (de hecho, Larreta lo pensaba como su sucesor hasta que llegó Jorge Macri y se impuso). Su respuesta a lo del olor a pis fue seca: “Es obvio que no, salvo que tenga Covid y no pueda oler bien; esto es bastante evidente”. Quirós remarcó que los porteños “saben que este espacio político hizo una transformación histórica en la ciudad y siempre los desafíos son dinámicos y van migrando”.

Darío Nieto fue más al hueso: "Fue una chicana que hizo para hacerse gracioso y me parece que hoy en día no tiene sentido. Fue medio un poco mala leche lo que hizo Horacio de decir eso, sin tener en cuenta el contexto y todo el laburo que se está haciendo en materia de seguridad e higiene”. Y le recordó que no es un recién llegado: "Horacio fue ocho años Jefe de Gabinete de Mauricio, fue ocho años Jefe de Gobierno. Después, ¿qué más puede dar en la Ciudad de Buenos Aires? Siendo sincero, ¿qué más puede hacer como legislador que ya no haya hecho, o como jefe de Gabinete o como Jefe de Gobierno? Hasta tuvo un gobierno nacional que le dio una mano cuando Mauricio Macri fue presidente. ¿Qué más puede hacer? Cualquier cosa que diga Horacio... lo hubieras hecho en tu gestión”.

“Siento que Horacio termina siendo un político de esos que quieren eternizarse en los cargos y en la política y no entiende que su tiempo ya pasó”, le enrostró el jefe de la bancada oficialista en la Legislatura. “Después, creo que, con su sueño presidencial, descuidó la gestión de alguna manera los últimos dos años. Pero siento que es una naranja que ya no tiene jugo para la Ciudad de Buenos Aires y no es nada contra él”, lo liquidó.



Se sabe: muchas veces, Nieto expresa lo que quiere decir Macri. De hecho, con la criptoestafa sus palabras fueron casi idénticas a las que dijo, unos días después, el ex presidente.



Después de decicarle lo suyo a Larreta, Nieto habló de la gran amenaza que tiene el PRO en esta elección: "Desde La Libertad Avanza quieren comerse al PRO", advirtió.

"La Libertad Avanza tiene un interés por ganarle la ciudad al PRO, por subsumir al PRO y fusionarlo a la fuerza. Y el kirchnerismo claramente porque siempre le gusta ser opositores por oposición”, definió a sus dos adversarios porteños. Eso sí: con ninguno hay tanta bronca como con Larreta.

Antes que Nieto, había salido el flamante ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, quien está inventando un nuevo hashtag: #HacerleElJuegoALaIzquierda, para endilgarselo a La Libertad Avanza. "Si el kirchnerismo, que tanto daño hizo en la Ciudad, y esta lista que armaron en la Ciudad permite que Santoro saque una mejor elección y lo hiciera ganar, eso tiene responsables: los que dividieron el espacio político que viene transformando la Ciudad hace tanto tiempo", les apuntó a la vez a LLA y a Larreta.



Lo peor es que todo esto ocurrió antes de que se conozcan las listas oficiales (el cierre de listas es este sábado). Lo que promete una campaña que será cualquier cosa menos tranquila.